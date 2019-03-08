Климкин: Крым сегодня – это «худшая версия России»

В мире это многие чувствуют, хотя не до конца понимают, что Москва не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Крым сегодня – это гораздо худшая версия России, это худшая версия диктатуры. Многие люди там просто боятся выходить из дома

В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, и не сжигают людей, как в Одессе... Благодаря России, крымчане живут в полной безопасности. И это очень приятная, морская версия России