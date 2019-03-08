Поезд «Сирийский перелом» в Новороссийске
5 марта нашумевший поезд «Сирийский перелом» прибыл в Новороссийск. Несмотря на утренние часы буднего дня, уже на остановках общественного транспорта автор заметил ребят с георгиевскими лентами, небольшие «семейные» компании и свободную от учёбы молодёжь, ожидающих строго определённого маршрута. А так как Новороссийск бухтой разделён надвое, и в рабочей части города, в которой и находится железнодорожный вокзал, этой публике в такой час делать нечего, то ответ был очевиден.
Хоть вторник и противен сам по себе, потому что не пятница и даже не четверг, такое в каком-то роде радостное оживление даже заставило ощутить атмосферу внезапной знаковости события. Вопреки толчее автор находился в неожиданно приподнятом настроении.
Железнодорожный вокзал уже вовсю гудел песнями различных ансамблей, которые, по правде сказать, стоило мне погрузиться в изучение кочующей по стране экспозиции, начали немного раздражать – настолько интересна экспонируемая техника. Невольно я замечал мальчишеский интерес и удивление даже на лицах 40-50-летних мужчин, не говоря уже о женщинах всех возрастов, которые буквально локтями отодвигали сильный пол, чтобы прорваться к следующему экспонату. Да простит читатель, но отснять все экспонаты в диком суетливом многолюдье было просто физически невозможно.
«Сирийский перелом» можно поделить на несколько различных выставочных площадок. Первая площадка – это бронетехника, спецтехника и различные кустарные шахид-мобили, установленные на железнодорожные платформы.
Военно-транспортный автомобиль HMMWV M1151
Лёгкий бронированный автомобиль MSPV Panthera F9, производящийся в Турции и ОАЭ
Советский танк Т-55
Бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, курдская самоделка, вооружённая 12,7-мм пулемётом и автоматическим 40-мм гранатомётом. Толщина листовой брони до 60 мм, максимальная скорость 40 км в час
Доработанный террористами автомобиль Toyota Land Cruiser
Автомобиль ZX Grand Tiger
Самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU
Тоннельная машина XCMG, именно с помощью подобной спецтехники бармалеи рыли свои норы
БМП ACV-15 и БТР ОТ-64
Вторая площадка располагается непосредственно на перроне – это самое разнообразное стрелковое оружие и оборудование. Здесь всё вперемешку – как музейные экспонаты, так и вполне современные. Меня даже удивило наличие ружья на рубеже 18-19-го веков кавказского происхождения. Бонусом к этой площадке идёт своеобразная «фотозона» для посетителей.
"Анка-пулемётчица" вспомнила молодость
Третья площадка – экспозиция в четырёх вагонах. Каждый вагон является тематическим. Один посвящён работам военных художников студии имени Митрофана Павловича Грекова. Также в вагоне экспонируются флаги и документы, изъятые у террористов.
Второй вагон забит стрелковым вооружением, беспилотниками и некоторыми образцами артиллерии «игиловцев» (запрещённая в РФ организация). Образцы стрелкового вооружения чуть ли не со всего света: Великобритания, США, Австрия, Германия, Бельгия, Франция, Израиль и т.д. И всё это привезли из Сирии…
В третьем вагоне демонстрируется аппаратура связи ближневосточных бармалеев – от ручных и автоматических телефонных станций до портативных радиостанций. Образцы со всего света — от Австралии до Италии. Отдельно показано оборудование, с помощью которого террористы изготавливали химическое оружие. На канистрах с химией легко заметить немецкий или английский шрифт.
Ручная телефонная станция шведского производства Ericsson
Автоматическая телефонная станция итальянского производства IPX M
Самодельные снаряды, сделанные из газовых баллонов
В четвёртом вагоне находится экспозиция Международного противоминного центра со всеми вытекающими, как говорится. Вторую половину вагона занимает магазин АО «Военторг».
Конечно, не обходится без ложек дёгтя. В данной ситуации их две. Одна ложка целиком и полностью организационная. Увы, не бывает мероприятий без шероховатостей в принципе. Во-первых, крайне мало времени сам состав находится в городе. В Новороссийске поезд стоял около трёх часов. Всё вкусно, а обеденное время сократили до курительной пятиминутки. Далее же следуют некоторые ошибки местных властей. К примеру, событие плохо анонсировалось, а также не приняли во внимание недостаточную ширину и длину новороссийского перрона. Кое-где ширина его составляла всего пару метров. Это при том, что одновременно нахлынули и члены патриотических клубов, и школьники, и курсанты, и юнармейцы, и просто неравнодушные граждане.
Вторая ложка дёгтя – это откровенно политизированная волна, которую прозападные «товарищи» и некоторые прирождённые критиканы подняли вокруг «Сирийского перелома». При этом воду в информационном море мутят примерно те же деятели, которые недовольны военными парадами на Красной площади «как символами агрессии и милитаризации страны», те же граждане, которые как попугаи повторяли одну и ту же мантру: «Что мы делаем в Сирии?» А теперь, когда они могут собственными глазами без посредничества телевизора взглянуть на ужасы войны, которую «сирийская оппозиция» принесла в мир, они снова недовольны. Что ж, хотя бы в отсутствии последовательности в дискредитации России их нельзя упрекнуть…
Хоть вторник и противен сам по себе, потому что не пятница и даже не четверг, такое в каком-то роде радостное оживление даже заставило ощутить атмосферу внезапной знаковости события. Вопреки толчее автор находился в неожиданно приподнятом настроении.
Железнодорожный вокзал уже вовсю гудел песнями различных ансамблей, которые, по правде сказать, стоило мне погрузиться в изучение кочующей по стране экспозиции, начали немного раздражать – настолько интересна экспонируемая техника. Невольно я замечал мальчишеский интерес и удивление даже на лицах 40-50-летних мужчин, не говоря уже о женщинах всех возрастов, которые буквально локтями отодвигали сильный пол, чтобы прорваться к следующему экспонату. Да простит читатель, но отснять все экспонаты в диком суетливом многолюдье было просто физически невозможно.
«Сирийский перелом» можно поделить на несколько различных выставочных площадок. Первая площадка – это бронетехника, спецтехника и различные кустарные шахид-мобили, установленные на железнодорожные платформы.
Военно-транспортный автомобиль HMMWV M1151
Лёгкий бронированный автомобиль MSPV Panthera F9, производящийся в Турции и ОАЭ
Советский танк Т-55
Бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, курдская самоделка, вооружённая 12,7-мм пулемётом и автоматическим 40-мм гранатомётом. Толщина листовой брони до 60 мм, максимальная скорость 40 км в час
Доработанный террористами автомобиль Toyota Land Cruiser
Автомобиль ZX Grand Tiger
Самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU
Тоннельная машина XCMG, именно с помощью подобной спецтехники бармалеи рыли свои норы
БМП ACV-15 и БТР ОТ-64
Вторая площадка располагается непосредственно на перроне – это самое разнообразное стрелковое оружие и оборудование. Здесь всё вперемешку – как музейные экспонаты, так и вполне современные. Меня даже удивило наличие ружья на рубеже 18-19-го веков кавказского происхождения. Бонусом к этой площадке идёт своеобразная «фотозона» для посетителей.
"Анка-пулемётчица" вспомнила молодость
Третья площадка – экспозиция в четырёх вагонах. Каждый вагон является тематическим. Один посвящён работам военных художников студии имени Митрофана Павловича Грекова. Также в вагоне экспонируются флаги и документы, изъятые у террористов.
Второй вагон забит стрелковым вооружением, беспилотниками и некоторыми образцами артиллерии «игиловцев» (запрещённая в РФ организация). Образцы стрелкового вооружения чуть ли не со всего света: Великобритания, США, Австрия, Германия, Бельгия, Франция, Израиль и т.д. И всё это привезли из Сирии…
В третьем вагоне демонстрируется аппаратура связи ближневосточных бармалеев – от ручных и автоматических телефонных станций до портативных радиостанций. Образцы со всего света — от Австралии до Италии. Отдельно показано оборудование, с помощью которого террористы изготавливали химическое оружие. На канистрах с химией легко заметить немецкий или английский шрифт.
Ручная телефонная станция шведского производства Ericsson
Автоматическая телефонная станция итальянского производства IPX M
Самодельные снаряды, сделанные из газовых баллонов
В четвёртом вагоне находится экспозиция Международного противоминного центра со всеми вытекающими, как говорится. Вторую половину вагона занимает магазин АО «Военторг».
Конечно, не обходится без ложек дёгтя. В данной ситуации их две. Одна ложка целиком и полностью организационная. Увы, не бывает мероприятий без шероховатостей в принципе. Во-первых, крайне мало времени сам состав находится в городе. В Новороссийске поезд стоял около трёх часов. Всё вкусно, а обеденное время сократили до курительной пятиминутки. Далее же следуют некоторые ошибки местных властей. К примеру, событие плохо анонсировалось, а также не приняли во внимание недостаточную ширину и длину новороссийского перрона. Кое-где ширина его составляла всего пару метров. Это при том, что одновременно нахлынули и члены патриотических клубов, и школьники, и курсанты, и юнармейцы, и просто неравнодушные граждане.
Вторая ложка дёгтя – это откровенно политизированная волна, которую прозападные «товарищи» и некоторые прирождённые критиканы подняли вокруг «Сирийского перелома». При этом воду в информационном море мутят примерно те же деятели, которые недовольны военными парадами на Красной площади «как символами агрессии и милитаризации страны», те же граждане, которые как попугаи повторяли одну и ту же мантру: «Что мы делаем в Сирии?» А теперь, когда они могут собственными глазами без посредничества телевизора взглянуть на ужасы войны, которую «сирийская оппозиция» принесла в мир, они снова недовольны. Что ж, хотя бы в отсутствии последовательности в дискредитации России их нельзя упрекнуть…
- Автор:
- Восточный ветер
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