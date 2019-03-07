Трамп разрешил ЦРУ не отчитываться за гражданские потери при ударах БПЛА
Американский президент США Дональд Трамп отменил обязательную отчетность ЦРУ о потерях среди мирного населения при нанесении ударов с использованием беспилотников. Об этом сообщает телеканал NBC.
Соответствующий указ Трамп подписал еще в среду. Таким образом, подписанный новой администрацией документ отменяет действие указа предыдущего главы Белого Дома Барака Обамы, который он подписал 1 июля 1916 года, и согласно которому руководство ЦРУ было обязано ежегодно предоставлять доклад, в котором отчитывалось о потерях среди гражданских лиц в результате атак беспилотников. При этом отмечается, что спецслужбы фактически перестали выполнять указ Обамы еще раньше, не предоставив отчетность по мирным жертвам за 2018 год.
Однако, как указано в документе, его действие распространяется только на невоенные структуры, такие, как ЦРУ, и не касается Министерства обороны США, которое также обязано ежегодно отчитываться о жертвах среди мирного населения в соответствии с требованием конгресса.
ЦРУ активно подключилось к нанесению ударов с беспилотных аппаратов по террористическим группировкам и их объектам после событий 11 сентября 2001 года. Во время президентства Обамы ЦРУ значительно расширило применение беспилотников против запрещенных в России террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство", одновременно президент обязал спецслужбы отчитываться о жертвах среди мирного населения, полученных в результате таких ударов.
Соответствующий указ Трамп подписал еще в среду. Таким образом, подписанный новой администрацией документ отменяет действие указа предыдущего главы Белого Дома Барака Обамы, который он подписал 1 июля 1916 года, и согласно которому руководство ЦРУ было обязано ежегодно предоставлять доклад, в котором отчитывалось о потерях среди гражданских лиц в результате атак беспилотников. При этом отмечается, что спецслужбы фактически перестали выполнять указ Обамы еще раньше, не предоставив отчетность по мирным жертвам за 2018 год.
Однако, как указано в документе, его действие распространяется только на невоенные структуры, такие, как ЦРУ, и не касается Министерства обороны США, которое также обязано ежегодно отчитываться о жертвах среди мирного населения в соответствии с требованием конгресса.
ЦРУ активно подключилось к нанесению ударов с беспилотных аппаратов по террористическим группировкам и их объектам после событий 11 сентября 2001 года. Во время президентства Обамы ЦРУ значительно расширило применение беспилотников против запрещенных в России террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство", одновременно президент обязал спецслужбы отчитываться о жертвах среди мирного населения, полученных в результате таких ударов.
- Использованы фотографии:
- John Moore / Getty Images file
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