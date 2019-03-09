Мы наш, мы новый… патриотизм построим?

«Сотрудниками Центра организовано проведение 5 дневных учебных сборов с учащимися 10-х классов гг. Самары и Тольятти. Всего в рамках учебных сборов в период с 14 по 18 мая 2018 года по итогам подготовки юношей к военной службе Центром было охвачено 3 772 юноши (из них г. Самара — 2491 чел., г. Тольятти — 1281 чел.)».

«Для проведения занятий было привлечено 32 инструктора:

— 4 военнослужащих;

— сотрудники МЧС – 2 чел.;

— члены общественных ветеранских организаций, ВПК и ВПО – 3 чел.;

— курсанты старших курсов Самарского юридического института ФСИН — 23 чел.



Сборы прошли:



1. В г. Самара — на базе 23 самарских школ, в которых были организованы сборные пункты. Привлеченными инструкторами проводились занятия по тактической, огневой, строевой, физической, военно-медицинской подготовке, радиационная, химическая и биологическая защите, общевоинским уставам, основам безопасности военной службы».

Использованы материалы:

https://topwar.ru/154974-junarmija-kak-nalog-na-patriotizm.html

https://iz.ru/850913/roman-kretcul-aleksei-kozachenko/marsh-domoi-minoborony-otkroet-bolee-500-tcentrov-iunarmii

http://самарапатриот.рф/news/?ELEMENT_ID=166

Возвращаясь к недавнему разговору о «Юнармии» и куче перемог, с нею связанных, а также ознакомившись с комментариями читателей (90% которых не удосужились прочитать статью), понимаем, что выглядим, мягко говоря, зрадниками.Действительно, всего-то три года существует «Юнармия», а мы от нее чего-то такого хотим. Работы, в первую очередь.Согласимся, что выглядит это как-то не очень логично. Но что делать, мы и «Армату» хотим, и Су-57, и эсминцы с фрегатами. Мы много чего хотим, нового, современного и на голову превосходящего все у потенциальных. Как и положено нормальным «ястребам».Но не наша вина, что вместо означенных позиций мы получаем невнятные подводные ядерные беспилотники, фантастические гиперзвуковые глайдеры и воздушные чтотоносцы на ядерном приводе.Причем получаем все это на словах.На деле все печально, как и носитель для подводных смертоносцев «Посейдон», который был заложен в 1992 году (АПЛ «Белгород») и, слава всевышнему, все-таки, наверное, через пару-тройку лет будет достроен. С большой долей вероятности.Но мы уже старые, чтобы верить в современные сказочки, увы. Так что завтра предстоит схватка за умы молодых, чтобы они это употребляли и не отторгали. А главное – верили.То есть о воспитании подрастающих поколений, как сказал президент, «в духе преданности Отечеству».И вот, именно ради этого воспитания Минобороны готово осуществить программу по созданию 500 (красивая цифра, правда?) многофункциональных центров по воспитанию молодежи по всей стране.Спросите, где взять денег на такое, и как вообще все это будет выглядеть?На самом деле все довольно просто. Создавать МФЦ будут на базе уже имеющихся домов офицеров и центров военно-патриотического воспитания. Потому это вообще типа ничего не будет стоить бюджету. На первом этапе планируется потратить всего 10 миллионов рублей, согласитесь – копейки.На первом этапе реализации проекта центры «Юнармии» появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ульяновске и Астрахани.Что есть многофункциональный центр вообще?Понятно, что некая структура. В первую очередь – штаб, где будут сидеть какие-то руководители и руководить работой центра. Ну и естественно, при центре будут работать секции и кружки.На содержание одного такого центра (по информации МО) потребуется порядка 200 тыс. рублей в год — эти деньги будут выделяться из бюджета Минобороны. Также финансирование возможно за счет грантов, полученных различными проектами, в которых участвует «Юнармия».Понятно, что здесь наши товарищи из Минобороны, очень мягко говоря, лукавят. 200 тысяч в год – это 16,5 тысяч рублей в месяц, то есть расходы на содержание в плане электричества, связи и прочих удовольствий водно-канализационного и отопительного характера.Кто будет платить зарплату работающим в кружках и секциях, пока сокрыто завесой военной тайны. Но кто-то будет, иначе не будет ни кружков, ни секций.Если же опыт функционирования столь замечательных и малобюджетных МФЦ будет признан успешным, «дома «Юнармии» создадут еще в 55 культурно-досуговых учреждениях Минобороны.А если и там все будет как по маслу, то для продолжения работы имеются 85 региональных и 393 зональных центров подготовки граждан к военной службе. В дальнейшем в каждом из них планируется сделать ремонт и установить дополнительное оборудование.И тут бабамкает колокол зрады. И все более-менее встает на свои места.Дело даже не в планах «сделать ремонт и установить дополнительное оборудование». Хотя уже тут попахивает таким родным распилом. Но если так надо – да не вопрос. Ремонтируйте, закупайте, все же на благо подрастающих поколений…Но вот тут выползает, подобно танку из-за угла в чистом поле, вопрос.Кто-нибудь вообще четко представляет, что такое региональные или зональные центры подготовки граждан к военной службе?Мы вот не представляли, и решили прояснить для себя этот момент.Не очень приятно об этом говорить, но так называемые «центры подготовки» — это на 90% заведения, которые не делают ничего. Просто красиво составляются отчеты.Мы посмотрели на «работу» нескольких таких «центров» в России. В качестве одного примера (просто чтобы не перегружать) приведем не самый плохой центр из Самарской области. Есть и хуже, но там еще и отчеты не умеют писать, и сайты просто мертвые.Вот годовой отчет (ссылка на полный отчет в конце статьи) «работы» в Самаре. Один из моментов.Сильно? А то! Если кто-то думает, что эти 5 дней десятиклассники занимались военной подготовкой где-то на полигонах, стреляли, метали гранаты и прочее – расслабьтесь. Ничего этого не было. И выяснили мы это в тексте этого же документа.Вот все и понятно, не так ли? И сразу куда-то исчезли так называемые 5-дневные сборы. А на их месте образовались дополнительные занятия, по-видимому, типа классных часов, которые проводили курсанты института ФСИН. Непосредственно в школах, в течение учебной недели.Точно так же, как военно-медицинскую подготовку, очевидно, преподали сотрудники МЧС.Всё прекрасно, все довольны. И всего-то дел – привлечь два десятка курсантов и пару сотрудников МЧС на 23 школы. И сотворить отчет. Хорошо бы еще без ошибок, как в оригинале, но тут уже ничего не попишешь, такие вот у нас кадры в подготовке молодежи сплошь и рядом.И на выходе?А на выходе у нас как обычно: бурьян породит бурьян, не более того.Существующая структура региональных и зональных центров подготовки не пойми кого не пойми к чему, занимающаяся исключительно оправданием собственной зарплаты — и вдруг будет перепрофилирована под «Юнармию». И что?Да ничего. Если они (исходя из отчетов) ничего не делают сегодня, с чего вдруг начнется пахота в «доме «Юнармии»? Предпосылок, если честно, не видно. Будет все то же самое: красивая картинка в стиле Минобороны, красивые отчеты и так далее.Если кто-то решит внимательно изучить отчет самарско-тольяттинского центра, он найдет для себя много интересного. Например, что первое реально полезное дело (участие в поисковых экспедициях) находится на 15 месте из 18.Двукратное (в мае и сентябре) открытие бункера Жукова несомненно важнее.Вся проблема в том, что поисковые клубы Самарской области (старейший из которых существует с 1988 года) и без этого центра выезжали на поисковые работы, выезжают и будут выезжать. Им для этого центр совершенно не нужен, как и их коллегам в других областях.Вот и получается, что с одной стороны, вроде как 500 (ну почему не 502?) МФЦ для военно-патриотической работы с «Юнармией» вроде неплохо, с другой стороны, учитывая, на какой почве будет выращиваться этот росток…Бурьян породит только бурьян. Сказочники-отчетописцы будут писать только красивые сказки-отчеты, абсолютно не задумываясь над тем, чем они должны заниматься в самом деле.Просто посмотрите на официальную почту Центра патриотического воспитания Самарской области. Не то чтобы какие-то претензии, нет. Просто показывает, пожалуй, насколько серьезно там относятся ко всему.Но – посмотрим, насколько оправдана будет попытка вырастить «Юнармию» на заболоченной почве центров патриотического воспитания.