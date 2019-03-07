Британский постпред при ООН назвала российскую науку отсталой

Доклад о Думе, это важно, сделан уважаемыми международными экспертами, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня "Земля плоская"

Это независимые эксперты, принадлежащие к уважаемой международной организации и поддерживаемые международным сообществом