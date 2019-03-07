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ОДК завершила испытания ракетных двигателей РД-107А/108А на новом топливе

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Испытания двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз", работающих на новом топливе, успешно завершены, передает РИА Новости сообщение пресс-службы "Ростеха".

ОДК завершила испытания ракетных двигателей РД-107А/108А на новом топливе



Согласно распространенному пресс-релизу, в Самаре завершены испытания двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз", работающих на нефтиле. Испытания двигателей проводило самарское ПАО "Кузнецов" вместе с НПО "Энергомаш". Переход на новое топливо нефтил является частью программы модернизации ракеты, в ходе которой планируется увеличить вес полезной нагрузки, выводимой на орбиту и при этом уменьшить вредные выбросы. Нафтил является экологически безопасным типом углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

ОДК успешно завершила приемо-сдаточные испытания первого серийного комплекта ракетных двигателей РД-107А/РД-108А на новом топливе – нафтиле вместо керосина


- говорится в сообщении Ростеха, куда структурно входит Объединенная двигателестроительная корпорация.

В пресс-службе сообщили, что двигатели РД-107/РД-108, адаптированные для нового топлива, уже отправлены заказчику для установки на ракету-носитель "Союз-2"", сборку которой производит РКЦ "Прогресс" (Самара).

Ранее сообщалось, что первая партия двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз" на новом топливе будет испытана в полете уже в этом году.
Использованы фотографии:
НПО "Энергомаш"
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ОДК завершила испытания серийного двигателя РД-108 на новом топливе
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