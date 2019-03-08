«Бурый» и его преступления. Зачем в Польше прославляют палача белорусов?
В современных странах Восточной Европы, особенно на Украине, в республиках Прибалтики и в Польше, продолжается реабилитация военных преступников самых разных мастей – от коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии, до участников различных националистических формирований. К примеру, 23 февраля 2019 года в польском городе Хайнувка, расположенном в Подляском воеводстве, где, кстати, проживает 96,6% всех польских белорусов, состоялся очередной, четвертый по счету, Марш «памяти отверженных солдат». Речь идет о членах Армии Крайовой (АК).
В марше участвовали польские националисты и даже бывшие чиновники – бургомистры Хайнувки и Бельска-Подляского Мечислав Гмитер и Казимеж Лещинский. Участники марша несли плакаты с изображением Ромуальда Райса – одного из командиров Армии Крайовой. Райс, известный под позывным «Бурый», был не просто полевым командиром АК, а жестоким карателем. Он получил печальную известность именно убийствами белорусов. Поэтому сам марш в память о таком человеке – вопиющее оскорбление белорусского населения Польши. В Подляском воеводстве белорусы, кстати, составляют 70% местного населения. Но польским властям национальные чувства одного из меньшинств безразличны.
Зимой далекого 1946 года Ромуальду Райсу было всего 32 года. Уроженец Подкарпатского воеводства, он родился в 1913 году, а в 1929 году поступил в унтер-офицерскую школу для малолетних и после ее окончания в 1934 году в звании капрала начал службу в одном из польских пехотных полков. В сентябре 1939 года 85-й пехотный полк, где Райс служил в то время в конном взводе, был разбит немцами. Это случилось 15 сентября под Люблином.
Отступавший взвод Райса разоружили части РККА под Ковелем и направили в тюрьму. Но вскоре Райс был освобожден и выехал в Вильно, там был задержан повторно, помещен в трудовой лагерь. Но и новый срок, проведенный в трудовом лагере, не стал долгим. Через два месяца Райс был освобожден.
После нового освобождения вступил в Союз вооруженной борьбы, а затем и в Армию Крайову, с 1943 года служил в должности заместителя командира 1-й штурмовой роты 3-й Виленской бригады Армии Крайовой, участвовал в боевых действиях против вермахта и литовских формирований. Таким образом, Райс вполне мог бы стать довольно позитивной фигурой в польской истории, если бы не его последующие действия в составе Армии Крайовой, особенно в послевоенные годы.
В октябре 1944 года тайно пробрался в Белосток, вступил в ряды Народного войска польского, с января 1945 года начал службу в качестве командира взвода батальона охраны государственных лесов в той самой Хайнувке. Вскоре его завербовали в 5-ю Виленскую бригаду Армии Крайовой и Райс дезертировал из Народного войска польского вместе с еще 29 своими бойцами.
Так начался путь Райса как военного преступника. Когда 7 сентября 1945 года был издан приказ о роспуске 5-й Виленской бригады, Райс этот приказ выполнять отказался и перешел в Национальное военное сопротивление, став командиром 3-й Виленской бригады НВС из 228 боевиков. Сам Райс получил звание капитана НВС. Под командованием Райса бригада осуществляла нападения на советских и польских военнослужащих и стражей порядка. Нападали на малочисленные группы военнослужащих – боевики Райса прекрасно понимали, что в масштабном столкновении будут уничтожены. А вот патрули или отдельные военные представляли для них лакомую мишень.
28 января 1946 года группа Райса вошла в деревню Лазицы, где проживало большое количество белорусов православного вероисповедания. Именно православные белорусы стали жертвами нападений со стороны боевиков НВС. Причем нападения носили характер банальной уголовщины – крестьян грабили и избивали, заставляли креститься и читать молитвы на польском языке.
Для Райса было принципиально убивать именно православных белорусов. Он считал, что Польша – католическая страна и проживать в ней должны лишь католики, а людей другого вероисповедания только лишь в силу веры считал заслуживающими смерти. Но, разумеется, сейчас поступкам Райса ищут всевозможные оправдания. Ведь его последователям не хочется признавать, что они героизируют банального убийцу и уголовного преступника.
Из Лазиц Райс со своими людьми направился в Хайнувку, где 29 января убил двух советских солдат и ранил еще двоих. Тринадцать советских солдат были отрядом Райса разоружены. После этого отряд направился в сторону Бельска, где собирался продолжить преступления. И это «райсовцам» удалось. Используя превосходное знание местности, они выжидали, когда в деревнях оставалось минимальное количество польских и советских военнослужащих, и нападали на мирных жителей.
30 января в районе деревни Старые Пухалы в лесу был убит 31 белорусский крестьянин. Это были белорусы-возчики. Райс считал, что они якобы причастны к вывозу польского населения в Сибирь в 1939-1940 годах, хотя это были лишь его домыслы, не основанные ни на каких фактах. Да Райс и не мог, даже служа в охране государственных лесов, знать о том, кто, как и кого вывозил в Сибирь.
Мирных жителей убивали жестоко, обухами топоров. На следующий день Райс напал на деревни Залешаны и Волька-Выгоновская, где были убиты еще 16 человек, в том числе женщины и дети. Залешанская расправа может считаться самым жестоким преступлением бандитов, поскольку мирные жители были загнаны в избу и сожжены в ней заживо. Вся «вина» погибших состояла в том, что они не были поляками и не были католиками. 2 февраля 1946 года отряд Райса сжег деревню Зани, где погибло 24 мирных жителя, а затем и деревню Шпаки, где были убиты 9 человек.
Бригада Райса продолжала совершать преступления до конца апреля 1946 года. Лишь 30 апреля она была разгромлена подразделениями Корпуса внутренней безопасности Польши. Но Райсу, использовавшему поддельные документы, удалось ускользнуть. Он приехал в Эльблонг, а затем в Карпач. Проверяли его, судя по всему, очень плохо, поскольку он даже смог устроиться работать в местную администрацию. Летом 1947 года Райс вместе со своей женой купили прачечную, после чего бывший «командир бригады» решил «залечь на дно», занимаясь своим бизнесом. Но, к счастью, военного преступника вычислили. Уже 17 ноября 1948 года он был арестован. Райса обвинили в совершении военных преступлений.
Как и многие подобные личности, на суде Райс сразу же стал пытаться отказаться от инкриминируемых ему деяний, переложить всю вину за гибель мирных жителей на своих подчиненных, которые, на самом деле, вряд ли решились бы на подобные действия без разрешения командира бригады. Но суд смог установить все обстоятельства происходивших преступлений и вынести закономерный вердикт. 1 октября 1949 года в Белостоке Райс был приговорен к смертной казни за совершенные им и его подчиненными преступления и казнен 30 декабря 1949 года.
Так и оставался бы Райс в памяти народной заурядным преступником, если бы не прозападный поворот Польши в период крушения социалистического лагеря. Новые власти именно таких как Райс подняли на щит, объявив борцами за польскую нацию и польскую государственность. Да, именно в таких формулировках – в 1995 году Варшавский военный суд отменил смертный приговор Ромуальда Райса. Было заявлено, что зверские убийства крестьян – белорусов, включая женщин и детей, совершались им и его подчиненными в условиях «высшей необходимости для восстановления независимости польского государства».
Правда, учитывая, что и в Польше есть здравомыслящие люди и далеко не все из них поддерживают героизацию подобных убийц, в 2005 году Польский институт национальной памяти вновь признал действия Райса – «Бурого» преступными, имеющими признаки геноцида, однако затем началась новая кампания в защиту военного преступника. В 2007 году в Белостоке даже организовали специальную выставку.
В защиту «Бурого» выступил и внук военного преступника Аркадиуш. Он считает, что дед убивал «врагов польского государства». В открытом письме к критику Райса историку Петру Зыховичу Аркадиуш написал:
Местное белорусское население» было горячим сторонником присоединения польских земель к СССР. Среди этого населения было много сотрудников и агентов коммунистических спецслужб. Капитан Райс боролся с врагами Отечества, а их было много среди белорусского населения.
Эти слова лучше всего выражают подлинное отношение сторонников Райса к его преступлениям. Даже убийству женщин и детей, по их мнению, можно найти оправдание. Но какие из этих простых крестьян были «враги польского государства»? Тем более, что именно благодаря СССР польские границы после войны были значительно расширены, Советский Союз внес огромный вклад в укрепление оборонной мощи послевоенной Польши, в строительство нового польского государства.
Когда в Хайнувках стали проводить марши в память об «отверженных солдатах», в том числе и о Райсе, администрация города, учитывая, что в нем большинство жителей составляют именно белорусы, попыталась опротестовать проведение маршей. Но, судя по всему, идея марша имеет одобрение со стороны вышестоящих властей. Поэтому протесты городской администрации были отклонены.
Сам марш проводился под надежной защитой полицейских, которые встали кордонами на пути возмущенных местных жителей, пытавшихся протестовать против съехавшихся на марш ультраправых. Единственное, что смогли сделать местные жители – провести в православном храме Святой Троицы акцию «Вечная память». На нее пришли и те люди, чьи родственники были тогда, семьдесят три года назад, убиты бандитами Бурого.
Следует отметить, что против проведения марша резко высказалось и Министерство иностранных дел соседней Белоруссии. Ведь бандиты Райса не просто расправлялись с мирными жителями деревень, а целенаправленно убивали этнических белорусов, исповедующих православие. И современные поклонники «Бурого» эти действия оправдывают, иначе не было бы подобных маршей, проходящих под лозунгами «Польша – католическая страна».
Польша и Беларусь – два соседних государства, имеющих общую границу и многовековую общую историю, пусть и весьма непростую. Поэтому со стороны Варшавы подобное возвеличивание убийц белорусского народа выглядит крайне недальновидным поступком. Но, судя по всему, действующей польской власти нет дела даже до добрососедских отношений с соседним государством. Каждый год Минск протестует против проведения подобных мероприятий и каждый раз Варшава оставляет эти протесты без внимания.
Кстати, белорусы – еще и одно из крупнейших национальных меньшинств Польши. В настоящее время в стране проживает около 50 тысяч белорусов (по данным переписи 2002 года, более 48 тысяч человек). Большинство польских белорусов являются православными верующими, принадлежат к Польской автокефальной православной церкви. Действия по увековечению памяти военных преступников оскорбляют в первую очередь их чувства. Но польским властям нет дела не только до позиции Минска, но и до собственных граждан белорусской национальности. Такова позиция Польши: все, кто боролся против СССР и просоветской власти, являются героями, вне зависимости от их политических взглядов и конкретных действий в годы войны.
В марше участвовали польские националисты и даже бывшие чиновники – бургомистры Хайнувки и Бельска-Подляского Мечислав Гмитер и Казимеж Лещинский. Участники марша несли плакаты с изображением Ромуальда Райса – одного из командиров Армии Крайовой. Райс, известный под позывным «Бурый», был не просто полевым командиром АК, а жестоким карателем. Он получил печальную известность именно убийствами белорусов. Поэтому сам марш в память о таком человеке – вопиющее оскорбление белорусского населения Польши. В Подляском воеводстве белорусы, кстати, составляют 70% местного населения. Но польским властям национальные чувства одного из меньшинств безразличны.
Зимой далекого 1946 года Ромуальду Райсу было всего 32 года. Уроженец Подкарпатского воеводства, он родился в 1913 году, а в 1929 году поступил в унтер-офицерскую школу для малолетних и после ее окончания в 1934 году в звании капрала начал службу в одном из польских пехотных полков. В сентябре 1939 года 85-й пехотный полк, где Райс служил в то время в конном взводе, был разбит немцами. Это случилось 15 сентября под Люблином.
Отступавший взвод Райса разоружили части РККА под Ковелем и направили в тюрьму. Но вскоре Райс был освобожден и выехал в Вильно, там был задержан повторно, помещен в трудовой лагерь. Но и новый срок, проведенный в трудовом лагере, не стал долгим. Через два месяца Райс был освобожден.
После нового освобождения вступил в Союз вооруженной борьбы, а затем и в Армию Крайову, с 1943 года служил в должности заместителя командира 1-й штурмовой роты 3-й Виленской бригады Армии Крайовой, участвовал в боевых действиях против вермахта и литовских формирований. Таким образом, Райс вполне мог бы стать довольно позитивной фигурой в польской истории, если бы не его последующие действия в составе Армии Крайовой, особенно в послевоенные годы.
В октябре 1944 года тайно пробрался в Белосток, вступил в ряды Народного войска польского, с января 1945 года начал службу в качестве командира взвода батальона охраны государственных лесов в той самой Хайнувке. Вскоре его завербовали в 5-ю Виленскую бригаду Армии Крайовой и Райс дезертировал из Народного войска польского вместе с еще 29 своими бойцами.
Так начался путь Райса как военного преступника. Когда 7 сентября 1945 года был издан приказ о роспуске 5-й Виленской бригады, Райс этот приказ выполнять отказался и перешел в Национальное военное сопротивление, став командиром 3-й Виленской бригады НВС из 228 боевиков. Сам Райс получил звание капитана НВС. Под командованием Райса бригада осуществляла нападения на советских и польских военнослужащих и стражей порядка. Нападали на малочисленные группы военнослужащих – боевики Райса прекрасно понимали, что в масштабном столкновении будут уничтожены. А вот патрули или отдельные военные представляли для них лакомую мишень.
28 января 1946 года группа Райса вошла в деревню Лазицы, где проживало большое количество белорусов православного вероисповедания. Именно православные белорусы стали жертвами нападений со стороны боевиков НВС. Причем нападения носили характер банальной уголовщины – крестьян грабили и избивали, заставляли креститься и читать молитвы на польском языке.
Для Райса было принципиально убивать именно православных белорусов. Он считал, что Польша – католическая страна и проживать в ней должны лишь католики, а людей другого вероисповедания только лишь в силу веры считал заслуживающими смерти. Но, разумеется, сейчас поступкам Райса ищут всевозможные оправдания. Ведь его последователям не хочется признавать, что они героизируют банального убийцу и уголовного преступника.
Из Лазиц Райс со своими людьми направился в Хайнувку, где 29 января убил двух советских солдат и ранил еще двоих. Тринадцать советских солдат были отрядом Райса разоружены. После этого отряд направился в сторону Бельска, где собирался продолжить преступления. И это «райсовцам» удалось. Используя превосходное знание местности, они выжидали, когда в деревнях оставалось минимальное количество польских и советских военнослужащих, и нападали на мирных жителей.
30 января в районе деревни Старые Пухалы в лесу был убит 31 белорусский крестьянин. Это были белорусы-возчики. Райс считал, что они якобы причастны к вывозу польского населения в Сибирь в 1939-1940 годах, хотя это были лишь его домыслы, не основанные ни на каких фактах. Да Райс и не мог, даже служа в охране государственных лесов, знать о том, кто, как и кого вывозил в Сибирь.
Мирных жителей убивали жестоко, обухами топоров. На следующий день Райс напал на деревни Залешаны и Волька-Выгоновская, где были убиты еще 16 человек, в том числе женщины и дети. Залешанская расправа может считаться самым жестоким преступлением бандитов, поскольку мирные жители были загнаны в избу и сожжены в ней заживо. Вся «вина» погибших состояла в том, что они не были поляками и не были католиками. 2 февраля 1946 года отряд Райса сжег деревню Зани, где погибло 24 мирных жителя, а затем и деревню Шпаки, где были убиты 9 человек.
Бригада Райса продолжала совершать преступления до конца апреля 1946 года. Лишь 30 апреля она была разгромлена подразделениями Корпуса внутренней безопасности Польши. Но Райсу, использовавшему поддельные документы, удалось ускользнуть. Он приехал в Эльблонг, а затем в Карпач. Проверяли его, судя по всему, очень плохо, поскольку он даже смог устроиться работать в местную администрацию. Летом 1947 года Райс вместе со своей женой купили прачечную, после чего бывший «командир бригады» решил «залечь на дно», занимаясь своим бизнесом. Но, к счастью, военного преступника вычислили. Уже 17 ноября 1948 года он был арестован. Райса обвинили в совершении военных преступлений.
Как и многие подобные личности, на суде Райс сразу же стал пытаться отказаться от инкриминируемых ему деяний, переложить всю вину за гибель мирных жителей на своих подчиненных, которые, на самом деле, вряд ли решились бы на подобные действия без разрешения командира бригады. Но суд смог установить все обстоятельства происходивших преступлений и вынести закономерный вердикт. 1 октября 1949 года в Белостоке Райс был приговорен к смертной казни за совершенные им и его подчиненными преступления и казнен 30 декабря 1949 года.
Так и оставался бы Райс в памяти народной заурядным преступником, если бы не прозападный поворот Польши в период крушения социалистического лагеря. Новые власти именно таких как Райс подняли на щит, объявив борцами за польскую нацию и польскую государственность. Да, именно в таких формулировках – в 1995 году Варшавский военный суд отменил смертный приговор Ромуальда Райса. Было заявлено, что зверские убийства крестьян – белорусов, включая женщин и детей, совершались им и его подчиненными в условиях «высшей необходимости для восстановления независимости польского государства».
Правда, учитывая, что и в Польше есть здравомыслящие люди и далеко не все из них поддерживают героизацию подобных убийц, в 2005 году Польский институт национальной памяти вновь признал действия Райса – «Бурого» преступными, имеющими признаки геноцида, однако затем началась новая кампания в защиту военного преступника. В 2007 году в Белостоке даже организовали специальную выставку.
В защиту «Бурого» выступил и внук военного преступника Аркадиуш. Он считает, что дед убивал «врагов польского государства». В открытом письме к критику Райса историку Петру Зыховичу Аркадиуш написал:
Местное белорусское население» было горячим сторонником присоединения польских земель к СССР. Среди этого населения было много сотрудников и агентов коммунистических спецслужб. Капитан Райс боролся с врагами Отечества, а их было много среди белорусского населения.
Эти слова лучше всего выражают подлинное отношение сторонников Райса к его преступлениям. Даже убийству женщин и детей, по их мнению, можно найти оправдание. Но какие из этих простых крестьян были «враги польского государства»? Тем более, что именно благодаря СССР польские границы после войны были значительно расширены, Советский Союз внес огромный вклад в укрепление оборонной мощи послевоенной Польши, в строительство нового польского государства.
Когда в Хайнувках стали проводить марши в память об «отверженных солдатах», в том числе и о Райсе, администрация города, учитывая, что в нем большинство жителей составляют именно белорусы, попыталась опротестовать проведение маршей. Но, судя по всему, идея марша имеет одобрение со стороны вышестоящих властей. Поэтому протесты городской администрации были отклонены.
Сам марш проводился под надежной защитой полицейских, которые встали кордонами на пути возмущенных местных жителей, пытавшихся протестовать против съехавшихся на марш ультраправых. Единственное, что смогли сделать местные жители – провести в православном храме Святой Троицы акцию «Вечная память». На нее пришли и те люди, чьи родственники были тогда, семьдесят три года назад, убиты бандитами Бурого.
Следует отметить, что против проведения марша резко высказалось и Министерство иностранных дел соседней Белоруссии. Ведь бандиты Райса не просто расправлялись с мирными жителями деревень, а целенаправленно убивали этнических белорусов, исповедующих православие. И современные поклонники «Бурого» эти действия оправдывают, иначе не было бы подобных маршей, проходящих под лозунгами «Польша – католическая страна».
Польша и Беларусь – два соседних государства, имеющих общую границу и многовековую общую историю, пусть и весьма непростую. Поэтому со стороны Варшавы подобное возвеличивание убийц белорусского народа выглядит крайне недальновидным поступком. Но, судя по всему, действующей польской власти нет дела даже до добрососедских отношений с соседним государством. Каждый год Минск протестует против проведения подобных мероприятий и каждый раз Варшава оставляет эти протесты без внимания.
Кстати, белорусы – еще и одно из крупнейших национальных меньшинств Польши. В настоящее время в стране проживает около 50 тысяч белорусов (по данным переписи 2002 года, более 48 тысяч человек). Большинство польских белорусов являются православными верующими, принадлежат к Польской автокефальной православной церкви. Действия по увековечению памяти военных преступников оскорбляют в первую очередь их чувства. Но польским властям нет дела не только до позиции Минска, но и до собственных граждан белорусской национальности. Такова позиция Польши: все, кто боролся против СССР и просоветской власти, являются героями, вне зависимости от их политических взглядов и конкретных действий в годы войны.
- Автор:
- Илья Полонский
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