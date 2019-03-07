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Шведский эксперт усомнился в том, что "Patriot" эффективен против "Искандера"

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В шведском издании Svenska Dagbladet вышел материал, в котором автор высказывается по поводу российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Эксперт по вопросам обороны Робин Хэггблум в своей статье пишет, что ОТРК «Искандер» говорят о новом уровне развития российских вооружений.

Шведский эксперт усомнился в том, что "Patriot" эффективен против "Искандера"



По словам Хэггблума, страны Скандинавии выражают обеспокоенность теми возможностями, которые появились у русских в последние годы в связи с развитием ракетных технологий. Шведский эксперт говорит о том, что обеспокоенности скандинавам добавляет и то, что «новейшая российская ракета для «Искандера» по-прежнему засекречена».

Из материала:

Это и дало повод обвинить Россию в нарушении ДРСМД. Русские держат реальные параметры ракеты (к ОТРК) в секрете.


Это заявление сделано фактически на фоне беспрецедентной открытости по демонстрации ракеты к ОТРК со стороны Минобороны России.

При этом Хэггблум выражает сомнения относительно эффективности американского «Пэтриота», закупленного Швецией.

Из статьи:

Эффективность ракет системы "Patriot" вызывает вопросы. И это притом, что за покупку заплачена высокая цена в 20-30 млрд крон (2,15-3,2 млрд долларов).


Эксперт отмечает, что при учёте наличия в составе ВС РФ нескольких бригад с ОТРК «Искандер», у стран Северной Европы «мало шансов этому противостоять». При этом Хэггблум заявляет, что ракеты «Искандера» в первую очередь угрожают Финляндии.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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