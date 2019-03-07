Захарова: инцидент в Чехии с российским дипломатом не останется без ответа
Россия ответит адекватно на конфронтационные выпады чешских властей, передает РИА Новости заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее, 4 марта, российскому дипломату, направлявшемуся в составе делегации в Чехию для участия в 11-м заседании российско-чешской межправкомиссии, было отказано во въезде в страну в аэропорту Праги. Дипломат был отправлен назад в Москву. Как сообщили чешские СМИ, он находился в списке нежелательных лиц.
– сказала Захарова.
По ее словам, речь идет о «продуманном и циничном демарше», который был осуществлен с подачи чешского МИД в отношении российского коллеги, курирующего вопросы двухсторонних отношений.
– заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что инцидент произошел накануне заседания российско-чешской комиссии по экономическому, научно-техническому и промышленному сотрудничеству, имевшего очень позитивную и конструктивную повестку.
«Прискорбно, что в стремлении (…) угодить антироссийским силам как внутри республики, так и за ее пределами» Прага всё чаще прибегает к провокационным приемам «из арсенала визовых войн», отметила Захарова.
Ответственность за негативные последствия «этой бездумной и непрагматичной политики» в отношении РФ целиком ложится на инициаторов данной компании, заключила она.
После инцидента в аэропорту Праги посольством РФ в Чехии было сделано представление заместителю главы чешского МИД.
Ранее, 4 марта, российскому дипломату, направлявшемуся в составе делегации в Чехию для участия в 11-м заседании российско-чешской межправкомиссии, было отказано во въезде в страну в аэропорту Праги. Дипломат был отправлен назад в Москву. Как сообщили чешские СМИ, он находился в списке нежелательных лиц.
В МИД России считают произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, продемонстрировавшей пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия
– сказала Захарова.
По ее словам, речь идет о «продуманном и циничном демарше», который был осуществлен с подачи чешского МИД в отношении российского коллеги, курирующего вопросы двухсторонних отношений.
Разумеется, подобные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны
– заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что инцидент произошел накануне заседания российско-чешской комиссии по экономическому, научно-техническому и промышленному сотрудничеству, имевшего очень позитивную и конструктивную повестку.
«Прискорбно, что в стремлении (…) угодить антироссийским силам как внутри республики, так и за ее пределами» Прага всё чаще прибегает к провокационным приемам «из арсенала визовых войн», отметила Захарова.
Ответственность за негативные последствия «этой бездумной и непрагматичной политики» в отношении РФ целиком ложится на инициаторов данной компании, заключила она.
После инцидента в аэропорту Праги посольством РФ в Чехии было сделано представление заместителю главы чешского МИД.
- Использованы фотографии:
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