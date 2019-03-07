В Индии заявили о том, что Су-30 сбил одну из ракет AIM-120 AMRAAM

Сегодня, 09:15

Если Су-30 удалось сбить ракету класса «воздух-воздух», то это по-настоящему поразительное событие. Ведь это почти всё равно, что сбить летящую пулю. В истории воздушных боёв не так уж много случаев, когда одной авиационной ракетой лётчик сбивал другую.

Для командования сегодня крайне важно получить и представить истинную картину возможностей индийских ВВС.