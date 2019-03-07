На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело

Мой офис начали прослушивать, завели против меня и моей студии «Квартал 95» уголовное дело о каком-то отмывании денег. Кроме того появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы установить там мои предвыборные билборды,

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский обвинил нынешние власти в постоянном давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного производства, передает ТАСС По его словам, «власть уже пробила дно».– рассказал Зеленский.Он также не исключил, что на днях может быть возбуждено еще одно уголовное дело по факту того, что он якобы «в 2002 году сбил на автомобиле человека в Черниговской области».Вместе с тем Зеленский отметил, что все попытки его дискредитировать успеха не имеют, «потому что за всё, за что берется нынешняя власть – не работает».При этом он пообещал ответить на все провокации властей «в рамках закона».Напомним, в понедельник представитель МВД Украины сообщил, что киевская полиция ведет проверку по факту обнаружения напротив офиса Зеленского прослушивающей аппаратуры. Между тем в СБУ признали, что установили элементы прослушивающей аппаратуры близ офиса кандидата в президенты, однако отвергли, что это связано с его избирательной кампанией.Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. В общей сложности на этот пост претендуют 43 кандидата. С января месяца, согласно данным опроса, в гонке лидирует Владимир Зеленский. На втором месте – Юлия Тимошенко, на третьем – нынешний глава государства Петр Порошенко.Ряд украинских экспертов и политологов уже назвали нынешнюю кампанию самой грязной за всю историю независимости Украины.