В Конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Члены комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США единогласно одобрили законопроект, запрещающий федеральному правительству признавать Крым российским, передает ТАСС.
Комитет постановил передать законопроект на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США полного состава.
Сообщается, что текст документа очень короткий – всего несколько предложений.
«Запретить правительству США признавать аннексированный Крым российским», поскольку политика США заключается в непризнании де-юре или де-факто суверенитета РФ над полуостровом, «его территориальными водами и воздушным пространством», говорится в документе.
Напомним, в январе в Конгресс был внесен законопроект, который запрещает всем государственным ведомствам и учреждениям США «предпринимать какие-либо действия», подразумевающие признания де-юре или де-факто суверенитета России над Крымом. Однако в тексте было допущено некоторое «послабление»: президенту давалось право делать исключения, если он решит, что подобные действия «необходимы для национальных интересов США». При этом инициативу главы государства должны одобрить обе палата парламента.
Если новый проект будет принят, то он фактически заблокирует возможность каких-либо инициатив исполнительной власти в отношении Крымского полуострова.
Крым вошел в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года. В нем приняли участие более 80% крымчан, имеющих право голоса. Из общего числа проголосовавших около 96% высказались за воссоединение с Россией. 18 марта Владимир Путин подписал договор о принятии Севастополя и Республики Крым в состав РФ в качестве отдельных регионов. Документ был ратифицирован Федеральным собранием 21 марта.
Комитет постановил передать законопроект на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США полного состава.
Сообщается, что текст документа очень короткий – всего несколько предложений.
«Запретить правительству США признавать аннексированный Крым российским», поскольку политика США заключается в непризнании де-юре или де-факто суверенитета РФ над полуостровом, «его территориальными водами и воздушным пространством», говорится в документе.
Напомним, в январе в Конгресс был внесен законопроект, который запрещает всем государственным ведомствам и учреждениям США «предпринимать какие-либо действия», подразумевающие признания де-юре или де-факто суверенитета России над Крымом. Однако в тексте было допущено некоторое «послабление»: президенту давалось право делать исключения, если он решит, что подобные действия «необходимы для национальных интересов США». При этом инициативу главы государства должны одобрить обе палата парламента.
Если новый проект будет принят, то он фактически заблокирует возможность каких-либо инициатив исполнительной власти в отношении Крымского полуострова.
Крым вошел в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года. В нем приняли участие более 80% крымчан, имеющих право голоса. Из общего числа проголосовавших около 96% высказались за воссоединение с Россией. 18 марта Владимир Путин подписал договор о принятии Севастополя и Республики Крым в состав РФ в качестве отдельных регионов. Документ был ратифицирован Федеральным собранием 21 марта.
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