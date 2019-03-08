Эксперт рассказал о попытках США «выдавить» россиян из Арктики
В Соединенных Штатах приступили к реализации широкого круга мер, чтобы сократить отставание от России в освоении Арктики, рассказал в эфире телеканала Звезда эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
По словам эксперта, американцы поняли, что проигрывают России в гонке за арктические территории, поэтому пытаются применить различные уловки, чтобы вернуть себе устойчивое положение в Заполярье.
– сказал Кошкин.
Вашингтон не может смириться с тем, что остался не у дел в то время, когда льды стали отступать, и кладовая планеты начала открывать свои запасы, добавил он.
По словам Кошкина, США стали прибегать к нечестным действиям, пытаясь создать, в том числе и в информационном пространстве, «атмосферу выдавливания» россиян из Арктики.
На честную конкуренцию у них не хватает сил: уж слишком сильно они уступают России, в том числе и по количеству ледоколов.
– пояснил эксперт.
Американцам необходимо срочно строить арктический флот, но у России флот атомный – такого на сегодняшний день нет ни у кого в мире, отметил он.
Кошкин также рассказал, что единственный действующий ледокол «Полярная звезда» используется американцами с большой осторожностью – если он сломается, то им придется просить о помощи Россию, а это будет «позором на весь мир».
По его словам, Вашингтон сегодня прилагает все силы, чтобы сократить отставание от России как в Арктике, так и в создании гиперзвукового оружия.
По словам эксперта, американцы поняли, что проигрывают России в гонке за арктические территории, поэтому пытаются применить различные уловки, чтобы вернуть себе устойчивое положение в Заполярье.
США вдруг осознали, что оказались на обочине этой счастливой дороги жизни в Арктику, а там, впереди, находится Россия. И вот сейчас они стягивают все силы НАТО и заставляют их идти в Арктику, чтобы они пробили американцам путь
– сказал Кошкин.
Вашингтон не может смириться с тем, что остался не у дел в то время, когда льды стали отступать, и кладовая планеты начала открывать свои запасы, добавил он.
По словам Кошкина, США стали прибегать к нечестным действиям, пытаясь создать, в том числе и в информационном пространстве, «атмосферу выдавливания» россиян из Арктики.
На честную конкуренцию у них не хватает сил: уж слишком сильно они уступают России, в том числе и по количеству ледоколов.
У России 41 ледокол, а у США – 6, четыре из которых – под списание. А реально ходит только один – «Полярная звезда»
– пояснил эксперт.
Американцам необходимо срочно строить арктический флот, но у России флот атомный – такого на сегодняшний день нет ни у кого в мире, отметил он.
Кошкин также рассказал, что единственный действующий ледокол «Полярная звезда» используется американцами с большой осторожностью – если он сломается, то им придется просить о помощи Россию, а это будет «позором на весь мир».
По его словам, Вашингтон сегодня прилагает все силы, чтобы сократить отставание от России как в Арктике, так и в создании гиперзвукового оружия.
- Использованы фотографии:
- http://korabley.net
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter