Порошенко заявил о планах по созданию новых ракетных комплексов
Выход России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "развязывает Украине руки" в области создания мощнейших ракетных комплексов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Выступая на заседании Порошенко обвинил Россию в последовательном развале системы контроля над вооружениями, в том числе ДРСМД, и в ту же очередь подчеркнул, что Украина с "пониманием отнеслась к решению США о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности". Он отметил, что деструктивные действия России "побуждают Украину и ее союзников искать и находить надлежащие средства обеспечения безопасности".
Таким образом, заявил украинский лидер, своим выходом из ДРСМД Россия сняла с Украины определенные ограничения и обязательства и теперь "время задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства".
- заявил Порошенко, добавив, что это станет стратегическим фактором сдерживания "российского агрессора".
Также создание новых ракетных комплексов, больше не ограниченных ДРСМД, предоставит украинской армии новые способности для поражения противника на значительные дальности.
Выступая на заседании Порошенко обвинил Россию в последовательном развале системы контроля над вооружениями, в том числе ДРСМД, и в ту же очередь подчеркнул, что Украина с "пониманием отнеслась к решению США о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности". Он отметил, что деструктивные действия России "побуждают Украину и ее союзников искать и находить надлежащие средства обеспечения безопасности".
Таким образом, заявил украинский лидер, своим выходом из ДРСМД Россия сняла с Украины определенные ограничения и обязательства и теперь "время задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства".
Подчеркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе мощные ракетные комплексы
- заявил Порошенко, добавив, что это станет стратегическим фактором сдерживания "российского агрессора".
Также создание новых ракетных комплексов, больше не ограниченных ДРСМД, предоставит украинской армии новые способности для поражения противника на значительные дальности.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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