Эксперт рассказал о попытках США «выдавить» россиян из Арктики

США вдруг осознали, что оказались на обочине этой счастливой дороги жизни в Арктику, а там, впереди, находится Россия. И вот сейчас они стягивают все силы НАТО и заставляют их идти в Арктику, чтобы они пробили американцам путь

У России 41 ледокол, а у США – 6, четыре из которых – под списание. А реально ходит только один – «Полярная звезда»