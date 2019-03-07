МО РФ согласовало серийные поставки в войска вертолётов Ми-28НМ
Холдинг «Вертолеты России» и Минобороны РФ согласовали цену на серийные вертолеты Ми-28НМ, передает РИА Новости сообщение замглавы военного ведомства Алексея Криворучко.
В скором времени будет заключен контракт на поставку вертолетов в войска.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в российском ОПК опубликовал информацию о том, что Минобороны отказалось от закупки машин из-за их высокой цены.
– сказал Криворучко журналистам Ростовском вертолетном производственном комплексе («Роствертол»).
По его словам, будет подписан «большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52». В настоящее время обсуждается объем первого договора на Ми-28НМ – 6 или 18 вертолетов.
Замминистра заявил также, что работы по модернизации машины будут продолжены: комплектация и облик могут еще измениться.
В свою очередь глава «Вертолетов России» Андрей Богинский отметил, что доводы военного ведомства о цене на Ми-28НМ холдингом услышаны.
Он сообщил, что работа по «значительному и серьезному» улучшению вертолета проводилась в кооперации, и система ценообразования поэтому также формировалась кооперацией.
Вертолет Ми-28НМ – модернизированная версия Ми-28Н «Ночной охотник». Из открытых источников известно, что машина получила новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и новое высокоточное вооружение.
В скором времени будет заключен контракт на поставку вертолетов в войска.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в российском ОПК опубликовал информацию о том, что Минобороны отказалось от закупки машин из-за их высокой цены.
Мы пришли к соглашению с холдингом. Мы достигли полного взаимопонимания по цене, контракт будет заключен. Готовимся, начинаем работу
– сказал Криворучко журналистам Ростовском вертолетном производственном комплексе («Роствертол»).
По его словам, будет подписан «большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52». В настоящее время обсуждается объем первого договора на Ми-28НМ – 6 или 18 вертолетов.
Замминистра заявил также, что работы по модернизации машины будут продолжены: комплектация и облик могут еще измениться.
В свою очередь глава «Вертолетов России» Андрей Богинский отметил, что доводы военного ведомства о цене на Ми-28НМ холдингом услышаны.
Он сообщил, что работа по «значительному и серьезному» улучшению вертолета проводилась в кооперации, и система ценообразования поэтому также формировалась кооперацией.
Но заказчик поправил нас в этом направлении, и мы достигли консенсуса в этой работе,добавил Богинский.
Вертолет Ми-28НМ – модернизированная версия Ми-28Н «Ночной охотник». Из открытых источников известно, что машина получила новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и новое высокоточное вооружение.
- Использованы фотографии:
- https://russianplanes.net
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