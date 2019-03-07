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Новый танк Т-14 "Армата" оборудовали санузлом

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В новых тяжелых машинах, созданных на платформе "Армата", оборудованы санузлы. Таким образом конструкторы решили проблему длительного нахождения экипажей внутри танка. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

Новый танк Т-14 "Армата" оборудовали санузлом



Как пояснил Баранов, одной из особенностей службы танкистов является длительное непрерывное нахождение экипажей внутри своих боевых машин. Отсутствие возможности справлять естественные надобности является большой проблемой для танкистов. Долгое время эту проблему решить никак не удавалось и только с появлением новых машин на платформе "Армата" было найдено решение.

Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено


- рассказал Илья Баранов.

В новом танке конструкторы уже изначально предусмотрели и заложили возможность длительного нахождения экипажа внутри при выполнении боевых задач. Для этого в нем установлено специальное устройство.

В новом танке имеется так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет


- добавил директор КБ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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