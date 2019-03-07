Учебные самолёты T-X в США будут изображать "врагов" из ВКС РФ и ВВС Китая

Перспективный учебный самолет, возможно, будет выполнять функции легкого "ударника" или сыграет роль противника в эскадрилье «агрессоров». На неофициальном уровне есть несколько лиц, которые разрабатывают концепцию применения и продумывают, какими могут оказаться требования для разных версий.

Глава ВВС США заявил, что новые самолеты T-X могут быть чем-то большим, чем просто тренажёрами.Хотя покупка T-X Black Diamond для замены более чем 50-летнего парка T-38 в качестве учебной машины по-прежнему остается главным приоритетом для этой программы, служба начинает изучать возможность приобретения этой многофункциональной машины для других целей.- сказал генерал Майк Холмс, командующий военно-воздушными силами США.В этом году ВВС США планируют заключить контракты с рядом компаний, которые проводят учебных бои, имитирующие действия противника, в том числе российских и китайских самолетов, состоящих на вооружении. Однако требования военно-воздушных сил Соединенных Штатов могут возрасти, что потребует покупки новых самолетов для эскадрилий «агрессоров».ВВС ранее испытывали для этой цели различные как реактивные, так и турбовинтовые самолеты, однако у T-X есть сразу несколько преимуществ.Во-первых, он будет дешевой платформой. Вооруженные силы приобретают 350 машин, что снизит расходы на производство.Во-вторых, за счет большого парка машин будут снижены расходы на эксплуатацию и логистику.В-третьих, новый проект Боинга предназначен для имитации машин пятого поколения F-22 и F-35. Судя по всему, ему предстоит изображать российские Су-57 и китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31.В-четвертых, он сочетает дешевизну турбовинтовых платформ со скоростью, маневренностью и возможностью установки широкого спектра систем и датчиков для проведения учебного боя.Холмс также отметил, что Boeing с момента проектированиязакладывал гибкую модификацию платформы, и с целью сократить производственные затраты, привлекал как новые производственные технологии, так и технологии, отработанные в коммерческом секторе компании.