Японские вертолёты OH-1 возобновили полёты после четырёх лет простоя

В Японии после четырехлетнего перерыва возобновились полеты разведывательно-боевых вертолетов японского производства Kawasaki OH-1. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на веб-ресурс Scramble Magazine.Полеты японских вертолетов Kawasaki OH-1, стоящих на вооружении армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии, были прекращены в 2015 году после произошедшей 17 февраля аварии. Вертолет с бортовым номером "32634" упал в море ввиду разрушения одного из двигателей и последовавшего выхода из строя второго двигателя.Как было установлено после поднятия машины со дна, авария произошла вследствие разрушения турбины высокого давления турбовального двигателя Mitsubishi TS1-M-10. По итогам расследования данный дефект признали общим для всех двигателей этого типа, что повлекло доработку всех двигателей на всех оставшихся 37 вертолетах ОН-1. С момента аварии полеты этих вертолетов не осуществлялись.1 марта 2019 года были возобновлены полеты ОН-1 только в учебно-боевой эскадрилье Школы армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии в связи с необходимостью подготовки экипажей этих вертолетов после длительного перерыва в полетах. В строевых частях полеты на этих машинах пока что не возобновлялись.Специализированный разведывательно-боевой вертолет ОН-1 (неофициальное название "Ниндзя") разработан японской корпорацией Kawasaki Heawy Industries. В серию пошел в 1999 году, однако до 2013 года было выпущено всего четыре прототипа (также переданных армейской авиации) и 34 серийных вертолета. В связи с аварией дальнейшие закупки прекращены.Максимальная взлетная масса - 4 тонны, на вооружении четыре ракеты типа 91 класса "воздух-воздух" ближнего действия на основе ракет японского переносного ЗРК, ПТУР и пушки не имеет.