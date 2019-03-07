СБУ показала видео задержания и допроса "агента ФСБ" из Харьковского горсовета
На Украине объявили о задержании и допросе очередного «агента ФСБ». На сей раз Служба безопасности Украины опубликовала заявление, в котором говорится о допросе замдиректора одного из департаментов городского совета Харькова. Названа фамилия задержанного. Это Семён Хмельницкий, которого СБУ подозревает в госизмене и шпионаже в пользу Российской Федерации.
Заявлено, что Хмельницкий оказался «ценным источником сведений для российских спецслужб».
Объявлено, что «ФСБ организовывала агентурные встречи на территории третьих стран». Среди прочих названы Греция, Чехия, Белоруссия.
Из заявления СБУ:
Украинские спецслужбы объявили, что Хмельницкий якобы передавал в Россию данные о организациях и движения в Харьковской области, о деятельности религиозных общин, о проектах националистического и национал-патриотического характера, о сотрудниках Харьковского горсовета.
Появилось и видео допроса задержанного. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на срок в 60 суток.
При этом на Украине не отвечают на важный вопрос: для чего тому же Хмельницкому понадобилось передавать данные указанного характера с выездом в Чехию или Грецию, если все эти данные без труда можно найти в открытом доступе (в Интернете), в том числе на сайте Харьковского горсовета? Также нет ответа на вопрос, почему имя "агента ФСБ" назвали, его должность - тоже, а лицо ретушируют и вдобавок изменяют голос?
Заявлено, что Хмельницкий оказался «ценным источником сведений для российских спецслужб».
Объявлено, что «ФСБ организовывала агентурные встречи на территории третьих стран». Среди прочих названы Греция, Чехия, Белоруссия.
Из заявления СБУ:
Также агент ФСБ неоднократно выезжал в Российскую Федерацию – в Белгородскую область.
Украинские спецслужбы объявили, что Хмельницкий якобы передавал в Россию данные о организациях и движения в Харьковской области, о деятельности религиозных общин, о проектах националистического и национал-патриотического характера, о сотрудниках Харьковского горсовета.
Появилось и видео допроса задержанного. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на срок в 60 суток.
При этом на Украине не отвечают на важный вопрос: для чего тому же Хмельницкому понадобилось передавать данные указанного характера с выездом в Чехию или Грецию, если все эти данные без труда можно найти в открытом доступе (в Интернете), в том числе на сайте Харьковского горсовета? Также нет ответа на вопрос, почему имя "агента ФСБ" назвали, его должность - тоже, а лицо ретушируют и вдобавок изменяют голос?
- Использованы фотографии:
- СБУ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter