Су-27 отогнал американский RC-135V от границ России на северо-западе

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Минобороны России подтвердило информацию о перехвате над Балтикой американского самолёта-разведчика RC-135V. Самолёт был обнаружен радиолокационными системами в тот момент, когда он взял курс на приближение к российским воздушным границам на северо-западе. Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27.По последним данным, речь идёт об американском самолёте с бортовым номером 64-14845. Местом его базирования является один из аэродромов на территории Британии. Целью его разведки оказались территории Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.Нужно учесть, что только за последнюю неделю натовские самолёты-разведчики и беспилотные летательные аппараты как минимум трижды приближались для осуществления воздушной разведки к российским границам. В их числе самолёт британской радиоэлектронной разведки с позывным RRR7291. Также разведка осуществлялась шведской авиацией (Швеция членом НАТО на данный момент не является).Из сообщенияВ оборонном ведомстве подчеркнули, что российский истребитель подошёл к американскому военному борту на безопасное расстояние.После сближения Су-27 RC-135V был вынужден отойти от границ России и сменить курс. "Отогнав" самолёт-разведчик от российских рубежей, Су-27 вернулся на аэродром базирования.Обычно в таких случаях пресс-служба Пентагона объявляет о «небезопасных и непрофессиональных действиях российских лётчиков». На текущий момент в командовании ВВС США российский перехват не прокомментировали.