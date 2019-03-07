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СМИ Киева назвали перебежчицу ДНР "боевым матрасом" и заявили об амнистии

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Украинские СМИ продолжают смаковать переходы на сторону ВСУ бывших представительниц Народной милиции ЛДНР. Называя связавшихся со Службой безопасности Украины «боевыми матрасами», украинские СМИ и блогосфера объявляют, что теперь «у них всё будет хорошо, и их ждёт амнистия». Это во многом напоминает пропагандистские листовки немецко-фашистских войск времён Великой Отечественной войны, когда предлагалось сдаваться и получить «еду, воду, кров и гарантированную сохранность жизни с возможностью служить фюреру».

СМИ Киева назвали перебежчицу ДНР "боевым матрасом" и заявили об амнистии



На сей раз украинские СМИ говорят о перебежчице по имени Маргарита Пономаренко (Торосян). Ей 28 лет. Заявлено, что она имела отношения с командиром 1-й танковой роты территориальной обороны 11 омсб Александром Тарбаевым. По словам Пономаренко (опять-таки, исходя из украинских публикаций), она «разочаровалась в идеях Новороссии и поняла, что её кинули».

Из материалов в украинской блогосфере:

Она решила не ломать себе жизнь и списалась с СБУ.


Заявлено, что представительница ВС ДНР похитила флешку, на которой якобы содержатся все данные о военнослужащих упомянутого танкового подразделения НМ ДНР и о самом подразделении, включая количество танков, ФИО солдат и офицеров, позывные, контактные данные и распорядок дня.

Далее СМИ Украины представляют «социальную рекламу» от СБУ под лозунгом «Тебя ждут дома» с контактными телефонами для тех, кто хочет дезертировать из рядов Народной милиции ЛНР и ДНР.

В связи с переходом двух женщин-военнослужащих на сторону Киева в среде украинских радикалов царит восторг. О том факте, что буквально еженедельно на сторону ЛДНР переходят украинские военнослужащие с личными данными сослуживцев, а иногда и с личным оружием, в Киеве предпочитают не говорить. Молчат по этому поводу и «правдолюбивые» украинские блогеры.
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