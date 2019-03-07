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Британский постпред при ООН назвала российскую науку отсталой

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Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс презрительно высказалась о российской науке, назвав ее "отсталой". К такому "выводу" она пришла изучив российский доклад по якобы применению химических веществ в сирийской Думе, который опровергает выводы ОЗХО, сообщает РИА Новости.

Британский постпред при ООН назвала российскую науку отсталой



По словам британского постпреда, доклад ОЗХО по применению химоружия в сирийской Думе "сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники" и "не нравится русским".

Доклад о Думе, это важно, сделан уважаемыми международными экспертами, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня "Земля плоская"


– заявила Пирс

Также она добавила, что Россия игнорирует опыт иностранных стран и не уделяет внимания "всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО".

Это независимые эксперты, принадлежащие к уважаемой международной организации и поддерживаемые международным сообществом


- подчеркнула британский постпред, добавив, что "было бы лучше, если бы русские провели расследование, почему режим Асада применяет химорухие против собственного населения.

Ранее ОЗХО предоставило доклад, в котором говорилось, что при атаке в сирийской Думе "скорей всего" использовался хлор, однако российские специалисты не обнаружили следов применения химических веществ при обследовании города. В российском МИД заявили, что цель данных вбросов - выгородить террористов и оправдать удары коалиции по мирным жителям.
Использованы фотографии:
http://www.oodrussia.ru/
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