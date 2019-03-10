Итоги недели. «Русский мост»
Хотят стать Путиными
Как только Вячеслав Володин отправил Максима Орешкина на переподготовку (доклада), по Сети поползли слухи о том, что началась «битва преемников». Оба хотят стать Путиным, тьфу ты… президентом. Но президент, тьфу ты… народ, конечно… изберёт только одного, самого достойного.
Подключились к обсуждению темы и западные СМИ. Заявили, что именно нынешний думский спикер является «главной кандидатурой» на звание самого достойного. И где-то тихо в уголке всплакнул (а может и хохотнул) один Дмитрий Анатольевич.
Кстати, по поводу прогнозов на счёт преемников. Дела на этом поприще обстоят примерно так же как с прогнозами экономическими – берутся ванговать все, а когда результат с прогнозом не совпадает, пытаются объяснить, «какие обстоятельства скорректировали процессы, и какие процессы скорректировали обстоятельства».
Помнится в преемниках (у прогнозистов) уже ходили Иванов, Шойгу, Дюмин, Кириенко, Матвиенко, всех не перечесть. Теперь в расширенном списке – Орешкин и Володин. Ну… это если не считать прогнозов из серии «никакого преемника не будет вообще, так как на горизонте объединение с братьями-белорусами, а после этого – непаханое поле для маневра президентуры».
А считать, что Орешкина прервали исключительно из-за его слов-паразитов и малоинтересных высказываний, - это ж как-то наивно. Будто бы все выступающие министры, да и сами депутаты –Марки Туллии Цицероны, включая «лет ми спик фром май харт». И ведь слушали. Пусть, проглядывая картинки в смартфонах… пусть краем уха… но приходилось – от начала и до конца.
Комментарии наших читателей:
Стирбьорн
красноярск
Светлана
Vladimir 5
Alexey-74
Будет ли «Эльбрус» на высоте?
У многих сограждан известия о создании технологических новинок в России не вызывают энтузиазма. И тут есть всего пара объяснений. Либо это засланные Дональдом и Трампом и Терезой Мэй подлые агенты загнивающего Запада, которые должны в дезинформационном плане смывать в ватерклозет все достижения науки и техники. Либо заявления о достижениях науки и техники часто не идут дальше самих заявлений, или же идут, но не дальше штучных экземпляров.
Во времена оные существовало одно интересное словцо в народном и государственном лексиконе. Звучало оно так – «саботаж». Почему сейчас такое слово из лексикона практически изъято?
Потому что есть универсальная формула: не вписались в рынок. Будь то отечественные процессоры, программное обеспечение, смартфоны или определённые образцы новейших вооружений. Сначала громогласно объявляется о разработке, затем процесс создания пробуксовывает, а то и вовсе останавливается, не выходя за рамки штучного товара – и чаще всего в связи с нехваткой средствОВ…
А где-то, в это же самое время человечек из смежной (управленческой) сферы мучается, буквально локти кусает – от того, где ж ему хранить каким-то непостижимым образом появившийся в распоряжении «лишний» миллиард налички? В гараже – места нет, там «Бентли» и «Ягуарами» заставлено… В бане у тёщи – могут истопники принять за средство розжига…
В общем, будем надеяться, что с «восьмёркой» «Эльбруса» всё сложится, и он возьмёт максимальную высоту, не ценовую лишь бы.
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Перейра
Росомаха
alean245
Варвар375
Сколько маршалов ДНР перешло на сторону ВСУ
Две ополченки, семь штабс-капитанов, тридцать четыре маршала народной милиции ДНР и, полтораста роботов-сапёров. Вот далеко не полный список «перешедших на сторону ВСУ» только за последние 45 секунд. Всё это уже «отлито в граните» представителями СБУ, и всё это уже, естественно, вошло в анналы.
И ничего что на следующие сутки та же Маргарита Пономаренко дала интервью, находясь на территории народной республики, откуда никуда не «сбегала» и «сбегать» не собиралась.
Это всё к тому, что мы ещё продолжаем обращать внимание и периодически даже верить тем бредням и фейкам, публикуемым СБУ через подконтрольную украинскую прессу. А ведь ещё после приснопамятного «убийства» Бабченко, которого в порыве взыгравшего майданного патриотизма уложили в красную лужу, даже у Запада возникли определённые сомнения относительно того, что Службы безопасности Украины может публиковать правдивые сведения.
Да что там СБУ… когда даже представители украинского армейского генералитета могут себе позволить сделать заявление об использовании «атомного оружия против Луганского аэропорта».
Ту даже классический вопрос «что они курят?» не вполне уместен. Главное в другом – сколько они ещё готовы тратить средства налогоплательщиков на то, чтобы самих себя убедить в том, что им верят повсюду и «увись свит з намы»?
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Spartanez300
Татьяна
AlBir
Русские продлят Крымский мост до Ла-Манша
Как доказали на этой неделе британские учёные, участвовавшие в заседании расширенного состава «Бухарестской девятки», Крымский мост — это только начало грандиозного архитектурно-геополитического проекта, затеянного Кремлём. Следующий пролёт моста русские перебросят через Ла-Манш. Сваи уже изготавливаются.
Олигархи, близкие к Путину, допускает спецкомиссия британских учёных, уже накопили деньги и теперь готовятся продлить мост.
«Полуостров Крым — это только начало, дамы и господа, — выступил на заседании «Бухарестской девятки» старший представитель группы исследователей из Школы геополитических и строительных наук Джон Гиббериш. — Хитрый план Путина состоит в создании нового чуда света: Русского моста. Он войдёт в историю как сооружение, которое послужит символом великой России и вынудит народы Европы окончательно смириться перед геополитическим натиском евроазиатской сверхдержавы».
Как полагает профессор Низшей школы экономики (НШЭ), доктор экономических наук Иван Голозадов-Бесштанный, проект удлинения Крымского моста и превращения его в Русский мост имеет все шансы на успех. Более того, читает профессор, в таком проекте нет ничего удивительного и необычного.
«Строим же мы и тянем же по всей Европе трубопроводы, — отметил учёный. — Опутали европейские страны так, что тамошние политики уже и счёт потеряли этим бесконечным «потокам». Даже Еврокомиссия со счёту сбилась. Какой «Северный поток» тянут русские? Второй? Третий? То-то и оно!»
«Единственная опасность, — добавил эксперт, — состоит в реакции некоторой части украинского истеблишмента. В частности, иные специалисты в Киеве грозятся организовать в Чёрном море Бермудский треугольник 2.0. Под руководством пана Климкина. Как мне думается, подобные заявления делаются исключительно по геополитическому недомыслию и говорят о невысоком уровне стратегического ума господ говорунов. Вопросы Чёрного моря, да будет сие известно Киеву, уже решены. Что до проекта продления моста, то беспокоиться следовало бы подданным Великобритании, обитающим, к примеру, на побережье Северного моря. Впрочем, я не исключаю, что Киев сделал маскирующее заявление, и на самом деле Бермудский треугольник будет устроен в районе Ла-Манша. С другой стороны, едва ли англичане позволят украинским специалистам испытать треугольник поблизости от своих берегов. Бермудский треугольник хоть и трёхсторонний, но это палка о двух концах! Сегодня пропадёт корабль российский, а завтра — пять британских! Британские аналитики уже поговаривают, что таким способом Украина решила возродить свой флот… Словом, русские опять всех переиграли!»
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Bratok
mikh-korsakov
Горный стрелок
Офицер запаса
Нетаньяху стёр Иран с лица земли
На встрече с господином Путиным господин Нетаньяху стёр Иран с лица земли, сообщает наш спецкор Ефим Забулдыжный, пробравшийся в Кремль с чёрного хода через библиотеку.
Дело было так.
По словам израильского премьер-министра, подслушанным корреспондентом в Кремле, Израиль остановит иранское военное присутствие в Сирии.
Сначала речь шла о новых ударах, которые будут нанесены по иранским военным объектам на территории Сирии.
Нетаньяху показал эти объекты, расстелив на столе карту. Есть подозрения, сообщил он, что иранская армия замыслила сухопутное вторжение на территорию Израиля. Предварять наступление будет массированный ракетный удар.
Ранее в Тегеране не раз заявляли о планах уничтожить еврейское государство и даже стереть Израиль с лица земли.
«Но они опоздали, — передаёт спецкор в собственном переводе заявление Нетаньяху. — Мы первые».
С этими словами господин Нетаньяху достал из кармана ластик и быстрыми движениям стёр Иран с карты.
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seti
Е2--Е4
ultra
Е2--Е4
Скоро всей вашей Америке кирдык
Саммит в Ханое так поразил мистера Трампа, что после отлёта из Вьетнама он не внёс ни единой записи в свою любимую сеть «Свитер», где президент обычно хвастается своими геополитическими, коммерческими и сексуальными достижениями.
Пока Трамп на встрече твердил о санкциях, старых и новых, товарищ Ким покуривал да слушал его речи с усмешечкой, не забывая стряхивать пепел на колени собеседника, так, что брюки того вскорости прогорели.
Рядышком под видом северокорейского переводчика сидел подстриженный по пхеньянской моде собкор «ВО» Ефим Забулдыжный и записывал реплики Трампа, а затем и блестящие ответы Ким Чен Ына, которого можно смело объявлять мировым чемпионом по риторике.
Когда американский президент в третий раз повторил что-то про санкции-шманкции, Ким поднял руку, погрозил толстым пальцем оппоненту (фото есть, но засекречено), погасил о стол окурок и сказал, что в Йонбене, цитата, «обогащали и будут обогащать, а спрашивать у империалистов и капиталистов не будут».
«И вообще, — добавил тов. Ким, — скоро всей вашей Америке кирдык».
По словам северокорейского вождя (в переводе Е. Забулдыжного), есть лишь один верный способ сократить ядерное оружие КНДР:
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Дедкастарый
Тот же ЛЕХА
Пижон
Destiny
Бережливый
cniza
Как только Вячеслав Володин отправил Максима Орешкина на переподготовку (доклада), по Сети поползли слухи о том, что началась «битва преемников». Оба хотят стать Путиным, тьфу ты… президентом. Но президент, тьфу ты… народ, конечно… изберёт только одного, самого достойного.
Подключились к обсуждению темы и западные СМИ. Заявили, что именно нынешний думский спикер является «главной кандидатурой» на звание самого достойного. И где-то тихо в уголке всплакнул (а может и хохотнул) один Дмитрий Анатольевич.
Кстати, по поводу прогнозов на счёт преемников. Дела на этом поприще обстоят примерно так же как с прогнозами экономическими – берутся ванговать все, а когда результат с прогнозом не совпадает, пытаются объяснить, «какие обстоятельства скорректировали процессы, и какие процессы скорректировали обстоятельства».
Помнится в преемниках (у прогнозистов) уже ходили Иванов, Шойгу, Дюмин, Кириенко, Матвиенко, всех не перечесть. Теперь в расширенном списке – Орешкин и Володин. Ну… это если не считать прогнозов из серии «никакого преемника не будет вообще, так как на горизонте объединение с братьями-белорусами, а после этого – непаханое поле для маневра президентуры».
А считать, что Орешкина прервали исключительно из-за его слов-паразитов и малоинтересных высказываний, - это ж как-то наивно. Будто бы все выступающие министры, да и сами депутаты –Марки Туллии Цицероны, включая «лет ми спик фром май харт». И ведь слушали. Пусть, проглядывая картинки в смартфонах… пусть краем уха… но приходилось – от начала и до конца.
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Стирбьорн
Так он же на днях о президентстве мечтал, это при живом Путине - вот и решили на место поставить... думаю, истинная причина обструкции в этом. Ибо балабольством в Думе уже давно никого не удивишь.
красноярск
Такой доклад говорит о полной профнепригодности. Уже выходя из Гос. Думы он должен был быть безработным!
Светлана
Не его, а того, кто перебил, и не раскручивают, а готовят. Поэтому такая самоуверенность. А Орешкина на пост министра ЭР, как и в 1998-м Кириенко на пост премьера, назначили для проведения крупнейших экономических афер, чтоб потом свалить всё якобы провалы на неопытного молодого политика, у них всё идет по плану. Скоро Орешкина, как и Кириенко в 1998-м, попрут. Возможно, Володина и назначат, потом премьером, а потом и Путиным.
Vladimir 5
Вы слушали доклад, знаете его, судите лишь по внешним показателям? И главным, не "освистали", не удалили с трибуны депутаты, никто просто не слушал, это также показатель... Проблема не в министре Орешкине, проблема всего кабмина Медведева, ибо министерство "Орешкина" главное... Вот вызвать премьера и истребовать действовать по указам президента, этот состав думы вряд ли сможет...
Alexey-74
Депутатов не устроила всего лишь речь и сам доклад Орешкина? Или понимание того, что с трибуны полная чушь озвучивается? Перенесли на конец марта, а что до конца марта россияне станут жить лучше?
Будет ли «Эльбрус» на высоте?
У многих сограждан известия о создании технологических новинок в России не вызывают энтузиазма. И тут есть всего пара объяснений. Либо это засланные Дональдом и Трампом и Терезой Мэй подлые агенты загнивающего Запада, которые должны в дезинформационном плане смывать в ватерклозет все достижения науки и техники. Либо заявления о достижениях науки и техники часто не идут дальше самих заявлений, или же идут, но не дальше штучных экземпляров.
Во времена оные существовало одно интересное словцо в народном и государственном лексиконе. Звучало оно так – «саботаж». Почему сейчас такое слово из лексикона практически изъято?
Потому что есть универсальная формула: не вписались в рынок. Будь то отечественные процессоры, программное обеспечение, смартфоны или определённые образцы новейших вооружений. Сначала громогласно объявляется о разработке, затем процесс создания пробуксовывает, а то и вовсе останавливается, не выходя за рамки штучного товара – и чаще всего в связи с нехваткой средствОВ…
А где-то, в это же самое время человечек из смежной (управленческой) сферы мучается, буквально локти кусает – от того, где ж ему хранить каким-то непостижимым образом появившийся в распоряжении «лишний» миллиард налички? В гараже – места нет, там «Бентли» и «Ягуарами» заставлено… В бане у тёщи – могут истопники принять за средство розжига…
В общем, будем надеяться, что с «восьмёркой» «Эльбруса» всё сложится, и он возьмёт максимальную высоту, не ценовую лишь бы.
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Перейра
Замечательно. Когда начнут строить заводы по выпуску? Когда в серию? Не устареет ли к моменту появления в магазинах? Сколько будет стоить для населения? Или опять только экспериментальный образец ручной сборки?
Росомаха
Всё по накатанной, как с прорывными 10-слойными печатными платами, мы разработали, а производят китайцы.
alean245
На чем основана относительная дешевизна процессоров Intel и AMD "для народа"? Да на объеме серии. Эти ребята фактически подмяли весь мировой рынок и клепают множество процессоров в год. Вы серьезно думаете, что в случае выпуска Эльбрусов с близкими характеристиками народ, особенно за бугром, кинется их покупать только потому, что "вау, русские запилили процессор, надо заценить"? Так что объем серии в случае такой новинки будет априори меньше, а себестоимость больше. Вот Вы согласны променять иностранное железо в своем ПК на отечественное, аналогичное по характеристикам, но в два, а то и в три раза более дорогое? В первую очередь, все эти Эльбрус-Байкалы и кое-что из отечественного софта пилят для военных, а также различных государственных структур. На всякий случай, чтобы, к примеру, в один прекрасный день компьютеры в частях не отказались работать из-за того, что кто-то за океаном, нажал "красную кнопку".
Варвар375
В 90-е годы в России, прежде всего, уничтожалась промышленность группы "А", а именно "производство средств производства". И заводы по производству микроэлектроники, и заводы по производству оборудования для таких заводов - в первую очередь. Уничтожались конструкторские бюро по этой тематике. Сейчас поставки такого оборудования в Россию под жёсткими ограничениями, а некоторые позиции и вовсе под полным запретом, а также передача технологий по данной тематике под полным запретом. Можно сколько угодно разрабатывать самые лучшие микропроцессоры, но когда их не на чем производить в массовом порядке... Сейчас такое производство потихоньку восстанавливается, но это долгий процесс, особенно восстановление разработок и производства оборудования для данных заводов.
Сколько маршалов ДНР перешло на сторону ВСУ
Две ополченки, семь штабс-капитанов, тридцать четыре маршала народной милиции ДНР и, полтораста роботов-сапёров. Вот далеко не полный список «перешедших на сторону ВСУ» только за последние 45 секунд. Всё это уже «отлито в граните» представителями СБУ, и всё это уже, естественно, вошло в анналы.
И ничего что на следующие сутки та же Маргарита Пономаренко дала интервью, находясь на территории народной республики, откуда никуда не «сбегала» и «сбегать» не собиралась.
Это всё к тому, что мы ещё продолжаем обращать внимание и периодически даже верить тем бредням и фейкам, публикуемым СБУ через подконтрольную украинскую прессу. А ведь ещё после приснопамятного «убийства» Бабченко, которого в порыве взыгравшего майданного патриотизма уложили в красную лужу, даже у Запада возникли определённые сомнения относительно того, что Службы безопасности Украины может публиковать правдивые сведения.
Да что там СБУ… когда даже представители украинского армейского генералитета могут себе позволить сделать заявление об использовании «атомного оружия против Луганского аэропорта».
Ту даже классический вопрос «что они курят?» не вполне уместен. Главное в другом – сколько они ещё готовы тратить средства налогоплательщиков на то, чтобы самих себя убедить в том, что им верят повсюду и «увись свит з намы»?
Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ
Что будет со сбежавшей на Украину «ополченочкой»?
Победа СБУ: кто и какие выводы должен сделать?
СМИ Киева назвали перебежчицу ДНР "боевым матрасом" и заявили об амнистии
Что будет со сбежавшей на Украину «ополченочкой»?
Победа СБУ: кто и какие выводы должен сделать?
СМИ Киева назвали перебежчицу ДНР "боевым матрасом" и заявили об амнистии
Комментарии наших читателей:
Spartanez300
Чистой воды пропаганда укропов, чтобы очернить армию ЛДНР.
Татьяна
Это всё фейк ВСУ. Вот интервью Маргариты Пономаренко корреспонденту пресс-службы УНМ ДНР.
Честно отслужившую по контракту в ДНР и уволившуюся по его окончанию (см. видео ниже) - и никуда не сбежавшую из ДНР - поздравляю с наступающим 8 Марта!
Счастливой ей жизни со своими родными и близкими, проживающими в ДНР!
Разоблачение фейка украинских СМИ о бегстве Маргариты Пономаренко в Украину. Опубликовано: 7 мар. 2019 г. News-Front
Честно отслужившую по контракту в ДНР и уволившуюся по его окончанию (см. видео ниже) - и никуда не сбежавшую из ДНР - поздравляю с наступающим 8 Марта!
Счастливой ей жизни со своими родными и близкими, проживающими в ДНР!
Разоблачение фейка украинских СМИ о бегстве Маргариты Пономаренко в Украину. Опубликовано: 7 мар. 2019 г. News-Front
AlBir
"Небратья, свидомизм, укропы" - это не национальность, а идеология, мировоззрение. Отсюда и характер войны - гражданская.
Русские продлят Крымский мост до Ла-Манша
Как доказали на этой неделе британские учёные, участвовавшие в заседании расширенного состава «Бухарестской девятки», Крымский мост — это только начало грандиозного архитектурно-геополитического проекта, затеянного Кремлём. Следующий пролёт моста русские перебросят через Ла-Манш. Сваи уже изготавливаются.
Олигархи, близкие к Путину, допускает спецкомиссия британских учёных, уже накопили деньги и теперь готовятся продлить мост.
«Полуостров Крым — это только начало, дамы и господа, — выступил на заседании «Бухарестской девятки» старший представитель группы исследователей из Школы геополитических и строительных наук Джон Гиббериш. — Хитрый план Путина состоит в создании нового чуда света: Русского моста. Он войдёт в историю как сооружение, которое послужит символом великой России и вынудит народы Европы окончательно смириться перед геополитическим натиском евроазиатской сверхдержавы».
Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста
Климкин обещает превратить Чёрное море в Бермудский треугольник для России
Климкин обещает превратить Чёрное море в Бермудский треугольник для России
Как полагает профессор Низшей школы экономики (НШЭ), доктор экономических наук Иван Голозадов-Бесштанный, проект удлинения Крымского моста и превращения его в Русский мост имеет все шансы на успех. Более того, читает профессор, в таком проекте нет ничего удивительного и необычного.
«Строим же мы и тянем же по всей Европе трубопроводы, — отметил учёный. — Опутали европейские страны так, что тамошние политики уже и счёт потеряли этим бесконечным «потокам». Даже Еврокомиссия со счёту сбилась. Какой «Северный поток» тянут русские? Второй? Третий? То-то и оно!»
«Единственная опасность, — добавил эксперт, — состоит в реакции некоторой части украинского истеблишмента. В частности, иные специалисты в Киеве грозятся организовать в Чёрном море Бермудский треугольник 2.0. Под руководством пана Климкина. Как мне думается, подобные заявления делаются исключительно по геополитическому недомыслию и говорят о невысоком уровне стратегического ума господ говорунов. Вопросы Чёрного моря, да будет сие известно Киеву, уже решены. Что до проекта продления моста, то беспокоиться следовало бы подданным Великобритании, обитающим, к примеру, на побережье Северного моря. Впрочем, я не исключаю, что Киев сделал маскирующее заявление, и на самом деле Бермудский треугольник будет устроен в районе Ла-Манша. С другой стороны, едва ли англичане позволят украинским специалистам испытать треугольник поблизости от своих берегов. Бермудский треугольник хоть и трёхсторонний, но это палка о двух концах! Сегодня пропадёт корабль российский, а завтра — пять британских! Британские аналитики уже поговаривают, что таким способом Украина решила возродить свой флот… Словом, русские опять всех переиграли!»
Комментарии наших читателей:
Bratok
Пока "Бермудский треугольник" — это Украина… Там много чего пропало и пропадает в неизвестном направлении!
mikh-korsakov
Прочитал гипотезу пана (бывшего товарища, потом господина, а теперь пана) Климкина, вспомнил знаменитое стихотворение Маршака "Что ни делает дурак, всё он делает не так". Это относится к карьере Климкина. Ведь престижный институт в Москве кончал, мог бы стать хорошим инженером. А вместо этого стал рупором сумасшедшего барина, который с людей снимает шапки и дёргает за нос. За базар-то отвечать всё равно придётся.
Горный стрелок
Чего только не выкрикнешь напоследок… Дурной совсем? Чей Крым, тот и контролирует Чёрное море…
Офицер запаса
Страны Варшавского договора и три советские республики стали "Бухарестской девяткой". Ну и кого из них новый господин назначил любимой женой?
Нетаньяху стёр Иран с лица земли
На встрече с господином Путиным господин Нетаньяху стёр Иран с лица земли, сообщает наш спецкор Ефим Забулдыжный, пробравшийся в Кремль с чёрного хода через библиотеку.
Дело было так.
По словам израильского премьер-министра, подслушанным корреспондентом в Кремле, Израиль остановит иранское военное присутствие в Сирии.
Сначала речь шла о новых ударах, которые будут нанесены по иранским военным объектам на территории Сирии.
Нетаньяху показал эти объекты, расстелив на столе карту. Есть подозрения, сообщил он, что иранская армия замыслила сухопутное вторжение на территорию Израиля. Предварять наступление будет массированный ракетный удар.
Ранее в Тегеране не раз заявляли о планах уничтожить еврейское государство и даже стереть Израиль с лица земли.
«Но они опоздали, — передаёт спецкор в собственном переводе заявление Нетаньяху. — Мы первые».
С этими словами господин Нетаньяху достал из кармана ластик и быстрыми движениям стёр Иран с карты.
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seti
Вот именно. Он поставил на тех, кто проиграл, а потому, как человек умный, стремится примазаться и выехать на спине победителей. Вопрос: нам оно надо? Израиль нам тоже нужен — как противовес тому же Ирану. Где-то придётся уступить, но и получить не меньше, а, может, и больше взамен.
Е2--Е4
Израиль наш стратегический союзник, это надо ценить. Такой союзник стоит многих, так сказать, "друзей". Израиль всегда был надёжным союзником России во многих вопросах.
ultra
Это вы из какой реальности пишете?
Е2--Е4
Из такой, что евреи и русские — это братские народы.
Скоро всей вашей Америке кирдык
Саммит в Ханое так поразил мистера Трампа, что после отлёта из Вьетнама он не внёс ни единой записи в свою любимую сеть «Свитер», где президент обычно хвастается своими геополитическими, коммерческими и сексуальными достижениями.
Пока Трамп на встрече твердил о санкциях, старых и новых, товарищ Ким покуривал да слушал его речи с усмешечкой, не забывая стряхивать пепел на колени собеседника, так, что брюки того вскорости прогорели.
Рядышком под видом северокорейского переводчика сидел подстриженный по пхеньянской моде собкор «ВО» Ефим Забулдыжный и записывал реплики Трампа, а затем и блестящие ответы Ким Чен Ына, которого можно смело объявлять мировым чемпионом по риторике.
Когда американский президент в третий раз повторил что-то про санкции-шманкции, Ким поднял руку, погрозил толстым пальцем оппоненту (фото есть, но засекречено), погасил о стол окурок и сказал, что в Йонбене, цитата, «обогащали и будут обогащать, а спрашивать у империалистов и капиталистов не будут».
«И вообще, — добавил тов. Ким, — скоро всей вашей Америке кирдык».
По словам северокорейского вождя (в переводе Е. Забулдыжного), есть лишь один верный способ сократить ядерное оружие КНДР:
Вдарить как следует по побережью США!
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Дедкастарый
Ким в очередной раз увидел, что с Америкой не договориться, встал и ушёл, а "похлебавший ухи" Трамп остался в непонятках. А ведь Нобелевка маячила в глазах.
Тот же ЛЕХА
Обманут, проклятые… Хоть как с США договаривайся, а виноватым будет тот, кто пойдёт на сделку с ними. Это как с дьяволом сделку заключать.
Ын молодец. Гнёт свою линию. Так держать, и американцам на веру ничего не сдавать.
Ын молодец. Гнёт свою линию. Так держать, и американцам на веру ничего не сдавать.
Пижон
Сдаётся мне, Ын очень сильный переговорщик, и даже прожжённому дельцу Трампу с ним ох как непросто!
А уж иллюзий насчёт ценности договоров с США Ким, я думаю, не испытывает.
Что ж, так держать!
А уж иллюзий насчёт ценности договоров с США Ким, я думаю, не испытывает.
Что ж, так держать!
Destiny
Каждый остался при своём, и это хорошо, что не закусил удила ни тот, ни другой. Мало было нам на неделе Индии с Пакистаном было, ещё не хватало, если бы и эти два горячих парня ядерными дубинками начали размахивать.
Бережливый
Как минимум, эту "битву" США проиграли! Но впереди ещё будет возможность у Трампа реабилитироваться и показать себя мудрым политиком, пойдя на встречу Ыну! Или так же бездарно провалить и следующую встречу.
cniza
А Вьетнам столько усилий приложил, Трамп всё сломал…
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