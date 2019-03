В Индии заявили о том, что Су-30 сбил одну из ракет AIM-120 AMRAAM

Если Су-30 удалось сбить ракету класса «воздух-воздух», то это по-настоящему поразительное событие. Ведь это почти всё равно, что сбить летящую пулю. В истории воздушных боёв не так уж много случаев, когда одной авиационной ракетой лётчик сбивал другую.

Для командования сегодня крайне важно получить и представить истинную картину возможностей индийских ВВС.

Индийские СМИ продолжает публиковать множественные материалы о событиях 27 февраля в районе индо-пакистанской границы. Речь идёт о воздушном бое, в ходе которого ВВС Индии потеряли МиГ-21, а ВВС Пакистана – F-16. При этом официальный Исламабад потери самолёта не признаёт.В издании The Times of India вышла статья, в которой раскрываются новые подробности доклада, озвученного индийскими ВВС. В докладе говорится, что ракеты «воздух-воздух» американского производства самолёты F-16 ВВС Пакистана запускали с дистанции 40-50 км. Если ранее сообщалось, что Су-30 ВВС Индии удалось с помощью маневра уйти от поражения ракетой AIM-120 AMRAAM, то теперь говорится о том, что Су-30 смог сбить своим вооружением одну из таких ракет.Из материала в упомянутом издании:В The Times of India отмечается, что немало людей подвергают данные доклада ВВС Индии сомнению, и добавляется, что «никакого смысла преувеличивать успехи или скрывать потери нет». Из статьи:В том же докладе содержатся сведения об уничтоженных террористах группировки «Джейш-и-Мохаммад» в Балакоте (Пакистан). Заявлено, что авиабомбы израильского производства SPICE-2000 «точно поразили цели, уничтожив не менее 250 боевиков». Ранее в Австралии были опубликованы спутниковые снимки, на которых поражения целей не просматривается. В Индии на это ответили заявлением о том, что SPICE-2000 не всегда полностью разрушают объект, в который попадают – «они могут уничтожать то, что находится внутри».