Противоракетные Су-30. Расклад не в пользу критиканства или сказки СМИ?
Как бы сильно это ни резало слух нашим многочисленным читателям, «мастерам критики», но реакция некоторых российских и зарубежных обозревателей на новые детали доклада ВВС Индии о результатах кратковременного воздушного боя на средних дистанциях (СВБ) индийских Су-30МКИ с пакистанскими F-16C Block 52 способна, мягко говоря, вывести из состояния эмоционального равновесия практически любого здравомыслящего и психологически устойчивого военного эксперта. Речь идёт о комментариях читателей к недавней новости о перехвате управляемой ракеты воздушного боя средней дальности AIM-120C-5 AMRAAM пакистанских ВВС посредством одной из ракет класса «воздух-воздух», запущенной многофункциональным истребителем Су-30МКИ ВВС Индии.
Буквально сразу после появления в новостных разделах «Военного обозрения» и других российских военно-аналитических изданий со ссылкой на портал «The Times of India» и командование индийских ВВС данная информация была сперва высмеяна, а затем встречена настоящим шквалом критики со стороны обозревателей, которые интерпретировали её как очередную пиар-акцию индийского оборонного ведомства, призванную оказать сдерживающий эффект на Пекин и Исламабад, а также необоснованно завысить технологический потенциал ВС Индии. Некоторые «эксперты» пустились во все тяжкие, пытаясь доказать «неспособность активных радиолокационных ГСН ракет типа Р-77 и/или «Astra Mk.1» обнаруживать и захватывать такие малоразмерные цели, как УРВБ AIM-120C-5», закупленные Минобороны Пакистана в конце 2000-х гг. Другие «спецы», менее подкованные в технологических тонкостях построения радиолокационной архитектуры истребителей и ракет воздушного боя, не стали погружаться в дебри и назвали происходящее «восточными сказками». Мы же решили проанализировать данную информацию под сугубо технологическим углом, основываясь на данных, старательно и скрупулёзно собранных на просторах рунета.
Состоящие на вооружении Военно-воздушных сил Индии ракеты класса «воздух-воздух» средней и большой дальности Р-77 (РВВ-АЕ), а также «Astra Mk.1» оснащены активными радиолокационными ГСН от КБ «Агат» 9Б-1348Э (активный РЛ-канал наведения с радио- и инерциальной коррекцией), 9Б-1103М-200ПС (аналогичный комбинированный принцип наведения с дополнительным пассивным каналом), а также 9Б-1103М-200ПА (аналогичный метод с дополнительным полуактивным каналом). Все вышеуказанные версии АРГСН представлены щелевыми антенными решетками, работающими в сантиметровом Ku-диапазоне волн и способными в активном режиме «захватывать» цели с эффективной отражающей поверхностью 0,04—0,05 кв. м на удалении 6—7 км и при скорости полёта в 5300 км/ч! Вследствие этого обладающая ЭПР порядка 0,04 кв. м (учитывая диаметр радиоконтрастной антенной решётки АРГСН, а также радиоотражающие плоскости крестообразного крыла и стальной корпус) ракета AIM-120C-5 уверенно захватывается головками самонаведения семейства 9Б-1348Э/9Б-1103М на удалении 5-6 км. Более того, даже небезызвестные ресурсы militaryrussia.ru и rbase.new-factoria.ru, ссылаясь на разработчика («Вымпел» и «Агат»), подтверждают способность РВВ-АЕ и более передовых «Изделий 170-1» (РВВ-СД) уничтожать зенитные ракеты и ракеты класса «воздух-воздух».
Что же касается энергетического потенциала бортовых РЛС с ПФАР Н011М «Барс» индийских Су-30МКИ, то данные станции, обладающие средней мощностью в 1,5 кВт, способны захватывать цель типа «AMRAAM» на расстоянии порядка 50 км без использования авиацией противника бортовых средств РЭБ и 20—30 км — в сложной помеховой обстановке. Как видите, даже при использовании одного лишь активного радиолокационного самонаведения с радиокоррекцией связка «Су-30МКИ — Р-77/«Astra» обладает достаточно неплохим заделом в реализации перехвата столь сложных средств воздушного нападения.
Куда более незаурядными способностями в этом плане могут похвастаться индийские ракеты воздушного боя «Astra Mk.1», оснащённые модификацией АРГСН 9Б-1103М-200ПС со вспомогательным пассивным РЛ-каналом, представленным 7 малоразмерными радиопеленгаторами, обрамляющими антенную решетку основной АРГСН. Помимо наведения на достаточно слабый источник отражённой от AIM-120C-5 электромагнитной волны (реализация происходит на удалении не более 6 км), данная головка самонаведения способна захватывать гораздо более мощное излучение, генерируемое непосредственно в ходе активного режима работы АРГСН ракеты AMRAAM.
Благодаря этому наведение УРВБ «Астра» на атакующую AIM-120C-5 может осуществляться начиная с дистанции в 25—30 км. При этом для отражения атаки вражескими ракетами AMRAAM лётчики Су-30МКИ могут полагаться на целеуказание не только от бортового радара «Барс», но и от системы предупреждения об облучении, что позволяет уйти от необходимости «забивания» дефицитных целевых каналов РЛС «Барс» побочными целями во время выполнения основной миссии, к примеру, завоевания господства в воздухе. Аналогичная концепция справедлива и для российских машин Су-30СМ и Су-35С.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/aim120/aim120.shtml
http://nevskii-bastion.ru/9b-1103m-200/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/9b-1103m-200ps.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/rvv-cd.shtml
https://news.rambler.ru/army/41829583-raskryty-podrobnosti-boya-su-30-s-f-16/
https://vz.ru/news/2019/3/6/967342.html
Буквально сразу после появления в новостных разделах «Военного обозрения» и других российских военно-аналитических изданий со ссылкой на портал «The Times of India» и командование индийских ВВС данная информация была сперва высмеяна, а затем встречена настоящим шквалом критики со стороны обозревателей, которые интерпретировали её как очередную пиар-акцию индийского оборонного ведомства, призванную оказать сдерживающий эффект на Пекин и Исламабад, а также необоснованно завысить технологический потенциал ВС Индии. Некоторые «эксперты» пустились во все тяжкие, пытаясь доказать «неспособность активных радиолокационных ГСН ракет типа Р-77 и/или «Astra Mk.1» обнаруживать и захватывать такие малоразмерные цели, как УРВБ AIM-120C-5», закупленные Минобороны Пакистана в конце 2000-х гг. Другие «спецы», менее подкованные в технологических тонкостях построения радиолокационной архитектуры истребителей и ракет воздушного боя, не стали погружаться в дебри и назвали происходящее «восточными сказками». Мы же решили проанализировать данную информацию под сугубо технологическим углом, основываясь на данных, старательно и скрупулёзно собранных на просторах рунета.
Состоящие на вооружении Военно-воздушных сил Индии ракеты класса «воздух-воздух» средней и большой дальности Р-77 (РВВ-АЕ), а также «Astra Mk.1» оснащены активными радиолокационными ГСН от КБ «Агат» 9Б-1348Э (активный РЛ-канал наведения с радио- и инерциальной коррекцией), 9Б-1103М-200ПС (аналогичный комбинированный принцип наведения с дополнительным пассивным каналом), а также 9Б-1103М-200ПА (аналогичный метод с дополнительным полуактивным каналом). Все вышеуказанные версии АРГСН представлены щелевыми антенными решетками, работающими в сантиметровом Ku-диапазоне волн и способными в активном режиме «захватывать» цели с эффективной отражающей поверхностью 0,04—0,05 кв. м на удалении 6—7 км и при скорости полёта в 5300 км/ч! Вследствие этого обладающая ЭПР порядка 0,04 кв. м (учитывая диаметр радиоконтрастной антенной решётки АРГСН, а также радиоотражающие плоскости крестообразного крыла и стальной корпус) ракета AIM-120C-5 уверенно захватывается головками самонаведения семейства 9Б-1348Э/9Б-1103М на удалении 5-6 км. Более того, даже небезызвестные ресурсы militaryrussia.ru и rbase.new-factoria.ru, ссылаясь на разработчика («Вымпел» и «Агат»), подтверждают способность РВВ-АЕ и более передовых «Изделий 170-1» (РВВ-СД) уничтожать зенитные ракеты и ракеты класса «воздух-воздух».
Что же касается энергетического потенциала бортовых РЛС с ПФАР Н011М «Барс» индийских Су-30МКИ, то данные станции, обладающие средней мощностью в 1,5 кВт, способны захватывать цель типа «AMRAAM» на расстоянии порядка 50 км без использования авиацией противника бортовых средств РЭБ и 20—30 км — в сложной помеховой обстановке. Как видите, даже при использовании одного лишь активного радиолокационного самонаведения с радиокоррекцией связка «Су-30МКИ — Р-77/«Astra» обладает достаточно неплохим заделом в реализации перехвата столь сложных средств воздушного нападения.
Куда более незаурядными способностями в этом плане могут похвастаться индийские ракеты воздушного боя «Astra Mk.1», оснащённые модификацией АРГСН 9Б-1103М-200ПС со вспомогательным пассивным РЛ-каналом, представленным 7 малоразмерными радиопеленгаторами, обрамляющими антенную решетку основной АРГСН. Помимо наведения на достаточно слабый источник отражённой от AIM-120C-5 электромагнитной волны (реализация происходит на удалении не более 6 км), данная головка самонаведения способна захватывать гораздо более мощное излучение, генерируемое непосредственно в ходе активного режима работы АРГСН ракеты AMRAAM.
Благодаря этому наведение УРВБ «Астра» на атакующую AIM-120C-5 может осуществляться начиная с дистанции в 25—30 км. При этом для отражения атаки вражескими ракетами AMRAAM лётчики Су-30МКИ могут полагаться на целеуказание не только от бортового радара «Барс», но и от системы предупреждения об облучении, что позволяет уйти от необходимости «забивания» дефицитных целевых каналов РЛС «Барс» побочными целями во время выполнения основной миссии, к примеру, завоевания господства в воздухе. Аналогичная концепция справедлива и для российских машин Су-30СМ и Су-35С.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/aim120/aim120.shtml
http://nevskii-bastion.ru/9b-1103m-200/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/9b-1103m-200ps.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/rvv-cd.shtml
https://news.rambler.ru/army/41829583-raskryty-podrobnosti-boya-su-30-s-f-16/
https://vz.ru/news/2019/3/6/967342.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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