Британский постпред при ООН назвала российскую науку отсталой
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс презрительно высказалась о российской науке, назвав ее "отсталой". К такому "выводу" она пришла изучив российский доклад по якобы применению химических веществ в сирийской Думе, который опровергает выводы ОЗХО, сообщает РИА Новости.
По словам британского постпреда, доклад ОЗХО по применению химоружия в сирийской Думе "сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники" и "не нравится русским".
– заявила Пирс
Также она добавила, что Россия игнорирует опыт иностранных стран и не уделяет внимания "всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО".
- подчеркнула британский постпред, добавив, что "было бы лучше, если бы русские провели расследование, почему режим Асада применяет химорухие против собственного населения.
Ранее ОЗХО предоставило доклад, в котором говорилось, что при атаке в сирийской Думе "скорей всего" использовался хлор, однако российские специалисты не обнаружили следов применения химических веществ при обследовании города. В российском МИД заявили, что цель данных вбросов - выгородить террористов и оправдать удары коалиции по мирным жителям.
По словам британского постпреда, доклад ОЗХО по применению химоружия в сирийской Думе "сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники" и "не нравится русским".
Доклад о Думе, это важно, сделан уважаемыми международными экспертами, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня "Земля плоская"
– заявила Пирс
Также она добавила, что Россия игнорирует опыт иностранных стран и не уделяет внимания "всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО".
Это независимые эксперты, принадлежащие к уважаемой международной организации и поддерживаемые международным сообществом
- подчеркнула британский постпред, добавив, что "было бы лучше, если бы русские провели расследование, почему режим Асада применяет химорухие против собственного населения.
Ранее ОЗХО предоставило доклад, в котором говорилось, что при атаке в сирийской Думе "скорей всего" использовался хлор, однако российские специалисты не обнаружили следов применения химических веществ при обследовании города. В российском МИД заявили, что цель данных вбросов - выгородить террористов и оправдать удары коалиции по мирным жителям.
- Использованы фотографии:
- http://www.oodrussia.ru/
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