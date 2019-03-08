8 Марта - красивый день календаря

В этот красивый день календаря можно было бы многое написать о женщинах-военнослужащих, которые стоят на страже Отечества бок о бок с сильным полом. Однако 8 Марта – праздник для всех женщин, а потому позволим себе в этот день не делать искусственных разделений на представительниц прекрасного пола – военнослужащих и гражданских. Вы, наши женщины, для нас дороги и любимы вне зависимости от того, носите ли вы на своих плечах погоны или нет.Женщины-учителя, врачи, строители, швеи, юристы, спортсмены, актрисы, повара, инженеры, писательницы, воительницы – это праздник каждой из вас – Международный женский день. Как и вы сами, праздник несёт весну и тепло, радость и счастье, любовь и красоту. Рождённый как идея борьбы за равные права женского и мужского полов, в нашей стране он с годами приобрёл именно женственный оттенок. Стоит ли говорить о борьбе сегодня, если женщины наряду с мужчинами давно освоили самые разнообразные профессии и, пожалуй, нет сегодня таких должностных обязанностей в мире, где приоритет отдавался бы представителям исключительно мужского пола. Женщины заняты в добыче полезных ископаемых, женщины руководят регионами и целыми государствами, женщины командуют воинскими формированиями, занимают посты министров обороны.Сегодня во многих странах 8 Марта пытаются преподнести как очередной повод для заявлений об «ущемлении женских прав». На самом деле, когда собирается круг лиц, за уши притягивающих теорию об ущемлении женского пола в наши дни в России (или странах Европы), то можно констатировать, что эти лица либо выполняют чей-то деструктивный заказ на раздор и расслоение общества, либо попросту сами не любят и не являются любимыми. Зачастую одно ещё и связано с другим. Есть мнение, что тёплые, душевные слова, букет цветов и любимый человек рядом однозначно разбивают глобальную теорию мирового заговора, которую пытаются продвигать в современное общество отдельные персоны с известными (или неизвестными) наклонностями.Статистика сегодняшнего дня говорит о том, что женщины составляют большинство населения России и большинство населения стран постсоветского пространства. Это притом, что в «общепланетарной» демографии наблюдается обратная тенденция: мужчин в целом в мире примерно на 0,7% больше, чем представительниц прекрасного пола.Если в возрасте до 24 лет на 1000 россиян приходится примерно 960 россиянок, то уже к возрасту 30-33 года ситуация выравнивается: 1000 на 1000. И дальше соотношение растёт в женскую пользу. Так, как 55-60 годам соотношение женщин и мужчин в России 1,2 тыс. на 1 тыс. А в возрасте старше 70 лет – уже 2,5 тысячи на 1 тысячу. В общей сложности, в нашей стране женщин примерно на 9 млн человек больше, нежели мужчин.За последние десять лет в разы выросло число женщин-автомобилистов – то есть тех, кто стал счастливым обладателем водительского удостоверения. При этом в системе дорожной автоинспекции отмечают, что российские женщины-водители существенно дисциплинированнее водителей-мужчин. На усреднённую тысячу водителей обоих полов у мужчин нарушений правил дорожного движения почти в 4,5 раза больше. Женщины гораздо реже мужчин позволяют себе сесть за руль, употребив спиртное; женщины гораздо реже превышают скорость. Такая статистика говорит в целом об уровне ответственности представительниц прекрасного пола. Возможно, это и есть часть «секрета» о том, почему число мужчин в нашей стране существенно меньше числа женщин?Однако вернёмся к празднику…