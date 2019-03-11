Проект Tactical Boost Glide. Контракт для Raytheon, угроза для России
Научные и конструкторские организации США продолжают работы по созданию перспективных гиперзвуковых систем вооружения. На днях появились очередные новости об одном из таких проектов. Агентство DARPA и соответствующие органы военно-воздушных сил США рассмотрели полученные технические предложения по программе Tactical Boost Glide и выбрали наиболее удачный проект, которому предстоит получить развитие. Контракт на выполнение необходимых работ получила компания Raytheon.
5 марта пресс-служба компании «Рейтеон» сообщила и победе в конкурсной части перспективной программы Tactical Boost Glide. Агентство перспективных исследований DARPA заключило с компанией контракт стоимостью 63,3 млн долларов. Теперь Raytheon, DARPA и ВВС США должны совместно продолжать научно-исследовательские и конструкторские работы, результатом которых, как ожидается, станет прототип, а затем и полноценный перспективный образец вооружения.
В пресс-релизе о получении контракта приводятся слова вице-президента компании Raytheon Advanced Missile Systems Томаса Бассинга. Он отметил, что новый заказ от DARPA присоединяется к растущему числу гиперзвуковых программ, осуществляемых силами Raytheon. Компания тесно сотрудничает со своими клиентами, что необходимо для быстрого создания и внедрения новых разработок. Целью всего этого, по словам Т. Бассинга, является предоставление вооруженным силам новых инструментов, пригодных для ответа на актуальные угрозы.
К сожалению, DAPRA и Raytheon не приводят никаких новых подробностей технического или организационного характера. Также остаются неизвестными ожидаемые сроки завершения работ и их перспективы в контексте реального перевооружения.
***
Первые сообщения о новой программе агентства DARPA под названием Tactical Boost Glide («Тактический планирующий крылатый боевой блок») появились летом прошлого года. Тогда сообщалось, что Агентство планирует привлечь несколько оборонных предприятий для дальнейшей разработки перспективного гиперзвукового оружия. В ближайшие годы планировалось провести необходимые исследования и ОКР.
По данным зарубежной прессы, целью проекта TBG является создание ракетного комплекса, включающего разгонную ракету и собственно планирующий боевой блок. Последний должен развивать скорость порядка М=5 и показывать дальность полета на уровне 500 морских миль (926 км). Часть особенностей проекта не раскрывалась.
Прошлым летом стало известно, что в программе TBG желают участвовать компании Lockheed Martin и Raytheon. В середине июля издание Aviation Week писало, что в «Рейтеон» отказались обсуждать участие компании в новом проекте DARPA. При этом отмечалось, что уже идут переговоры, по результатам которых будет принято необходимое решение. Информация подобного рода о проекте «Локхид-Мартин» не стала достоянием общественности.
Некоторые сведения о программе TBG приводятся в короткой заметке на официальном сайте DARPA. Официальный материал напоминает, что системы вооружений со скоростью полета больше 5 скоростей звука имеют высокий боевой потенциал, поскольку способны в минимальное время преодолевать большие дистанции. Подобные вооружения могут обеспечить значительный прирост ударной мощи американской армии, в том числе в условиях наращивания вражеского потенциала.
Tactical Boost Glide является совместной программой DARPA и ВВС США. Целью этой программы является изучение и разработка технологий, на основе которых в дальнейшем можно будет создать новые виды гиперзвукового оружия воздушного базирования тактического звена. Такое оружие будет выполнено в виде комплекса, включающего разгонную ракету и планирующий боевой блок.
По данным DARPA, перед программой TBG стоят три основные задачи. Первая – подтверждение принципиальной возможности создания летательного аппарата с желаемыми характеристиками. Необходимо на теоретическом уровне обосновать возможность реализации проекта, соответствующего требованиям заказчика. Вторая задача – подтверждение эффективности перспективного оружия в предполагаемых условиях применения. Третья задача – обеспечение доступности. Как демонстратор технологий, так и будущие серийные боевые изделия не должны быть дорогими и сложными в эксплуатации.
Программа TBG разделяется на два этапа. В ходе испытаний планируется провести проверки на земле и в воздухе. Это позволит отработать критически важные технологии и показать реальные возможности системы, созданной на ее базе. Предлагается использование системного подхода для формирования облика демонстратора и последующей работы над боевой системой.
В рамках нового проекта TBG специалисты DARPA предлагают использовать уже освоенные технологии, созданные в рамках предыдущих программ. Так, источником необходимых решений может быть проект Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), также известный как DARPA Falcon Project.
2 марта, за несколько дней до появления новости о контракте с «Рейтеон», директор агентства DARPA Стивен Уокер раскрыл часть планов на текущий 2019 год. По его словам, в этом году DARPA проведет массу испытаний гиперзвукового оружия. Точные типы планируемых к испытаниям изделий при этом не назывались. С. Уокер также заявил, что руководство Соединенных Штатов выделяет недостаточное финансирование для развития гиперзвуковых технологий.
***
Приняв во внимание все доступные данные о проекте Tactical Boost Glide, можно составить примерную картину событий. Программа стартовала в прошлом году, а к настоящему времени две оборонные компании США подготовили свои варианты предварительных проектов. Наиболее удачным DARPA и ВВС посчитали разработку Raytheon Advanced Missile Systems. Теперь этой компании предстоит освоить 63,3 млн долларов и представить новый вариант проекта. Предусматривает ли новейший контракт строительство и испытания опытных образцов – неизвестно. Возможно, эти работы будут осуществляться в рамках следующего соглашения.
Большой интерес представляет концепция оружия, предлагаемая DARPA для реализации в программе TBG. Речь идет об авиационном ракетном комплексе тактического или оперативно-тактического звена, построенном с применением планирующего боевого блока. С точки зрения архитектуры это будет типичное оружие схемы boost-glide («разгон и планирование»), включающее два основных элемента: ракету и планирующий боевой блок. Известны пожелания заказчика в части летно-технических характеристик.
В названии проекта упоминается тактическая сфера применения перспективного оружия, что может быть намеком на некоторые его технические особенности. Можно предположить, что комплекс TBG будет иметь ограниченные габариты и массу, которые позволят использовать его с самолетами фронтовой авиации. Впрочем, готовое изделие может оказаться крупнее и тяжелее, из-за чего тактическую ракету придется применять стратегическим бомбардировщикам.
Если предположения о малых габаритах комплекса соответствует действительности, то компании Raytheon предстоит решить ряд сложных задач. В первую очередь, необходимо адаптировать существующие технологии под новый проект с его характерными ограничениями. Также необходима аналогичная переработка существующих решений в области средств наведения и управления. Если же задача сокращения габаритов отсутствует – проект все равно не будет простым.
Современные проекты гиперзвуковых комплексов предлагают использование обычных и специальных боевых частей. Ограничения по габаритам могут привести к тому, что боевой блок TBG будет способен нести только конвенциональный заряд. Кроме того, возможно применение кинетического способа поражения цели. DARPA и Raytheon не спешат с разъяснениями на эту тему.
***
США открыто говорят о разработке гиперзвуковых ударных систем в качестве ответа на аналогичные проекты России и Китая. В связи с этим нашей стране следует создавать не только собственное перспективное вооружение, но и средства защиты от зарубежных угроз. В контексте программы TBG и других проектов такого рода создание эффективных средств защиты может быть крайне сложным делом.
Считается и постоянно упоминается, что гиперзвуковой планирующий боевой блок является уникальным по своим свойствам оружием. Его перехват представляет собой сложнейшую задачу для любой противовоздушной и противоракетной обороны. Высокая скорость полета сокращает возможное время реагирования на угрозу, а также затрудняет или исключает перехват зенитной ракетой.
Нетрудно подсчитать, что изделие TBG при скорости М=5 в теории способно выполнить полет на максимальную дальность менее чем за 10 мин. Потери скорости при планирующем полете незначительно увеличат это время. Таким образом, для борьбы с подобным оружием требуется система ПВО, способная обнаружить угрозу на максимально возможной дальности, а затем перехватить цель, двигающуюся по непредсказуемой траектории с гиперзвуковой скоростью. Вероятно, наиболее удобным способом борьбы с такой угрозой является перехват самолетов-носителей, который тоже имеет свои сложности.
Чем Россия и Китай ответят на потенциальную угрозу в виде Tactical Boost Glide от DARPA и Raytheon – неясно. В нашей стране сейчас ведется разработка перспективных ЗРК и комплексов ПРО, которые, как ожидается, будут отличаться от предшественников повышенными техническими и боевыми характеристиками. Нельзя исключать, что, например, в проекте С-500 изначально закладываются возможности по борьбе с гиперзвуковыми аэродинамическими целями.
***
Соединенные Штаты уже не первый год ведут исследования в области гиперзвуковых технологий, а также строят и испытывают опытные образцы новых типов. Очередная программа такого рода на днях дошла до подписания контракта с подрядчиком. Теперь компании «Рейтеон» предстоит развить предложенные идеи и довести их до стадии технического проекта. Затем следует ожидать, что она построит и испытает опытные образцы TBG. В случае получения желаемых результатов изделие адаптируют к применению в вооруженных силах.
Недавняя новость о появлении очередного соглашения между DARPA и Raytheon, а также ожидаемые последствия этого события, являются серьезным сигналом для других стран, отношение которых с США далеки от идеальных. России и Китаю, которых Соединенные Штаты рассматривают в качестве конкурентов и потенциальных противников, следует учесть последние новости и принимать меры для защиты своих интересов.
По материалам сайтов:
http://raytheon.mediaroom.com/
https://darpa.mil/
https://aviationweek.com/
https://airforce-technology.com/
http://globalsecurity.org/
5 марта пресс-служба компании «Рейтеон» сообщила и победе в конкурсной части перспективной программы Tactical Boost Glide. Агентство перспективных исследований DARPA заключило с компанией контракт стоимостью 63,3 млн долларов. Теперь Raytheon, DARPA и ВВС США должны совместно продолжать научно-исследовательские и конструкторские работы, результатом которых, как ожидается, станет прототип, а затем и полноценный перспективный образец вооружения.
В пресс-релизе о получении контракта приводятся слова вице-президента компании Raytheon Advanced Missile Systems Томаса Бассинга. Он отметил, что новый заказ от DARPA присоединяется к растущему числу гиперзвуковых программ, осуществляемых силами Raytheon. Компания тесно сотрудничает со своими клиентами, что необходимо для быстрого создания и внедрения новых разработок. Целью всего этого, по словам Т. Бассинга, является предоставление вооруженным силам новых инструментов, пригодных для ответа на актуальные угрозы.
К сожалению, DAPRA и Raytheon не приводят никаких новых подробностей технического или организационного характера. Также остаются неизвестными ожидаемые сроки завершения работ и их перспективы в контексте реального перевооружения.
***
Первые сообщения о новой программе агентства DARPA под названием Tactical Boost Glide («Тактический планирующий крылатый боевой блок») появились летом прошлого года. Тогда сообщалось, что Агентство планирует привлечь несколько оборонных предприятий для дальнейшей разработки перспективного гиперзвукового оружия. В ближайшие годы планировалось провести необходимые исследования и ОКР.
По данным зарубежной прессы, целью проекта TBG является создание ракетного комплекса, включающего разгонную ракету и собственно планирующий боевой блок. Последний должен развивать скорость порядка М=5 и показывать дальность полета на уровне 500 морских миль (926 км). Часть особенностей проекта не раскрывалась.
Прошлым летом стало известно, что в программе TBG желают участвовать компании Lockheed Martin и Raytheon. В середине июля издание Aviation Week писало, что в «Рейтеон» отказались обсуждать участие компании в новом проекте DARPA. При этом отмечалось, что уже идут переговоры, по результатам которых будет принято необходимое решение. Информация подобного рода о проекте «Локхид-Мартин» не стала достоянием общественности.
Некоторые сведения о программе TBG приводятся в короткой заметке на официальном сайте DARPA. Официальный материал напоминает, что системы вооружений со скоростью полета больше 5 скоростей звука имеют высокий боевой потенциал, поскольку способны в минимальное время преодолевать большие дистанции. Подобные вооружения могут обеспечить значительный прирост ударной мощи американской армии, в том числе в условиях наращивания вражеского потенциала.
Tactical Boost Glide является совместной программой DARPA и ВВС США. Целью этой программы является изучение и разработка технологий, на основе которых в дальнейшем можно будет создать новые виды гиперзвукового оружия воздушного базирования тактического звена. Такое оружие будет выполнено в виде комплекса, включающего разгонную ракету и планирующий боевой блок.
По данным DARPA, перед программой TBG стоят три основные задачи. Первая – подтверждение принципиальной возможности создания летательного аппарата с желаемыми характеристиками. Необходимо на теоретическом уровне обосновать возможность реализации проекта, соответствующего требованиям заказчика. Вторая задача – подтверждение эффективности перспективного оружия в предполагаемых условиях применения. Третья задача – обеспечение доступности. Как демонстратор технологий, так и будущие серийные боевые изделия не должны быть дорогими и сложными в эксплуатации.
Программа TBG разделяется на два этапа. В ходе испытаний планируется провести проверки на земле и в воздухе. Это позволит отработать критически важные технологии и показать реальные возможности системы, созданной на ее базе. Предлагается использование системного подхода для формирования облика демонстратора и последующей работы над боевой системой.
В рамках нового проекта TBG специалисты DARPA предлагают использовать уже освоенные технологии, созданные в рамках предыдущих программ. Так, источником необходимых решений может быть проект Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), также известный как DARPA Falcon Project.
2 марта, за несколько дней до появления новости о контракте с «Рейтеон», директор агентства DARPA Стивен Уокер раскрыл часть планов на текущий 2019 год. По его словам, в этом году DARPA проведет массу испытаний гиперзвукового оружия. Точные типы планируемых к испытаниям изделий при этом не назывались. С. Уокер также заявил, что руководство Соединенных Штатов выделяет недостаточное финансирование для развития гиперзвуковых технологий.
***
Приняв во внимание все доступные данные о проекте Tactical Boost Glide, можно составить примерную картину событий. Программа стартовала в прошлом году, а к настоящему времени две оборонные компании США подготовили свои варианты предварительных проектов. Наиболее удачным DARPA и ВВС посчитали разработку Raytheon Advanced Missile Systems. Теперь этой компании предстоит освоить 63,3 млн долларов и представить новый вариант проекта. Предусматривает ли новейший контракт строительство и испытания опытных образцов – неизвестно. Возможно, эти работы будут осуществляться в рамках следующего соглашения.
Большой интерес представляет концепция оружия, предлагаемая DARPA для реализации в программе TBG. Речь идет об авиационном ракетном комплексе тактического или оперативно-тактического звена, построенном с применением планирующего боевого блока. С точки зрения архитектуры это будет типичное оружие схемы boost-glide («разгон и планирование»), включающее два основных элемента: ракету и планирующий боевой блок. Известны пожелания заказчика в части летно-технических характеристик.
В названии проекта упоминается тактическая сфера применения перспективного оружия, что может быть намеком на некоторые его технические особенности. Можно предположить, что комплекс TBG будет иметь ограниченные габариты и массу, которые позволят использовать его с самолетами фронтовой авиации. Впрочем, готовое изделие может оказаться крупнее и тяжелее, из-за чего тактическую ракету придется применять стратегическим бомбардировщикам.
Если предположения о малых габаритах комплекса соответствует действительности, то компании Raytheon предстоит решить ряд сложных задач. В первую очередь, необходимо адаптировать существующие технологии под новый проект с его характерными ограничениями. Также необходима аналогичная переработка существующих решений в области средств наведения и управления. Если же задача сокращения габаритов отсутствует – проект все равно не будет простым.
Современные проекты гиперзвуковых комплексов предлагают использование обычных и специальных боевых частей. Ограничения по габаритам могут привести к тому, что боевой блок TBG будет способен нести только конвенциональный заряд. Кроме того, возможно применение кинетического способа поражения цели. DARPA и Raytheon не спешат с разъяснениями на эту тему.
***
США открыто говорят о разработке гиперзвуковых ударных систем в качестве ответа на аналогичные проекты России и Китая. В связи с этим нашей стране следует создавать не только собственное перспективное вооружение, но и средства защиты от зарубежных угроз. В контексте программы TBG и других проектов такого рода создание эффективных средств защиты может быть крайне сложным делом.
Считается и постоянно упоминается, что гиперзвуковой планирующий боевой блок является уникальным по своим свойствам оружием. Его перехват представляет собой сложнейшую задачу для любой противовоздушной и противоракетной обороны. Высокая скорость полета сокращает возможное время реагирования на угрозу, а также затрудняет или исключает перехват зенитной ракетой.
Нетрудно подсчитать, что изделие TBG при скорости М=5 в теории способно выполнить полет на максимальную дальность менее чем за 10 мин. Потери скорости при планирующем полете незначительно увеличат это время. Таким образом, для борьбы с подобным оружием требуется система ПВО, способная обнаружить угрозу на максимально возможной дальности, а затем перехватить цель, двигающуюся по непредсказуемой траектории с гиперзвуковой скоростью. Вероятно, наиболее удобным способом борьбы с такой угрозой является перехват самолетов-носителей, который тоже имеет свои сложности.
Чем Россия и Китай ответят на потенциальную угрозу в виде Tactical Boost Glide от DARPA и Raytheon – неясно. В нашей стране сейчас ведется разработка перспективных ЗРК и комплексов ПРО, которые, как ожидается, будут отличаться от предшественников повышенными техническими и боевыми характеристиками. Нельзя исключать, что, например, в проекте С-500 изначально закладываются возможности по борьбе с гиперзвуковыми аэродинамическими целями.
***
Соединенные Штаты уже не первый год ведут исследования в области гиперзвуковых технологий, а также строят и испытывают опытные образцы новых типов. Очередная программа такого рода на днях дошла до подписания контракта с подрядчиком. Теперь компании «Рейтеон» предстоит развить предложенные идеи и довести их до стадии технического проекта. Затем следует ожидать, что она построит и испытает опытные образцы TBG. В случае получения желаемых результатов изделие адаптируют к применению в вооруженных силах.
Недавняя новость о появлении очередного соглашения между DARPA и Raytheon, а также ожидаемые последствия этого события, являются серьезным сигналом для других стран, отношение которых с США далеки от идеальных. России и Китаю, которых Соединенные Штаты рассматривают в качестве конкурентов и потенциальных противников, следует учесть последние новости и принимать меры для защиты своих интересов.
По материалам сайтов:
http://raytheon.mediaroom.com/
https://darpa.mil/
https://aviationweek.com/
https://airforce-technology.com/
http://globalsecurity.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Raytheon Co. / raytheon.mediaroom.com
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