БМП армии Франции застряли в грязи

Бойцам 1-го иностранного инженерного полка (относящегося к Иностранному легиону) пришлось воспользоваться бульдозером, чтобы эвакуировать из глубокой грязи застрявшие в ней боевые машины пехоты. Инцидент произошел во время учений, проходивших в провинции Шампань.Застрявшая БМП VBCI 8×8, разработанная фирмой Nexter, поступила на вооружение вооруженных сил Пятой республики в 2008 году, и активно применяется в боевых операциях французской армии. В частности, в рамках операции «Сервал», проходившей в Мали, боевые машины пехоты возглавили продвижение десантной группы на расстояние 2400 км за 4 дня.VBCI имеет сварной алюминиевый корпус с модульной стальной и титановой броней THD, которая может быть заменена в полевых условиях. Колесная комбинация 8×8 предназначена для того, чтобы сделать VBCI более удобным и менее дорогостоящим, чем гусеничная БМП, обеспечивая при этом достаточную мобильность для поддержки танков Leclerc.Вооруженные силы Франции получили более 600 единиц этих машин, и боевая машина пехоты VBCI заработала репутацию главной боевой платформы французской армии во всех ее недавних экспедиционных кампаниях. В ее послужном списке: Афганистан, ЦАР, Мали. Военные отмечают надежность, высокую степень защиты, мобильность и комфорт экипажа; по их словам, VBCI выдержали испытание самой сложной оперативной обстановкой. Но грязи родной Шампани, как показывает практика, БМП выдержать не смогли.