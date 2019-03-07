Принят законопроект о противодействии распространению фейков

Сегодня нижняя палата ФС РФ приняла в третьем чтении законопроект, который касается противодействия распространению фейковой информации в Интернете. Автором этого законопроекта является представитель Совфеда Андрей Клишас. У него в соавторстве несколько коллег.Что же предполагает документ, обсуждаемый думцами?Он говорит о запрете публикаций недостоверной и при этом общественно значимой информации, когда автор претендует на то, чтобы люди воспринимали эту информацию как правдивую. Главным образом, речь идёт о запрете к распространению фейковых данных, которые подрывают общественный порядок, так или иначе угрожают жизни и имуществу граждан.Рассказывается о принципе применения новой законодательной меры.Применение будет вестись через прокуратуру, когда её сотрудники будут направлять в Роскомнадзор соответствующий сигнал о появлении на том или ином ресурсе недостоверной информации в Сети. В свою очередь представитель Роскомнадзора должны будут применять имеющийся инструментарий по ограничению доступа пользователей к ресурсу с появившимся на нём фейком. Предварительно РКН должен уведомить редакцию или владельца информационного ресурса о нарушении и потребовать удаления фейковых данных. Блокировка будет осуществляться только в случае отказа от удаления фейка.В этой связи возникает немало вопросов со стороны простых пользователей: в течение какого времени может сработать такая система в отношении конкретного ресурса, и что произойдёт, если ресурс к моменту принятия решения «осознает» ошибку и удалит недостоверную информацию? И другой вопрос: есть ли точное "мерило", определяющее, что есть фейк, и какой фейк "общественно значим", какой - нет?