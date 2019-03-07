Электрошасси "Платформа-О" для "Ярса" и "Тополя-М" начинает поступать в войска
Завершены государственные испытания электрошасси «Платформа-О», разработанные специалистами «КамАЗа» и изготовленные на мощностях компании «Ремдизель». Речь идёт о колёсных платформах, на которые планируется устанавливать российские МБР «Ярс» и «Тополь-М». Об успешном завершении испытаний сообщает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что в семейство «Платформа-О» входят несколько машин с колёсными формулами от 8х8 до 16х16. Соответственно, и по грузоподъёмности они тоже отличаются: минимальная составляет 25 тонн, средний показатель – 50 тонн, бОльшая планка – 85 т. При этом речь идёт и о тягачах, которые способны транспортировать или буксировать (на прицепном системе) военную технику массой до 165 т. Есть вариант и до 400 т – в частности, может быть использован при буксировке крупнотоннажной авиатехники.
Что представляет собой новая российская транспортировочная платформа? У неё нет раздаточной коробки, сцепления, дифференциалов и приводных валов. Для каждого колеса используется собственный электромотор. Работа электромоторов синхронизирована. При этом все колёса «Платформы-О» могут поворачиваться в одну сторону, что позволяет платформе осуществлять движение практически в боковом направлении.
Ранее сообщалось, что российская «Платформа-О» создаётся для ухода от зависимости, связанной с импортом такого рода техники. В первую очередь речь идёт о замене продукции Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).
Теперь (после успешных испытаний) новейшая российская автотехника начинает поступать в войска, в том числе и для перевода на неё грунтовых РК «Ярс» и «Тополь-М».
ПГРК "Ярс" с РС-24 на имеющемся к настоящему моменту шасси
Отмечается, что в семейство «Платформа-О» входят несколько машин с колёсными формулами от 8х8 до 16х16. Соответственно, и по грузоподъёмности они тоже отличаются: минимальная составляет 25 тонн, средний показатель – 50 тонн, бОльшая планка – 85 т. При этом речь идёт и о тягачах, которые способны транспортировать или буксировать (на прицепном системе) военную технику массой до 165 т. Есть вариант и до 400 т – в частности, может быть использован при буксировке крупнотоннажной авиатехники.
Что представляет собой новая российская транспортировочная платформа? У неё нет раздаточной коробки, сцепления, дифференциалов и приводных валов. Для каждого колеса используется собственный электромотор. Работа электромоторов синхронизирована. При этом все колёса «Платформы-О» могут поворачиваться в одну сторону, что позволяет платформе осуществлять движение практически в боковом направлении.
Ранее сообщалось, что российская «Платформа-О» создаётся для ухода от зависимости, связанной с импортом такого рода техники. В первую очередь речь идёт о замене продукции Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).
Теперь (после успешных испытаний) новейшая российская автотехника начинает поступать в войска, в том числе и для перевода на неё грунтовых РК «Ярс» и «Тополь-М».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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