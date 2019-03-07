Депутат: Пенсию в 8 тысяч получают тунеядцы и алкаши

Глаза человека на заднем плане как бы говорят: "Что он несёт?"

Это когда в советское время тунеядцы были, алкаши - их гнали на работу: идите работать! И вот это ихняя (пенсия), созданная с тех годов... 8 тысяч, её и получают те тунеядцы и алкаши.

Россияне, получающие пенсию в размере 8 тысяч рублей, - «тунеядцы и алкаши». Такое мнение о пенсионерах высказал Гасан Набиев, депутат Волгоградской областной думы, член партии «Единая Россия». При этом г-н Набиев всю вину за маленький размер пенсии возложил исключительно на самих пенсионеров.Заявление депутата приводится без изменений:Такое заявление «избранник народа» сделал на одном из внеочередных заседаний Волгоградской областной думы в ходе обсуждения проекта ФЗ о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.Партия «Единая Россия», в рядах которой состоит волгоградский депутат, сразу же отреагировала на его высказывание о пенсиях, назвав его возмутительным. Василий Пискарёв, зампредседателя комиссии партии, заявил, что в ближайшее время будет решаться вопрос совместимости позиции Гасана Набиева с его дальнейшим нахождением в рядах «Единой России».Позже волгоградский депутат-единоросс извинился "перед всеми, у кого вызвало бурю негодования" его сравнение малоимущих пенсионеров с «тунеядцами и алкашами». При этом он считает несправедливым тот факт, что пенсия у тех, кто мало работал, и тех, кто работал не покладая рук, является практически одинаковой и довольно скромной. Такое положение Набиев связал с недостатками прежней пенсионной системы.Судя по всему, не все народные избранники прислушались к словам президента Владимира Путина о том, что необходимо проявлять по отношению к людям внимательность и чуткость. И по-прежнему проявляют себя политики (включая "народных избранников"), которые находят повод, чтобы унизить многих сограждан, которые за них когда-то отдали свой голос.Видео "Высота 102":