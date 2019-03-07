Экс-помощник Обамы рассказал о возможных вариантах венесуэльского сценария
Экс-помощник Барака Обамы и президент «Международной кризисной группы» (ICG) Роберт Малли в интервью РИА Новости рассказал о различных вариантах развития событий в Венесуэле, в том числе о возможном военном вмешательстве США.
Ранее ICG включила венесуэльский кризис в список «Десяти конфликтов, требующих внимания в 2019 году».
Малли, вернувшийся недавно из Венесуэлы, назвал ситуацию там «опасной и абсолютно неясной».
– сказал эксперт.
Он также считает, что из-за продолжающихся санкций, ведущих к сокращению финансовых ресурсов президента Мадуро, сегодняшний уровень его поддержки в республике может снизиться. Тогда в Венесуэле станет возможным переход власти к оппозиции.
Но это, по его словам, предположение, а не обязательный исход развития ситуации.
Малли отметил, что Мадуро может оставаться у власти еще «месяцы и даже годы», но в этом случае продолжающееся санкционное давление сделает страну еще беднее, что может привести уже к дестабилизации всего региона.
У Соединенных Штатов и некоторых соседей Венесуэлы может появиться соблазн сыграть на этом и вмешаться, применив военную силу, полагает он. И если ситуация обрушится полностью, то в стране может разгореться вооруженная конфронтация, поскольку оружием там владеет не только армия, но и политические силы, а также криминальные группировки.
– добавил эксперт.
Напомним, массовые антиправительственные протесты начались в Венесуэле 21 января. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали оппозиционера и потребовали провести в Венесуэле досрочные выборы главы государства. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро, назвав «президентский статус» Гуайдо несуществующим.
Ранее ICG включила венесуэльский кризис в список «Десяти конфликтов, требующих внимания в 2019 году».
Малли, вернувшийся недавно из Венесуэлы, назвал ситуацию там «опасной и абсолютно неясной».
Я вернулся из этой страны с опасением, что если не будет решения, принятого с помощью посредников, то будущее может быть кровопролитным
– сказал эксперт.
Он также считает, что из-за продолжающихся санкций, ведущих к сокращению финансовых ресурсов президента Мадуро, сегодняшний уровень его поддержки в республике может снизиться. Тогда в Венесуэле станет возможным переход власти к оппозиции.
Но это, по его словам, предположение, а не обязательный исход развития ситуации.
Малли отметил, что Мадуро может оставаться у власти еще «месяцы и даже годы», но в этом случае продолжающееся санкционное давление сделает страну еще беднее, что может привести уже к дестабилизации всего региона.
У Соединенных Штатов и некоторых соседей Венесуэлы может появиться соблазн сыграть на этом и вмешаться, применив военную силу, полагает он. И если ситуация обрушится полностью, то в стране может разгореться вооруженная конфронтация, поскольку оружием там владеет не только армия, но и политические силы, а также криминальные группировки.
Единственный мирный сценарий – это мирная передача власти, но и он не самый вероятный
– добавил эксперт.
Напомним, массовые антиправительственные протесты начались в Венесуэле 21 января. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали оппозиционера и потребовали провести в Венесуэле досрочные выборы главы государства. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро, назвав «президентский статус» Гуайдо несуществующим.
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