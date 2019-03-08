Глава «Роскосмоса» пожаловался на нехватку денежных средств

Для нас это большая проблема с точки зрения поддержки новых проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"

Но если сейчас не развернем переход на новую ракетно-космическую технику и не переоснастим предприятия, начнем отставать

Ну здесь с Илоном не поспоришь