Новое "весеннее" перемирие на Донбассе начнётся с 8 марта

После семичасовых переговоров в режиме видеоконференции рабочая группа во вопросам безопасности завершила свою работу. Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, предварительная дата введения перемирия с 01.01 8 марта согласована

Очередное "новое" весеннее перемирие в зоне конфликта на Донбассе вступает в силу с 01:01 по мск. вр. 8 марта. Об этом сообщает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.В СЦКК отметили, что подгруппа по безопасности в Донбассе смогла согласовать дату и время очередного "нового" весеннего перемирия с украинской стороной, несмотря на их противодействие. Предварительная дата начала перемирия назначена на 01 час по мск. времени 8 марта. По словам представителя ДНР, переговоры велись в режиме видеоконференции в течении семи часов.- говорится в сообщении.Между тем, пока "перемирие" еще не началось, украинские силовики устроили минометный обстрел минами 120-мм Васильевской насосной станции (ВНС) вблизи Ясиноватой, а еще ранее был обстрелян поселок Доломитное к северу от Горловки. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома, еще один загорелся.