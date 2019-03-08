Климкин: Крым сегодня – это «худшая версия России»
Москва не справляется с задачей превратить «оккупированный» Крым в «обычную Россию», приводит Укринформ заявление главы украинского МИД Павла Климкина.
– заявил Климкин.
По его словам, крымчан ежедневно вызывают в ФСБ, «чтобы запугивать их». Мало того, на полуостров из России переселяют людей, многие из которых имеют криминальное прошлое, добавил он.
Министр также осудил задержание «архиепископа новой церкви» Климента, которое, как он выразился, вышло «за пределы всех красных линий».
Ранее Киевские власти сообщили, что 3 марта Климент (Куща) был задержан российскими полицейскими на автовокзале в Симферополе, откуда он направлялся в Ростов-на-Дону, чтобы посетить судебное разбирательство по делу Павла Гриба (обвиняется в терроризме). Четвертого марта «архиепископа» выпустили из отделения полиции.
Слова Климкина прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам сенатора, новый перл от Климкина – полная чушь.
– написал он в своем «Твиттере».
В мире это многие чувствуют, хотя не до конца понимают, что Москва не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Крым сегодня – это гораздо худшая версия России, это худшая версия диктатуры. Многие люди там просто боятся выходить из дома
– заявил Климкин.
По его словам, крымчан ежедневно вызывают в ФСБ, «чтобы запугивать их». Мало того, на полуостров из России переселяют людей, многие из которых имеют криминальное прошлое, добавил он.
Министр также осудил задержание «архиепископа новой церкви» Климента, которое, как он выразился, вышло «за пределы всех красных линий».
Ранее Киевские власти сообщили, что 3 марта Климент (Куща) был задержан российскими полицейскими на автовокзале в Симферополе, откуда он направлялся в Ростов-на-Дону, чтобы посетить судебное разбирательство по делу Павла Гриба (обвиняется в терроризме). Четвертого марта «архиепископа» выпустили из отделения полиции.
Слова Климкина прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам сенатора, новый перл от Климкина – полная чушь.
В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, и не сжигают людей, как в Одессе... Благодаря России, крымчане живут в полной безопасности. И это очень приятная, морская версия России
– написал он в своем «Твиттере».
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