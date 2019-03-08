Диверсия на ГЭС в Венесуэле оставила без электричества почти всю страну

Многие районы Венесуэлы остались без электроэнергии. Масштабные отключения спровоцированы крупной диверсией на ГЭС «Эль-Гури». Власти страны говорят о «масштабной электрической войне против государства». В национальной корпорации Corpoelec, являющейся производителем электроэнергии и оператором электрических сетей, отмечается, что делается всё необходимое для восстановления электроснабжения. На данный момент без электричества остаются миллионы венесуэльцев.Отключения зафиксированы в 21 штате Венесуэлы (всего их 23). Также без электроснабжения осталось большинство кварталов столицы – Каракаса. Отключено электропитания метрополитена, десятков объектов социальной инфраструктуры. Отсутствует электричество в аэропорту Майкетия.Единственное освещение в Каракасе, которое было в ночное время суток, - огни автомобильных фар.Глава министерства энергетики отметил, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся.На этом фоне в Каракасе и других крупных городах страны возобновились массовые выступления сторонников оппозиции, возглавляет которую заручившийся поддержкой Соединённых Штатов Америки Хуан Гуаидо. Накануне он заявил, что продолжит борьбу за свержение «режима Мадуро».Некоторое время назад Гуаидо вернулся из зарубежной поездки. Никаких препятствий для его возвращения в Каракас тот самый «режим Мадуро» не чинил. В США между тем продолжают заявлять, что поддерживают Гуаидо и считают его легитимным исполняющим обязанности президента.