Порошенко заявил о планах по созданию новых ракетных комплексов

Подчеркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе мощные ракетные комплексы

Выход России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "развязывает Украине руки" в области создания мощнейших ракетных комплексов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Выступая на заседании Порошенко обвинил Россию в последовательном развале системы контроля над вооружениями, в том числе ДРСМД, и в ту же очередь подчеркнул, что Украина с "пониманием отнеслась к решению США о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности". Он отметил, что деструктивные действия России "побуждают Украину и ее союзников искать и находить надлежащие средства обеспечения безопасности".Таким образом, заявил украинский лидер, своим выходом из ДРСМД Россия сняла с Украины определенные ограничения и обязательства и теперь "время задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства".- заявил Порошенко, добавив, что это станет стратегическим фактором сдерживания "российского агрессора".Также создание новых ракетных комплексов, больше не ограниченных ДРСМД, предоставит украинской армии новые способности для поражения противника на значительные дальности.