Глава «Роскосмоса» пожаловался на нехватку денежных средств
Бюджет «Роскосмоса» «почти в 20 раз меньше» бюджета американского космического агентства (NASA), написал в своем Твиттере гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, отвечая на критику пользователей.
Рогозин отметил, что объем финансирования российской космической отрасли серьезно отстает от американского.
– написал он.
По мнению гендиректора, Россия пока не отстает от Америки в техническом развитии космической отрасли. В настоящее время, по его словам, можно говорить о последствиях потери темпа развития отрасли за последние 10 лет.
– пояснил Рогозин.
Он также ответил на комментарий главы компании SpaceX Илона Маска, давшего высокую оценку российскому ракетостроению и российским двигателям – «лучшим из всех, что летают в настоящий момент». Маск добавил, что версия носителя «Ангара» многоразового применения «должна быть отличной».
– написал гендиректор «Роскосмоса».
Напомним, в феврале Рогозин анонсировал строительство в Москве Национального космического центра – небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. А за месяц до этого Дмитрий Медведев подверг критике руководство корпорации за «прожектерство», потребовав от него лучшей работы.
Как ранее сообщал глава российского правительства, бюджет «Роскосмоса» на ближайшие 3 года составит около 515 млрд. рублей.
Рогозин отметил, что объем финансирования российской космической отрасли серьезно отстает от американского.
Для нас это большая проблема с точки зрения поддержки новых проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"
– написал он.
По мнению гендиректора, Россия пока не отстает от Америки в техническом развитии космической отрасли. В настоящее время, по его словам, можно говорить о последствиях потери темпа развития отрасли за последние 10 лет.
Но если сейчас не развернем переход на новую ракетно-космическую технику и не переоснастим предприятия, начнем отставать
– пояснил Рогозин.
Он также ответил на комментарий главы компании SpaceX Илона Маска, давшего высокую оценку российскому ракетостроению и российским двигателям – «лучшим из всех, что летают в настоящий момент». Маск добавил, что версия носителя «Ангара» многоразового применения «должна быть отличной».
Ну здесь с Илоном не поспоришь
– написал гендиректор «Роскосмоса».
Напомним, в феврале Рогозин анонсировал строительство в Москве Национального космического центра – небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. А за месяц до этого Дмитрий Медведев подверг критике руководство корпорации за «прожектерство», потребовав от него лучшей работы.
Как ранее сообщал глава российского правительства, бюджет «Роскосмоса» на ближайшие 3 года составит около 515 млрд. рублей.
- Использованы фотографии:
- http://mirkosmosa.ru
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