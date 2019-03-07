На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский обвинил нынешние власти в постоянном давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного производства, передает ТАСС.
По его словам, «власть уже пробила дно».
– рассказал Зеленский.
Он также не исключил, что на днях может быть возбуждено еще одно уголовное дело по факту того, что он якобы «в 2002 году сбил на автомобиле человека в Черниговской области».
Вместе с тем Зеленский отметил, что все попытки его дискредитировать успеха не имеют, «потому что за всё, за что берется нынешняя власть – не работает».
При этом он пообещал ответить на все провокации властей «в рамках закона».
Напомним, в понедельник представитель МВД Украины сообщил, что киевская полиция ведет проверку по факту обнаружения напротив офиса Зеленского прослушивающей аппаратуры. Между тем в СБУ признали, что установили элементы прослушивающей аппаратуры близ офиса кандидата в президенты, однако отвергли, что это связано с его избирательной кампанией.
Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. В общей сложности на этот пост претендуют 43 кандидата. С января месяца, согласно данным опроса, в гонке лидирует Владимир Зеленский. На втором месте – Юлия Тимошенко, на третьем – нынешний глава государства Петр Порошенко.
Ряд украинских экспертов и политологов уже назвали нынешнюю кампанию самой грязной за всю историю независимости Украины.
По его словам, «власть уже пробила дно».
Мой офис начали прослушивать, завели против меня и моей студии «Квартал 95» уголовное дело о каком-то отмывании денег. Кроме того появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы установить там мои предвыборные билборды,
– рассказал Зеленский.
Он также не исключил, что на днях может быть возбуждено еще одно уголовное дело по факту того, что он якобы «в 2002 году сбил на автомобиле человека в Черниговской области».
Вместе с тем Зеленский отметил, что все попытки его дискредитировать успеха не имеют, «потому что за всё, за что берется нынешняя власть – не работает».
При этом он пообещал ответить на все провокации властей «в рамках закона».
Напомним, в понедельник представитель МВД Украины сообщил, что киевская полиция ведет проверку по факту обнаружения напротив офиса Зеленского прослушивающей аппаратуры. Между тем в СБУ признали, что установили элементы прослушивающей аппаратуры близ офиса кандидата в президенты, однако отвергли, что это связано с его избирательной кампанией.
Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. В общей сложности на этот пост претендуют 43 кандидата. С января месяца, согласно данным опроса, в гонке лидирует Владимир Зеленский. На втором месте – Юлия Тимошенко, на третьем – нынешний глава государства Петр Порошенко.
Ряд украинских экспертов и политологов уже назвали нынешнюю кампанию самой грязной за всю историю независимости Украины.
- Использованы фотографии:
- https://24tv.ua
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