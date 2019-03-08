Китай жёстко отреагировал на полёты B-52 над островами в Южно-Китайском море

Если страны за пределами региона, такие как США, действительно помнят о мире и благополучии людей здесь, то они не должны нагнетать обстановку

Ещё два бомбардировщика B-52H Stratofortress совершили полет над оспариваемыми островами в Южно-Китайском море, говорится в сообщении ВВС США.Бомбардировщики взлетели с базы ВВС «Андерсен» на Гуаме, в заявлении их полёт был назван «обычной учебной миссией».Один бомбардировщик провел тренировку в районе Южно-Китайского моря, миссия же второго включала себя маневры в небе неподалеку от Японии совместно с японскими силами самообороны и в координации с флотом США.Полеты начались всего через три дня после того, как госсекретарь США Майк Помпео во время визита на Филиппины заявил, что Соединенные Штаты сделают все для сохранения акватории Южно-Китайского моря как «зоны свободного судоходства», твердо заявив, что «Китай не представляет собой угрозы для спорных морских путей».Помпео заверил Манилу, что Америка встанет на защиту Филиппин, если их войска, самолеты или корабли подвергнутся вооруженному нападению в Южно-Китайском море, и это первая подобная публичная гарантия США за долгие годы.Белый Дом заявил, что мирное урегулирование территориальных споров, а также свобода судоходства и воздушного сообщения в оспариваемых районах отвечают национальным интересам США.В Пекине жёстко отреагировали на позицию Соединенных Штатов и на полёты американской стратегической авиации в районе спорных островов. Официальный представитель МИД Китая Лу Канг обозначил, что Китай и страны бассейна Южно-Китайского моря привержены поддержанию регионального мира и стабильности,- заявил китайский представитель на регулярном брифинге.В то время как Америка регулярно направляет свои бомбардировщики через воздушное пространство Южно-Китайского моря, данный полет Б-52 стал первым с ноября 2018-го года, сообщает CNN. Полеты являются составной частью стратегической инициативы США, которые при помощи бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52 усиливают свое присутствие в регионе.Согласно опубликованному сообщению, миссия соответствует всем стандартам международного права.Пекин наращивает силы в бассейне Южно-Китайского моря, в частности, в 2013 году заявила о создании опознавательной зоны ПВО над Восточно-Китайским морем, что многие считают попыткой закрепить свои претензии в отношении спорных территорий, акватория которых богата природными ресурсами и углеводородами. В частности, это относится к необитаемым островам Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендует и Япония.Представители США подвергли критике Китай за создание опознавательной зоны ПВО, которая "не соответствует международному праву и перекрывает аналогичные зоны, управляемые Японией, Южной Кореей и Тайванем".Китайцы часто называют миссии стратегических ядерных бомбардировщиков B-52 над Южно-Китайским морем «провокационными».