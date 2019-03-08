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Глава «Роскосмоса» пожаловался на нехватку денежных средств

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Бюджет «Роскосмоса» «почти в 20 раз меньше» бюджета американского космического агентства (NASA), написал в своем Твиттере гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, отвечая на критику пользователей.




Рогозин отметил, что объем финансирования российской космической отрасли серьезно отстает от американского.

Для нас это большая проблема с точки зрения поддержки новых проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"


– написал он.

По мнению гендиректора, Россия пока не отстает от Америки в техническом развитии космической отрасли. В настоящее время, по его словам, можно говорить о последствиях потери темпа развития отрасли за последние 10 лет.

Но если сейчас не развернем переход на новую ракетно-космическую технику и не переоснастим предприятия, начнем отставать


– пояснил Рогозин.

Он также ответил на комментарий главы компании SpaceX Илона Маска, давшего высокую оценку российскому ракетостроению и российским двигателям – «лучшим из всех, что летают в настоящий момент». Маск добавил, что версия носителя «Ангара» многоразового применения «должна быть отличной».

Ну здесь с Илоном не поспоришь


– написал гендиректор «Роскосмоса».

Напомним, в феврале Рогозин анонсировал строительство в Москве Национального космического центра – небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. А за месяц до этого Дмитрий Медведев подверг критике руководство корпорации за «прожектерство», потребовав от него лучшей работы.

Как ранее сообщал глава российского правительства, бюджет «Роскосмоса» на ближайшие 3 года составит около 515 млрд. рублей.
Использованы фотографии:
http://mirkosmosa.ru
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