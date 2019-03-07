Захарова: инцидент в Чехии с российским дипломатом не останется без ответа

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В МИД России считают произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, продемонстрировавшей пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия

Разумеется, подобные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны