Мы наш, мы новый… патриотизм построим?
Возвращаясь к недавнему разговору о «Юнармии» и куче перемог, с нею связанных, а также ознакомившись с комментариями читателей (90% которых не удосужились прочитать статью), понимаем, что выглядим, мягко говоря, зрадниками.
Действительно, всего-то три года существует «Юнармия», а мы от нее чего-то такого хотим. Работы, в первую очередь.
Согласимся, что выглядит это как-то не очень логично. Но что делать, мы и «Армату» хотим, и Су-57, и эсминцы с фрегатами. Мы много чего хотим, нового, современного и на голову превосходящего все у потенциальных. Как и положено нормальным «ястребам».
Но не наша вина, что вместо означенных позиций мы получаем невнятные подводные ядерные беспилотники, фантастические гиперзвуковые глайдеры и воздушные чтотоносцы на ядерном приводе.
Причем получаем все это на словах.
На деле все печально, как и носитель для подводных смертоносцев «Посейдон», который был заложен в 1992 году (АПЛ «Белгород») и, слава всевышнему, все-таки, наверное, через пару-тройку лет будет достроен. С большой долей вероятности.
Но мы уже старые, чтобы верить в современные сказочки, увы. Так что завтра предстоит схватка за умы молодых, чтобы они это употребляли и не отторгали. А главное – верили.
То есть о воспитании подрастающих поколений, как сказал президент, «в духе преданности Отечеству».
И вот, именно ради этого воспитания Минобороны готово осуществить программу по созданию 500 (красивая цифра, правда?) многофункциональных центров по воспитанию молодежи по всей стране.
Спросите, где взять денег на такое, и как вообще все это будет выглядеть?
На самом деле все довольно просто. Создавать МФЦ будут на базе уже имеющихся домов офицеров и центров военно-патриотического воспитания. Потому это вообще типа ничего не будет стоить бюджету. На первом этапе планируется потратить всего 10 миллионов рублей, согласитесь – копейки.
На первом этапе реализации проекта центры «Юнармии» появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ульяновске и Астрахани.
Что есть многофункциональный центр вообще?
Понятно, что некая структура. В первую очередь – штаб, где будут сидеть какие-то руководители и руководить работой центра. Ну и естественно, при центре будут работать секции и кружки.
На содержание одного такого центра (по информации МО) потребуется порядка 200 тыс. рублей в год — эти деньги будут выделяться из бюджета Минобороны. Также финансирование возможно за счет грантов, полученных различными проектами, в которых участвует «Юнармия».
Понятно, что здесь наши товарищи из Минобороны, очень мягко говоря, лукавят. 200 тысяч в год – это 16,5 тысяч рублей в месяц, то есть расходы на содержание в плане электричества, связи и прочих удовольствий водно-канализационного и отопительного характера.
Кто будет платить зарплату работающим в кружках и секциях, пока сокрыто завесой военной тайны. Но кто-то будет, иначе не будет ни кружков, ни секций.
Если же опыт функционирования столь замечательных и малобюджетных МФЦ будет признан успешным, «дома «Юнармии» создадут еще в 55 культурно-досуговых учреждениях Минобороны.
А если и там все будет как по маслу, то для продолжения работы имеются 85 региональных и 393 зональных центров подготовки граждан к военной службе. В дальнейшем в каждом из них планируется сделать ремонт и установить дополнительное оборудование.
И тут бабамкает колокол зрады. И все более-менее встает на свои места.
Дело даже не в планах «сделать ремонт и установить дополнительное оборудование». Хотя уже тут попахивает таким родным распилом. Но если так надо – да не вопрос. Ремонтируйте, закупайте, все же на благо подрастающих поколений…
Но вот тут выползает, подобно танку из-за угла в чистом поле, вопрос.
Кто-нибудь вообще четко представляет, что такое региональные или зональные центры подготовки граждан к военной службе?
Мы вот не представляли, и решили прояснить для себя этот момент.
Не очень приятно об этом говорить, но так называемые «центры подготовки» — это на 90% заведения, которые не делают ничего. Просто красиво составляются отчеты.
Мы посмотрели на «работу» нескольких таких «центров» в России. В качестве одного примера (просто чтобы не перегружать) приведем не самый плохой центр из Самарской области. Есть и хуже, но там еще и отчеты не умеют писать, и сайты просто мертвые.
Вот годовой отчет (ссылка на полный отчет в конце статьи) «работы» в Самаре. Один из моментов.
Сильно? А то! Если кто-то думает, что эти 5 дней десятиклассники занимались военной подготовкой где-то на полигонах, стреляли, метали гранаты и прочее – расслабьтесь. Ничего этого не было. И выяснили мы это в тексте этого же документа.
Вот все и понятно, не так ли? И сразу куда-то исчезли так называемые 5-дневные сборы. А на их месте образовались дополнительные занятия, по-видимому, типа классных часов, которые проводили курсанты института ФСИН. Непосредственно в школах, в течение учебной недели.
Точно так же, как военно-медицинскую подготовку, очевидно, преподали сотрудники МЧС.
Всё прекрасно, все довольны. И всего-то дел – привлечь два десятка курсантов и пару сотрудников МЧС на 23 школы. И сотворить отчет. Хорошо бы еще без ошибок, как в оригинале, но тут уже ничего не попишешь, такие вот у нас кадры в подготовке молодежи сплошь и рядом.
И на выходе?
А на выходе у нас как обычно: бурьян породит бурьян, не более того.
Существующая структура региональных и зональных центров подготовки не пойми кого не пойми к чему, занимающаяся исключительно оправданием собственной зарплаты — и вдруг будет перепрофилирована под «Юнармию». И что?
Да ничего. Если они (исходя из отчетов) ничего не делают сегодня, с чего вдруг начнется пахота в «доме «Юнармии»? Предпосылок, если честно, не видно. Будет все то же самое: красивая картинка в стиле Минобороны, красивые отчеты и так далее.
Если кто-то решит внимательно изучить отчет самарско-тольяттинского центра, он найдет для себя много интересного. Например, что первое реально полезное дело (участие в поисковых экспедициях) находится на 15 месте из 18.
Двукратное (в мае и сентябре) открытие бункера Жукова несомненно важнее.
Вся проблема в том, что поисковые клубы Самарской области (старейший из которых существует с 1988 года) и без этого центра выезжали на поисковые работы, выезжают и будут выезжать. Им для этого центр совершенно не нужен, как и их коллегам в других областях.
Вот и получается, что с одной стороны, вроде как 500 (ну почему не 502?) МФЦ для военно-патриотической работы с «Юнармией» вроде неплохо, с другой стороны, учитывая, на какой почве будет выращиваться этот росток…
Бурьян породит только бурьян. Сказочники-отчетописцы будут писать только красивые сказки-отчеты, абсолютно не задумываясь над тем, чем они должны заниматься в самом деле.
Просто посмотрите на официальную почту Центра патриотического воспитания Самарской области. Не то чтобы какие-то претензии, нет. Просто показывает, пожалуй, насколько серьезно там относятся ко всему.
Но – посмотрим, насколько оправдана будет попытка вырастить «Юнармию» на заболоченной почве центров патриотического воспитания.
Использованы материалы:
https://topwar.ru/154974-junarmija-kak-nalog-na-patriotizm.html
https://iz.ru/850913/roman-kretcul-aleksei-kozachenko/marsh-domoi-minoborony-otkroet-bolee-500-tcentrov-iunarmii
http://самарапатриот.рф/news/?ELEMENT_ID=166
Действительно, всего-то три года существует «Юнармия», а мы от нее чего-то такого хотим. Работы, в первую очередь.
Согласимся, что выглядит это как-то не очень логично. Но что делать, мы и «Армату» хотим, и Су-57, и эсминцы с фрегатами. Мы много чего хотим, нового, современного и на голову превосходящего все у потенциальных. Как и положено нормальным «ястребам».
Но не наша вина, что вместо означенных позиций мы получаем невнятные подводные ядерные беспилотники, фантастические гиперзвуковые глайдеры и воздушные чтотоносцы на ядерном приводе.
Причем получаем все это на словах.
На деле все печально, как и носитель для подводных смертоносцев «Посейдон», который был заложен в 1992 году (АПЛ «Белгород») и, слава всевышнему, все-таки, наверное, через пару-тройку лет будет достроен. С большой долей вероятности.
Но мы уже старые, чтобы верить в современные сказочки, увы. Так что завтра предстоит схватка за умы молодых, чтобы они это употребляли и не отторгали. А главное – верили.
То есть о воспитании подрастающих поколений, как сказал президент, «в духе преданности Отечеству».
И вот, именно ради этого воспитания Минобороны готово осуществить программу по созданию 500 (красивая цифра, правда?) многофункциональных центров по воспитанию молодежи по всей стране.
Спросите, где взять денег на такое, и как вообще все это будет выглядеть?
На самом деле все довольно просто. Создавать МФЦ будут на базе уже имеющихся домов офицеров и центров военно-патриотического воспитания. Потому это вообще типа ничего не будет стоить бюджету. На первом этапе планируется потратить всего 10 миллионов рублей, согласитесь – копейки.
На первом этапе реализации проекта центры «Юнармии» появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ульяновске и Астрахани.
Что есть многофункциональный центр вообще?
Понятно, что некая структура. В первую очередь – штаб, где будут сидеть какие-то руководители и руководить работой центра. Ну и естественно, при центре будут работать секции и кружки.
На содержание одного такого центра (по информации МО) потребуется порядка 200 тыс. рублей в год — эти деньги будут выделяться из бюджета Минобороны. Также финансирование возможно за счет грантов, полученных различными проектами, в которых участвует «Юнармия».
Понятно, что здесь наши товарищи из Минобороны, очень мягко говоря, лукавят. 200 тысяч в год – это 16,5 тысяч рублей в месяц, то есть расходы на содержание в плане электричества, связи и прочих удовольствий водно-канализационного и отопительного характера.
Кто будет платить зарплату работающим в кружках и секциях, пока сокрыто завесой военной тайны. Но кто-то будет, иначе не будет ни кружков, ни секций.
Если же опыт функционирования столь замечательных и малобюджетных МФЦ будет признан успешным, «дома «Юнармии» создадут еще в 55 культурно-досуговых учреждениях Минобороны.
А если и там все будет как по маслу, то для продолжения работы имеются 85 региональных и 393 зональных центров подготовки граждан к военной службе. В дальнейшем в каждом из них планируется сделать ремонт и установить дополнительное оборудование.
И тут бабамкает колокол зрады. И все более-менее встает на свои места.
Дело даже не в планах «сделать ремонт и установить дополнительное оборудование». Хотя уже тут попахивает таким родным распилом. Но если так надо – да не вопрос. Ремонтируйте, закупайте, все же на благо подрастающих поколений…
Но вот тут выползает, подобно танку из-за угла в чистом поле, вопрос.
Кто-нибудь вообще четко представляет, что такое региональные или зональные центры подготовки граждан к военной службе?
Мы вот не представляли, и решили прояснить для себя этот момент.
Не очень приятно об этом говорить, но так называемые «центры подготовки» — это на 90% заведения, которые не делают ничего. Просто красиво составляются отчеты.
Мы посмотрели на «работу» нескольких таких «центров» в России. В качестве одного примера (просто чтобы не перегружать) приведем не самый плохой центр из Самарской области. Есть и хуже, но там еще и отчеты не умеют писать, и сайты просто мертвые.
Вот годовой отчет (ссылка на полный отчет в конце статьи) «работы» в Самаре. Один из моментов.
«Сотрудниками Центра организовано проведение 5 дневных учебных сборов с учащимися 10-х классов гг. Самары и Тольятти. Всего в рамках учебных сборов в период с 14 по 18 мая 2018 года по итогам подготовки юношей к военной службе Центром было охвачено 3 772 юноши (из них г. Самара — 2491 чел., г. Тольятти — 1281 чел.)».
Сильно? А то! Если кто-то думает, что эти 5 дней десятиклассники занимались военной подготовкой где-то на полигонах, стреляли, метали гранаты и прочее – расслабьтесь. Ничего этого не было. И выяснили мы это в тексте этого же документа.
«Для проведения занятий было привлечено 32 инструктора:
— 4 военнослужащих;
— сотрудники МЧС – 2 чел.;
— члены общественных ветеранских организаций, ВПК и ВПО – 3 чел.;
— курсанты старших курсов Самарского юридического института ФСИН — 23 чел.
Сборы прошли:
1. В г. Самара — на базе 23 самарских школ, в которых были организованы сборные пункты. Привлеченными инструкторами проводились занятия по тактической, огневой, строевой, физической, военно-медицинской подготовке, радиационная, химическая и биологическая защите, общевоинским уставам, основам безопасности военной службы».
— 4 военнослужащих;
— сотрудники МЧС – 2 чел.;
— члены общественных ветеранских организаций, ВПК и ВПО – 3 чел.;
— курсанты старших курсов Самарского юридического института ФСИН — 23 чел.
Сборы прошли:
1. В г. Самара — на базе 23 самарских школ, в которых были организованы сборные пункты. Привлеченными инструкторами проводились занятия по тактической, огневой, строевой, физической, военно-медицинской подготовке, радиационная, химическая и биологическая защите, общевоинским уставам, основам безопасности военной службы».
Вот все и понятно, не так ли? И сразу куда-то исчезли так называемые 5-дневные сборы. А на их месте образовались дополнительные занятия, по-видимому, типа классных часов, которые проводили курсанты института ФСИН. Непосредственно в школах, в течение учебной недели.
Точно так же, как военно-медицинскую подготовку, очевидно, преподали сотрудники МЧС.
Всё прекрасно, все довольны. И всего-то дел – привлечь два десятка курсантов и пару сотрудников МЧС на 23 школы. И сотворить отчет. Хорошо бы еще без ошибок, как в оригинале, но тут уже ничего не попишешь, такие вот у нас кадры в подготовке молодежи сплошь и рядом.
И на выходе?
А на выходе у нас как обычно: бурьян породит бурьян, не более того.
Существующая структура региональных и зональных центров подготовки не пойми кого не пойми к чему, занимающаяся исключительно оправданием собственной зарплаты — и вдруг будет перепрофилирована под «Юнармию». И что?
Да ничего. Если они (исходя из отчетов) ничего не делают сегодня, с чего вдруг начнется пахота в «доме «Юнармии»? Предпосылок, если честно, не видно. Будет все то же самое: красивая картинка в стиле Минобороны, красивые отчеты и так далее.
Если кто-то решит внимательно изучить отчет самарско-тольяттинского центра, он найдет для себя много интересного. Например, что первое реально полезное дело (участие в поисковых экспедициях) находится на 15 месте из 18.
Двукратное (в мае и сентябре) открытие бункера Жукова несомненно важнее.
Вся проблема в том, что поисковые клубы Самарской области (старейший из которых существует с 1988 года) и без этого центра выезжали на поисковые работы, выезжают и будут выезжать. Им для этого центр совершенно не нужен, как и их коллегам в других областях.
Вот и получается, что с одной стороны, вроде как 500 (ну почему не 502?) МФЦ для военно-патриотической работы с «Юнармией» вроде неплохо, с другой стороны, учитывая, на какой почве будет выращиваться этот росток…
Бурьян породит только бурьян. Сказочники-отчетописцы будут писать только красивые сказки-отчеты, абсолютно не задумываясь над тем, чем они должны заниматься в самом деле.
Просто посмотрите на официальную почту Центра патриотического воспитания Самарской области. Не то чтобы какие-то претензии, нет. Просто показывает, пожалуй, насколько серьезно там относятся ко всему.
Но – посмотрим, насколько оправдана будет попытка вырастить «Юнармию» на заболоченной почве центров патриотического воспитания.
Использованы материалы:
https://topwar.ru/154974-junarmija-kak-nalog-na-patriotizm.html
https://iz.ru/850913/roman-kretcul-aleksei-kozachenko/marsh-domoi-minoborony-otkroet-bolee-500-tcentrov-iunarmii
http://самарапатриот.рф/news/?ELEMENT_ID=166
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