В США провели испытания первого "ведомого" беспилотника XQ-58A Valkyrie
В США провели первые летные испытания ведомого беспилотника XQ-58A Valkyrie. 5 марта этого года беспилотник, созданный специально для работы в связке с истребителем, совершил свой первый полет, признанный успешным, пишет The Drive.
Разработку ведомого беспилотного аппарата XQ-58A Valkyrie ведет Научно-исследовательская лаборатория ВВС США при участии компании Kratos Unmanned Aerial Systems. Цель проекта - создание относительно дешевых в производстве многоразовых аппаратов, которые могут выполнять функции истребителя, но потери которых во время войны не будут финансово чувствительными. Работы ведутся в течении 2,5 лет.
Изначально предполагалось, что в рамках проекта XQ-58A будет создан беспилотный истребитель, способный прорвать российскую эшелонированную оборону ПВО/ПРО (зона A2/AD), но в дальнейшем от этой концепции решили отказаться. Теперь в рамках программы создается ведомый беспилотный аппарат, способный работать "в связке" с истребителем пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также, возможно и с другими самолетами.
Технических подробностей о проекте почти нет. Все, что известно: длина аппарата 9,1 метра, размах крыла - 8,2 метра. Высота полета - 13,7 тысяч метров. Предположительно, аппарат рассчитан на дальность полета около двух тысяч миль (свыше трех тысяч километров). Вес боевой нагрузки, располагаемой во внутреннем отсеке и на внешней подвеске - до 272 кг. Скорость полета - околозвуковая.
В рамках программы испытаний аппарат должен совершить пять полетов, в ходе которых специалисты проверят работу бортового оборудования, аэродинамические характеристики, системы взлета и посадки.
Разработку ведомого беспилотного аппарата XQ-58A Valkyrie ведет Научно-исследовательская лаборатория ВВС США при участии компании Kratos Unmanned Aerial Systems. Цель проекта - создание относительно дешевых в производстве многоразовых аппаратов, которые могут выполнять функции истребителя, но потери которых во время войны не будут финансово чувствительными. Работы ведутся в течении 2,5 лет.
Изначально предполагалось, что в рамках проекта XQ-58A будет создан беспилотный истребитель, способный прорвать российскую эшелонированную оборону ПВО/ПРО (зона A2/AD), но в дальнейшем от этой концепции решили отказаться. Теперь в рамках программы создается ведомый беспилотный аппарат, способный работать "в связке" с истребителем пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также, возможно и с другими самолетами.
Технических подробностей о проекте почти нет. Все, что известно: длина аппарата 9,1 метра, размах крыла - 8,2 метра. Высота полета - 13,7 тысяч метров. Предположительно, аппарат рассчитан на дальность полета около двух тысяч миль (свыше трех тысяч километров). Вес боевой нагрузки, располагаемой во внутреннем отсеке и на внешней подвеске - до 272 кг. Скорость полета - околозвуковая.
В рамках программы испытаний аппарат должен совершить пять полетов, в ходе которых специалисты проверят работу бортового оборудования, аэродинамические характеристики, системы взлета и посадки.
- Использованы фотографии:
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