Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках для обучения в вузах

Сегодня, 7 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий предоставление нескольких отсрочек от армии для людей призывного возраста в период обучения в вузе, а также для студентов подготовительных отделений.Законопроект, обеспечивающий равные возможности для непрерывного образования людям призывного возраста, был внесен на рассмотрение вице-спикером Ириной Яровой и председателем думского комитета по обороне Владимиром Шамановым.В апреле прошло года Конституционный суд разрешил гражданам получать отсрочку от армии для обучения в магистратуре, признав один из подпунктов 24 статьи закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому отсрочка предоставлялась для обучения в вузе только один раз, несоответствующим конституции. Молодые люди, получившие первую отсрочку еще в школе, а вторую при обучении на бакалавриате, не могли получить отсрочку для обучение на магистратуре.Как ранее заявлял председатель думского комитета по обороне, новый законопроект дает людям равные возможности для обучения в образовательных учреждениях разного уровня, независимо от того, когда гражданин достиг 18-летнего возраста.Согласно законопроекту, гражданам, достигшим призванного возраста, будет предоставляться возможность получения четырех отсрочек: первой - при достижении 18-летнего возраста в школе, второй - при обучении на подготовительном отделении, третий - при обучении на бакалавриате, четвертый - при обучении на магистратуре.