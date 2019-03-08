Растрата «оборонных» миллионов: скандал с руководством «Укроборонпрома»
Несколько лет тому назад в средствах массовой информации появилось немало материалов, посвященных скандалу вокруг украинских оборонных предприятий, которые в 2015-2016 годах фактически «слили» фиктивным фирмам около ста миллионов долларов за запчасти сомнительного качества и происхождения. В тот период времени виновными «назначили» двух ничем не примечательных человек: сотрудника «Укроборонпрома» и мелкого бизнесмена. Однако вполне очевидно, что они даже теоретически не смогли бы провернуть подобного рода схему без соответствующей поддержки и протекции.
Журналистам потребовалось достаточно много времени, чтобы распутать этот клубок. И сейчас появилась информация о том, что в действительности произошло тогда и кто же все-таки виноват. Каким образом ввозилась контрабанда, какова была реальная стоимость запчастей. Каким образом организаторам преступной схемы удавалось проворачивать свои дела при помощи договоренностей, взяток, угроз и поддержке админресурса. Какие документы были подделаны и как из оборонных предприятий выкачивались деньги через посредничество конвертационных центров.
Началось все еще в 2014 году, когда возник вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Сразу же стало очевидным, что украинскую военную технику и вооружение необходимо срочно модернизировать и проводить немедленный капремонт. Ремонт, вполне логично, был поручен предприятиям государственного оборонного концерна «Укроборонпром», и для этого им необходимы запчасти.
В самом начале вооруженного конфликта Украина оказалась перед проблемой острой нехватки запчастей российского производства, которые были необходимы не только для ремонта техники советского образца, но и для более новых единиц, спроектированных на российских комплектующих. Однако военные чиновники настаивали на необходимости срочного импортозамещения.
К концу 2014 года руководство концерна заявило о том, что Украина изготавливает 70 % комплектующих самостоятельно, а недостающие 30% приобретает на Западе. И ни слова о России. В действительности же в то время, пока руководство «соловьем разливалось» о перерождении отечественного ВПК, украинские оборонные предприятия… тоннами приобретали российские комплектующие, завезенные нелегально.
Впрочем, проблема заключалась не в самих запасных частях, поскольку в них была острая необходимость. Основная проблема заключалась в поставщиках-посредниках, которые взвинтили цены в несколько раз. Украинская оборонка платила баснословные суммы, взамен получая огромные взятки и откаты.
Таким неоднозначным посредником была фирма «Оптимумспецдеталь», которая находилась под контролем «трио»: Игоря Гладковского, Андрея Рогозы и Виталия Жукова.
Данная компания на рынке появилась в 2015 году, практически сразу же превратившись чуть ли не в главного поставщика. Прибыль ее за несколько лет составила порядка ста миллионов гривен на трех украинских оборонных предприятиях.
При этом компания никогда не была производителем запчастей. Согласно документам, она закупала комплектующие у посредников. А деньги, полученные от госконцерна, выводились при помощи фирм-однодневок. Все денежные средства шли к фиктивным компаниям, обналичивались и на них же покупалась новая партия контрабанды.
Самое интересное, что до момента активного сотрудничества с украинской оборонкой фирма существовала только на бумаге под другим названием («Оптимум») и к ВПК не имела никакого отношения. Но в некий момент она изменила адрес, название, директора и хозяина. Новым владельцем компании стал обычный 34-летний житель столицы Владимир Волохач, который ну никак не «тянул» на «миллионера».
Действительным владельцем компании был Андрей Рогоза, который уже тогда был весьма известен в украинском военно-промышленном комплексе – вел поставки сомнительного свойства на Киевский бронетанковый завод.
С именем Рогозы связан и другой участник грандиозной коррупционной схемы – Виталий Жуков. Официально связь между ними удалось проследить до 2014 года, когда они вместе организовали фирму «Белторгукраина». Как оказалось, Жуков в «Укроборонпроме» лицо не новое – он появился в концерне более 10 лет назад и сразу же на посту помощника гендиректора. И это в возрасте 23 лет…
В 2014 году Жуков уволился и стал партнером Рогозы. Однако у него осталось немало близких знакомств в «Укроборонпроме» и внешне все представлялось так, словно это он занимается поставками для оборонных предприятий, в частности, и на Житомирский бронетанковый завод, который «слил» «Оптиме» около 50 миллионов гривен. Осенью 2017 года между Жуковым и директором данного предприятия Бабичем состоялась встреча якобы о новых поставках. Но самое интересное, что, по словам Бабича, Жуков был представителем не «Оптимы», а госпредприятия «Ленинская кузня»… Таким образом, стало очевидным, что связи Жукова намного обширнее, и организаторов аферы, помимо Рогозы и Жукова, есть еще немало.
Вскоре всплыло еще одно имя – Игоря Гладковского, сына одного из ближайших друзей П. Порошенко. На протяжении длительного времени участие его в схеме было лишь на уровне сплетен и домыслов. И данные о нем собирали буквально по крохам. Так, в частности, удалось установить, что летом 2016 года он был на Житомирском бронетанковом заводе вместе с Рогозой и Жуковым.
Наконец, осенью прошлого года благодаря анонимным источникам удалось связать все три имени в одну большую коррупционную историю в украинском оборонно-промышленном комплексе. В письме, полученном одним из украинских издательств, помещалась ссылка на архив с перепиской основных действующих лиц дела, фотографиями и документацией, указанием имен, сумм откатов и взяток и дат.
Вполне логично, что изначально анонимное послание не вызывало большого доверия. Но существовали определенные факторы, которые все же заставили поверить в правдивость полученной информации. Во-первых, переписка поражала своими масштабами. В ней помещались не только рабочие переговоры, но даже семейные фотографии. Во-вторых, переписка полностью соответствовала уже имеющимся у журналистов фактам.
Благодаря этой переписке удалось установить, что «Оптима» является схемой трех человек. Помимо Рогозы и Жукова, в нее входил и Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, первого зама секретаря СНБО, близкого друга и бизнес-партнера ныне действующего президента Петра Порошенко.
Когда именно познакомились будущие партнеры, неизвестно, но в 2016 году они уже были равноправными партнерами. Более того, именно имя Гладсковского оказывало самое большое влияние в процессе «подготовки» руководства предприятий украинского ВПК.
Полученная журналистами информация дала возможность определить расстановку сил. Так, в частности, из нее стало известно, что Гладковский не занимался выполнением «черной» работы. В его «обязанности» входило решать проблемы на уровне руководства концерна и своего влиятельного папы. Текущее состояние дел было возложено на Рогозу и Жукова. Организацию поставок обеспечивал Рогоза, который неоднократно был на границе и вел переговоры с контрабандистами и прочими поставщиками-посредниками. Закупки проводились в основном в России: в Санкт-Петербурге, Москве, Белгороде, Челябинске. Но узнать, кто именно поставлял контрабанду, пока не представляется возможным, поскольку в переписке большая часть поставщиков зашифрована под кодовыми именами.
Помимо поставок контрабандных комплектующих крайне сомнительного качества, троица имела еще один существенный источник поставок. И это, наверное, один из наиболее мерзких фактов: они занимались перепродажей украинскому военно-промышленному комплексу деталей, которые были фактически украдены в Вооруженных силах Украины. Установлено, что к этому причастен один из сотрудников военного министерства, начальник 637-го Военного представительства Д. Трачук.
Для тех, кто не знает: Военное представительство является отдельной структурой, занимающейся контролем за проведением модернизации и ремонта военной техники и вооружения. По словам того же Трачука, его ведомство ничем торговать официально не имеет права – оно только контролирует. Но тогда совершенно непонятно, с какой целью он на протяжении нескольких недель обменивался с Жуковым списками необходимых запасных частей с расценками. А что получается по факту? Как оказалось, Трачук, который «только контролирует», вовсе не прочь перепродать то, что не было утилизировано.
Независимо от поставки запасных частей и комплектующих, они были нелегальными. И для того, чтобы перепродать их госпредприятию, нужно было как-то объяснить их происхождение, а полученные от сделок денежные средства перевести в наличку. Этим занимались конвертационные центры, работу с которыми организовал и контролировал Жуков. Кроме того, он же организовывал работу с государственными предприятиями-покупателями. Но это только на бумаге. Заводы должны были проводить нечто похожее на закрытый тендер, отправлять запросы поставщикам, собирать предложения и выбирать лучшего. В действительности Жуков заранее знал, в чем нуждались предприятия, поэтому единственное, что оставалось, — это договориться с руководством о цене. А дальше завод лишь «имитировал» конкурс.
Где вопросы не мог «порешать» Жуков, в игру вступал Игорь Гладковский, которому и напрягаться особо не было нужды – из-за своей фамилии. Журналисты установили, что немаловажную роль в афере сыграл и Гладковский-старший, который также получал немалые деньги за оказание «помощи». В данной коррупционной схеме всплыло имя и Павла Букина, который является главой «Укроборонпрома». В настоящее время он активно опровергает любые связи с троицей и свое отношение к «бизнесу». Но, как видно из все той же переписки, Жуков и Букин были друзьями и даже планировали совместный отпуск. Кроме того, еще в 2016 году Букин лично заказывал у Жукова поставку, хотя прекрасно знал о переплате.
Если подытожить все вышесказанное, можно отметить, что схема оказалась довольно прибыльной – за 2015-2017 годы группа Жукова, Рогозы и Гладковского получила от государственных оборонных заводов более 250 миллионов гривен. И это только те деньги, о которых известно. Не исключено, что было намного больше…
Конечно, с одной стороны, вроде бы и неплохо, что люди организовали и наладили поставки необходимых украинской оборонке комплектующих и, соответственно, неплохо на этом заработали. Но, с другой, проблема в действительности не решалась, она усугублялась некачественными запчастями, завышенной стоимостью. А самое страшное, что военные чиновники паразитировали на войне, получая откаты и взятки.
Разница между стоимостью закупки и стоимостью продажи на предприятия составляла от 2 до 4 раз. На таких переплатах группа Жукова, Рогозы и Гладковского неплохо заработала. Вполне логично, что больше всех получил Гладковский-младший, но и двое других не бедствовали, если смогли позволить себе приобрести автомобили люкс-класса, арендовать огромные квартиры и дома, а затем и приобрести собственные…
Никто не говорит о том, что бизнес в оборонном комплексе в условиях вооруженного конфликта должен превратиться в чистой воды благотворительность. Все имеет свою цену. Она может повышаться за счет качества, надежности и т.д. Но в данном случае ни о чем подобном и речи быть не может. Поэтому и о честном бизнесе говорить нет смысла. Скорее, это грабеж украинского ВПК…
В скором времени после опубликования материалов Гладковский-старший и Букин дали официальные интервью, в которых всячески опровергали свою причастность к схеме. Впрочем, это помогло мало: П. Порошенко уволил Гладковского-старшего с занимаемой должности.
Использованы материалы:
https://bihus.info/armiya-druzi-babki-ch3-visoti-i-vidkati
https://bihus.info/armiya-druzi-babki-chastina-persha
https://censor.net.ua/news/3113711/korruptsionnye_shemy_okrujeniya_poroshenko_pri_zakupke_tehniki_iz_rf_jurnalistskoe_rassledovanie_video
https://zn.ua/internal/marodery-strany-otrublennyh-ruk-310568_.html
https://milnavigator.tv/konkretni-tsyfry-shem-v-ukroboronpromi-naskilky-miljoniv-hlopchyky-obikraly-derzhavu/
Журналистам потребовалось достаточно много времени, чтобы распутать этот клубок. И сейчас появилась информация о том, что в действительности произошло тогда и кто же все-таки виноват. Каким образом ввозилась контрабанда, какова была реальная стоимость запчастей. Каким образом организаторам преступной схемы удавалось проворачивать свои дела при помощи договоренностей, взяток, угроз и поддержке админресурса. Какие документы были подделаны и как из оборонных предприятий выкачивались деньги через посредничество конвертационных центров.
Началось все еще в 2014 году, когда возник вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Сразу же стало очевидным, что украинскую военную технику и вооружение необходимо срочно модернизировать и проводить немедленный капремонт. Ремонт, вполне логично, был поручен предприятиям государственного оборонного концерна «Укроборонпром», и для этого им необходимы запчасти.
В самом начале вооруженного конфликта Украина оказалась перед проблемой острой нехватки запчастей российского производства, которые были необходимы не только для ремонта техники советского образца, но и для более новых единиц, спроектированных на российских комплектующих. Однако военные чиновники настаивали на необходимости срочного импортозамещения.
К концу 2014 года руководство концерна заявило о том, что Украина изготавливает 70 % комплектующих самостоятельно, а недостающие 30% приобретает на Западе. И ни слова о России. В действительности же в то время, пока руководство «соловьем разливалось» о перерождении отечественного ВПК, украинские оборонные предприятия… тоннами приобретали российские комплектующие, завезенные нелегально.
Впрочем, проблема заключалась не в самих запасных частях, поскольку в них была острая необходимость. Основная проблема заключалась в поставщиках-посредниках, которые взвинтили цены в несколько раз. Украинская оборонка платила баснословные суммы, взамен получая огромные взятки и откаты.
Таким неоднозначным посредником была фирма «Оптимумспецдеталь», которая находилась под контролем «трио»: Игоря Гладковского, Андрея Рогозы и Виталия Жукова.
Данная компания на рынке появилась в 2015 году, практически сразу же превратившись чуть ли не в главного поставщика. Прибыль ее за несколько лет составила порядка ста миллионов гривен на трех украинских оборонных предприятиях.
При этом компания никогда не была производителем запчастей. Согласно документам, она закупала комплектующие у посредников. А деньги, полученные от госконцерна, выводились при помощи фирм-однодневок. Все денежные средства шли к фиктивным компаниям, обналичивались и на них же покупалась новая партия контрабанды.
Самое интересное, что до момента активного сотрудничества с украинской оборонкой фирма существовала только на бумаге под другим названием («Оптимум») и к ВПК не имела никакого отношения. Но в некий момент она изменила адрес, название, директора и хозяина. Новым владельцем компании стал обычный 34-летний житель столицы Владимир Волохач, который ну никак не «тянул» на «миллионера».
Действительным владельцем компании был Андрей Рогоза, который уже тогда был весьма известен в украинском военно-промышленном комплексе – вел поставки сомнительного свойства на Киевский бронетанковый завод.
С именем Рогозы связан и другой участник грандиозной коррупционной схемы – Виталий Жуков. Официально связь между ними удалось проследить до 2014 года, когда они вместе организовали фирму «Белторгукраина». Как оказалось, Жуков в «Укроборонпроме» лицо не новое – он появился в концерне более 10 лет назад и сразу же на посту помощника гендиректора. И это в возрасте 23 лет…
В 2014 году Жуков уволился и стал партнером Рогозы. Однако у него осталось немало близких знакомств в «Укроборонпроме» и внешне все представлялось так, словно это он занимается поставками для оборонных предприятий, в частности, и на Житомирский бронетанковый завод, который «слил» «Оптиме» около 50 миллионов гривен. Осенью 2017 года между Жуковым и директором данного предприятия Бабичем состоялась встреча якобы о новых поставках. Но самое интересное, что, по словам Бабича, Жуков был представителем не «Оптимы», а госпредприятия «Ленинская кузня»… Таким образом, стало очевидным, что связи Жукова намного обширнее, и организаторов аферы, помимо Рогозы и Жукова, есть еще немало.
Вскоре всплыло еще одно имя – Игоря Гладковского, сына одного из ближайших друзей П. Порошенко. На протяжении длительного времени участие его в схеме было лишь на уровне сплетен и домыслов. И данные о нем собирали буквально по крохам. Так, в частности, удалось установить, что летом 2016 года он был на Житомирском бронетанковом заводе вместе с Рогозой и Жуковым.
Наконец, осенью прошлого года благодаря анонимным источникам удалось связать все три имени в одну большую коррупционную историю в украинском оборонно-промышленном комплексе. В письме, полученном одним из украинских издательств, помещалась ссылка на архив с перепиской основных действующих лиц дела, фотографиями и документацией, указанием имен, сумм откатов и взяток и дат.
Вполне логично, что изначально анонимное послание не вызывало большого доверия. Но существовали определенные факторы, которые все же заставили поверить в правдивость полученной информации. Во-первых, переписка поражала своими масштабами. В ней помещались не только рабочие переговоры, но даже семейные фотографии. Во-вторых, переписка полностью соответствовала уже имеющимся у журналистов фактам.
Благодаря этой переписке удалось установить, что «Оптима» является схемой трех человек. Помимо Рогозы и Жукова, в нее входил и Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, первого зама секретаря СНБО, близкого друга и бизнес-партнера ныне действующего президента Петра Порошенко.
Когда именно познакомились будущие партнеры, неизвестно, но в 2016 году они уже были равноправными партнерами. Более того, именно имя Гладсковского оказывало самое большое влияние в процессе «подготовки» руководства предприятий украинского ВПК.
Полученная журналистами информация дала возможность определить расстановку сил. Так, в частности, из нее стало известно, что Гладковский не занимался выполнением «черной» работы. В его «обязанности» входило решать проблемы на уровне руководства концерна и своего влиятельного папы. Текущее состояние дел было возложено на Рогозу и Жукова. Организацию поставок обеспечивал Рогоза, который неоднократно был на границе и вел переговоры с контрабандистами и прочими поставщиками-посредниками. Закупки проводились в основном в России: в Санкт-Петербурге, Москве, Белгороде, Челябинске. Но узнать, кто именно поставлял контрабанду, пока не представляется возможным, поскольку в переписке большая часть поставщиков зашифрована под кодовыми именами.
Помимо поставок контрабандных комплектующих крайне сомнительного качества, троица имела еще один существенный источник поставок. И это, наверное, один из наиболее мерзких фактов: они занимались перепродажей украинскому военно-промышленному комплексу деталей, которые были фактически украдены в Вооруженных силах Украины. Установлено, что к этому причастен один из сотрудников военного министерства, начальник 637-го Военного представительства Д. Трачук.
Для тех, кто не знает: Военное представительство является отдельной структурой, занимающейся контролем за проведением модернизации и ремонта военной техники и вооружения. По словам того же Трачука, его ведомство ничем торговать официально не имеет права – оно только контролирует. Но тогда совершенно непонятно, с какой целью он на протяжении нескольких недель обменивался с Жуковым списками необходимых запасных частей с расценками. А что получается по факту? Как оказалось, Трачук, который «только контролирует», вовсе не прочь перепродать то, что не было утилизировано.
Независимо от поставки запасных частей и комплектующих, они были нелегальными. И для того, чтобы перепродать их госпредприятию, нужно было как-то объяснить их происхождение, а полученные от сделок денежные средства перевести в наличку. Этим занимались конвертационные центры, работу с которыми организовал и контролировал Жуков. Кроме того, он же организовывал работу с государственными предприятиями-покупателями. Но это только на бумаге. Заводы должны были проводить нечто похожее на закрытый тендер, отправлять запросы поставщикам, собирать предложения и выбирать лучшего. В действительности Жуков заранее знал, в чем нуждались предприятия, поэтому единственное, что оставалось, — это договориться с руководством о цене. А дальше завод лишь «имитировал» конкурс.
Где вопросы не мог «порешать» Жуков, в игру вступал Игорь Гладковский, которому и напрягаться особо не было нужды – из-за своей фамилии. Журналисты установили, что немаловажную роль в афере сыграл и Гладковский-старший, который также получал немалые деньги за оказание «помощи». В данной коррупционной схеме всплыло имя и Павла Букина, который является главой «Укроборонпрома». В настоящее время он активно опровергает любые связи с троицей и свое отношение к «бизнесу». Но, как видно из все той же переписки, Жуков и Букин были друзьями и даже планировали совместный отпуск. Кроме того, еще в 2016 году Букин лично заказывал у Жукова поставку, хотя прекрасно знал о переплате.
Если подытожить все вышесказанное, можно отметить, что схема оказалась довольно прибыльной – за 2015-2017 годы группа Жукова, Рогозы и Гладковского получила от государственных оборонных заводов более 250 миллионов гривен. И это только те деньги, о которых известно. Не исключено, что было намного больше…
Конечно, с одной стороны, вроде бы и неплохо, что люди организовали и наладили поставки необходимых украинской оборонке комплектующих и, соответственно, неплохо на этом заработали. Но, с другой, проблема в действительности не решалась, она усугублялась некачественными запчастями, завышенной стоимостью. А самое страшное, что военные чиновники паразитировали на войне, получая откаты и взятки.
Разница между стоимостью закупки и стоимостью продажи на предприятия составляла от 2 до 4 раз. На таких переплатах группа Жукова, Рогозы и Гладковского неплохо заработала. Вполне логично, что больше всех получил Гладковский-младший, но и двое других не бедствовали, если смогли позволить себе приобрести автомобили люкс-класса, арендовать огромные квартиры и дома, а затем и приобрести собственные…
Никто не говорит о том, что бизнес в оборонном комплексе в условиях вооруженного конфликта должен превратиться в чистой воды благотворительность. Все имеет свою цену. Она может повышаться за счет качества, надежности и т.д. Но в данном случае ни о чем подобном и речи быть не может. Поэтому и о честном бизнесе говорить нет смысла. Скорее, это грабеж украинского ВПК…
В скором времени после опубликования материалов Гладковский-старший и Букин дали официальные интервью, в которых всячески опровергали свою причастность к схеме. Впрочем, это помогло мало: П. Порошенко уволил Гладковского-старшего с занимаемой должности.
Использованы материалы:
https://bihus.info/armiya-druzi-babki-ch3-visoti-i-vidkati
https://bihus.info/armiya-druzi-babki-chastina-persha
https://censor.net.ua/news/3113711/korruptsionnye_shemy_okrujeniya_poroshenko_pri_zakupke_tehniki_iz_rf_jurnalistskoe_rassledovanie_video
https://zn.ua/internal/marodery-strany-otrublennyh-ruk-310568_.html
https://milnavigator.tv/konkretni-tsyfry-shem-v-ukroboronpromi-naskilky-miljoniv-hlopchyky-obikraly-derzhavu/
- Автор:
- Валерий Бовал
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