Также агент ФСБ неоднократно выезжал в Российскую Федерацию – в Белгородскую область.

На Украине объявили о задержании и допросе очередного «агента ФСБ». На сей раз Служба безопасности Украины опубликовала заявление, в котором говорится о допросе замдиректора одного из департаментов городского совета Харькова. Названа фамилия задержанного. Это Семён Хмельницкий, которого СБУ подозревает в госизмене и шпионаже в пользу Российской Федерации.Заявлено, что Хмельницкий оказался «ценным источником сведений для российских спецслужб».Объявлено, что «ФСБ организовывала агентурные встречи на территории третьих стран». Среди прочих названы Греция, Чехия, Белоруссия.Из заявления СБУ:Украинские спецслужбы объявили, что Хмельницкий якобы передавал в Россию данные о организациях и движения в Харьковской области, о деятельности религиозных общин, о проектах националистического и национал-патриотического характера, о сотрудниках Харьковского горсовета.Появилось и видео допроса задержанного. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на срок в 60 суток.При этом на Украине не отвечают на важный вопрос: для чего тому же Хмельницкому понадобилось передавать данные указанного характера с выездом в Чехию или Грецию, если все эти данные без труда можно найти в открытом доступе (в Интернете), в том числе на сайте Харьковского горсовета? Также нет ответа на вопрос, почему имя "агента ФСБ" назвали, его должность - тоже, а лицо ретушируют и вдобавок изменяют голос?