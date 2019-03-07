Новости

Новое "весеннее" перемирие на Донбассе начнётся с 8 марта

6
Очередное "новое" весеннее перемирие в зоне конфликта на Донбассе вступает в силу с 01:01 по мск. вр. 8 марта. Об этом сообщает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Новое "весеннее" перемирие на Донбассе начнётся с 8 марта



В СЦКК отметили, что подгруппа по безопасности в Донбассе смогла согласовать дату и время очередного "нового" весеннего перемирия с украинской стороной, несмотря на их противодействие. Предварительная дата начала перемирия назначена на 01 час по мск. времени 8 марта. По словам представителя ДНР, переговоры велись в режиме видеоконференции в течении семи часов.

После семичасовых переговоров в режиме видеоконференции рабочая группа во вопросам безопасности завершила свою работу. Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, предварительная дата введения перемирия с 01.01 8 марта согласована


- говорится в сообщении.

Между тем, пока "перемирие" еще не началось, украинские силовики устроили минометный обстрел минами 120-мм Васильевской насосной станции (ВНС) вблизи Ясиноватой, а еще ранее был обстрелян поселок Доломитное к северу от Горловки. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома, еще один загорелся.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 7 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти