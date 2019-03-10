Итоги недели. «Русский мост»

Хотят стать Путиными

Так он же на днях о президентстве мечтал, это при живом Путине - вот и решили на место поставить... думаю, истинная причина обструкции в этом. Ибо балабольством в Думе уже давно никого не удивишь.

Такой доклад говорит о полной профнепригодности. Уже выходя из Гос. Думы он должен был быть безработным!

Не его, а того, кто перебил, и не раскручивают, а готовят. Поэтому такая самоуверенность. А Орешкина на пост министра ЭР, как и в 1998-м Кириенко на пост премьера, назначили для проведения крупнейших экономических афер, чтоб потом свалить всё якобы провалы на неопытного молодого политика, у них всё идет по плану. Скоро Орешкина, как и Кириенко в 1998-м, попрут. Возможно, Володина и назначат, потом премьером, а потом и Путиным.

Вы слушали доклад, знаете его, судите лишь по внешним показателям? И главным, не "освистали", не удалили с трибуны депутаты, никто просто не слушал, это также показатель... Проблема не в министре Орешкине, проблема всего кабмина Медведева, ибо министерство "Орешкина" главное... Вот вызвать премьера и истребовать действовать по указам президента, этот состав думы вряд ли сможет...

Депутатов не устроила всего лишь речь и сам доклад Орешкина? Или понимание того, что с трибуны полная чушь озвучивается? Перенесли на конец марта, а что до конца марта россияне станут жить лучше?

Будет ли «Эльбрус» на высоте?

Замечательно. Когда начнут строить заводы по выпуску? Когда в серию? Не устареет ли к моменту появления в магазинах? Сколько будет стоить для населения? Или опять только экспериментальный образец ручной сборки?

Всё по накатанной, как с прорывными 10-слойными печатными платами, мы разработали, а производят китайцы.

На чем основана относительная дешевизна процессоров Intel и AMD "для народа"? Да на объеме серии. Эти ребята фактически подмяли весь мировой рынок и клепают множество процессоров в год. Вы серьезно думаете, что в случае выпуска Эльбрусов с близкими характеристиками народ, особенно за бугром, кинется их покупать только потому, что "вау, русские запилили процессор, надо заценить"? Так что объем серии в случае такой новинки будет априори меньше, а себестоимость больше. Вот Вы согласны променять иностранное железо в своем ПК на отечественное, аналогичное по характеристикам, но в два, а то и в три раза более дорогое? В первую очередь, все эти Эльбрус-Байкалы и кое-что из отечественного софта пилят для военных, а также различных государственных структур. На всякий случай, чтобы, к примеру, в один прекрасный день компьютеры в частях не отказались работать из-за того, что кто-то за океаном, нажал "красную кнопку".

В 90-е годы в России, прежде всего, уничтожалась промышленность группы "А", а именно "производство средств производства". И заводы по производству микроэлектроники, и заводы по производству оборудования для таких заводов - в первую очередь. Уничтожались конструкторские бюро по этой тематике. Сейчас поставки такого оборудования в Россию под жёсткими ограничениями, а некоторые позиции и вовсе под полным запретом, а также передача технологий по данной тематике под полным запретом. Можно сколько угодно разрабатывать самые лучшие микропроцессоры, но когда их не на чем производить в массовом порядке... Сейчас такое производство потихоньку восстанавливается, но это долгий процесс, особенно восстановление разработок и производства оборудования для данных заводов.



Сколько маршалов ДНР перешло на сторону ВСУ

Чистой воды пропаганда укропов, чтобы очернить армию ЛДНР.

Это всё фейк ВСУ. Вот интервью Маргариты Пономаренко корреспонденту пресс-службы УНМ ДНР.



Честно отслужившую по контракту в ДНР и уволившуюся по его окончанию (см. видео ниже) - и никуда не сбежавшую из ДНР - поздравляю с наступающим 8 Марта!



Счастливой ей жизни со своими родными и близкими, проживающими в ДНР!



Разоблачение фейка украинских СМИ о бегстве Маргариты Пономаренко в Украину. Опубликовано: 7 мар. 2019 г. News-Front

"Небратья, свидомизм, укропы" - это не национальность, а идеология, мировоззрение. Отсюда и характер войны - гражданская.



Русские продлят Крымский мост до Ла-Манша

Пока "Бермудский треугольник" — это Украина… Там много чего пропало и пропадает в неизвестном направлении!

Прочитал гипотезу пана (бывшего товарища, потом господина, а теперь пана) Климкина, вспомнил знаменитое стихотворение Маршака "Что ни делает дурак, всё он делает не так". Это относится к карьере Климкина. Ведь престижный институт в Москве кончал, мог бы стать хорошим инженером. А вместо этого стал рупором сумасшедшего барина, который с людей снимает шапки и дёргает за нос. За базар-то отвечать всё равно придётся.

Чего только не выкрикнешь напоследок… Дурной совсем? Чей Крым, тот и контролирует Чёрное море…

Страны Варшавского договора и три советские республики стали "Бухарестской девяткой". Ну и кого из них новый господин назначил любимой женой?

Нетаньяху стёр Иран с лица земли

Вот именно. Он поставил на тех, кто проиграл, а потому, как человек умный, стремится примазаться и выехать на спине победителей. Вопрос: нам оно надо? Израиль нам тоже нужен — как противовес тому же Ирану. Где-то придётся уступить, но и получить не меньше, а, может, и больше взамен.

Израиль наш стратегический союзник, это надо ценить. Такой союзник стоит многих, так сказать, "друзей". Израиль всегда был надёжным союзником России во многих вопросах.

Это вы из какой реальности пишете?

Из такой, что евреи и русские — это братские народы.

Скоро всей вашей Америке кирдык

Вдарить как следует по побережью США!

Ким в очередной раз увидел, что с Америкой не договориться, встал и ушёл, а "похлебавший ухи" Трамп остался в непонятках. А ведь Нобелевка маячила в глазах.

Обманут, проклятые… Хоть как с США договаривайся, а виноватым будет тот, кто пойдёт на сделку с ними. Это как с дьяволом сделку заключать.

Ын молодец. Гнёт свою линию. Так держать, и американцам на веру ничего не сдавать.

Сдаётся мне, Ын очень сильный переговорщик, и даже прожжённому дельцу Трампу с ним ох как непросто!

А уж иллюзий насчёт ценности договоров с США Ким, я думаю, не испытывает.

Что ж, так держать!

Каждый остался при своём, и это хорошо, что не закусил удила ни тот, ни другой. Мало было нам на неделе Индии с Пакистаном было, ещё не хватало, если бы и эти два горячих парня ядерными дубинками начали размахивать.

Как минимум, эту "битву" США проиграли! Но впереди ещё будет возможность у Трампа реабилитироваться и показать себя мудрым политиком, пойдя на встречу Ыну! Или так же бездарно провалить и следующую встречу.

А Вьетнам столько усилий приложил, Трамп всё сломал…