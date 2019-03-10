Сражайтесь, храбрые полоцкие рыцари!

Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живёт! Сражайтесь! Смерть лучше поражения! Сражайтесь, храбрые рыцари, ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!

Вальтер Скотт, «Айвенго»

Бывшая столица влиятельного Полоцкого княжества, один из древнейших городов Руси низведен историей на данный момент до райцентра в Витебской области Беларуси. От российской границы здесь недалеко, сам же городок — чистый, опрятный, приятный. И его можно осмотреть за два-три дня!Фото 1. Памятник Всеславу ЧародеюПамятник князю Всеславу Брячиславичу, прозванному также Чародеем, на одном из главных перекрестков города. Установлен в 2007-м году. У князя была насыщенная судьба, он успел побывать даже на великокняжеском престоле в Киеве в 1068-69-м годах. И не надо забывать, что полоцкая ветвь Рюриковичей ведет начало от Изяслава, сына Владимира (тогда еще не только не Крестителя, но вообще человека сомнительных поступков) и несчастной Рогнеды…Пожалуй, это один из небольших городов с наибольшим количеством достопримечательностей на квадратный километр собственного центра. Все основные памятные места уложатся в квадрат «два километра на пятьсот метров». Основной проспект центра – проспект Франциска Скорины, в средней части которого проходит зеленая аллея, и расположены памятники – как советские, так и новые. Интересно то, что в Полоцке именем Франциска Скорины названы и улица, и центральный проспект города, идущие параллельно друг другу через два-три квартала.Фото 2. Памятник Франциску СкоринеИмя первопечатника Франциска Скорины для Беларуси имеет, наверно, огромное значение в части географических наименований. Посудите сами, если центральные улицы в России называют именем Пушкина, то в Украине – естественно, это будет улица Шевченко. А в Беларуси… да – имени Скорины! Памятник ему на фото находится справа-вдали, расположен на площади его же имени, мимо которой проходит проспект имени Скорины! А прямо перед нами – символ Полоцка, трехмачтовый корабль, запечатленный на гербе города.Памятников – много. Очень! Тут есть мемориалы бойцам Великой Отечественной; кстати, по бокам памятника им на площади Свободы стоят редкие орудия – противотанковые ЗиС-2! «Великая армия» Наполеона Бонапарта также не обошла вниманием Полоцк, во время Отечественной Войны 1812-го года в городе и окрестностях разыгрывались славные и драматические ратные события, и героям этой войны здесь поставлена памятная колонна. Есть в Полоцке и Красный мост, на котором произошло ожесточенное сражение русских солдат с войсками французского маршала Сен-Сира, есть и улица, носящая имя лихого генерала-гусара Якова Кульнева. Среди памятников мы обнаружим бюст генералу Р.И. Кондратенко – «душе» обороны Порт-Артура, он учился здесь в военной гимназии. Плюс музеи, включая Экологический и Детский, средневековые церкви, даже домик Петра I и «географический центр Европы». Отдельно стоит сказать про важнейшую достопримечательность — Спасо-Ефросиниевский монастырь, в котором покоятся мощи Ефросиньи Полоцкой – покровительницы города. В общем, гуляй – не хочу, для каждого найдутся интересные места по душе!Фото 3. Памятник Ленину на проспекте Франциска СкориныНу какой же город на постсоветском пространстве без памятника Ленину! Вот, пожалуйста, на проспекте Франциска Скорины. Правда, с такой «снежной прической» Владимир Ильич больше напоминает Иосифа Виссарионовича, только что ароматной трубки в руке не хватает почему-то…Описывать все интересные места города — смысла нет, да и объем, отодимый статье, не может быть бесконечен. Наша главная цель находится по адресу: улица Энгельса, дом 3. Именно в этом доме расположен Музей средневекового рыцарства.Музей – частный, небольшой, занимает пространство всего нескольких комнат, и работает с четверга по воскресенье. Освещение – приятный полумрак, сами светильники стилизованы под горящие лампады. Когда автор статьи побывал здесь в 2017-м году, в музее, кроме него, практически никого не было, и роль экскурсовода играла аудиозапись, включенная в колонках, которая под приятную музыку рассказывала о Полоцком княжестве, его истории, его правителях… Да, создатели музея постарались, что сказать, «от души»! Но в субботу, пятого января 2019 года, музей был полон – прибыла группа экскурсантов. Вдобавок повезло тем, что рассказ об оружии и воинах Средневековья проводил сам владелец музея – колоритный приятнейший мужчина по имени Александр. И мы приступим к осмотру экспонатов!Фото 5. Наемный варяжский воин.X век, наемный воин, варяг — еще не крейсер, но уже профессиональный драчун и дебошир. А лисья шкура на плечах и талисман на шее только придают ему колорита. Так сказать, «Сейчас слегка щит погрызу – и вперед, воровать-убивать!» Именно подобные персонажи и помогли Владимиру захватить Полоцк; про судьбу правившего здесь князя Рогволода и его дочери Рогнеды после этого захвата скромно умолчим…Фото 6. Средневековый пехотинец.Данный персонаж, похоже, относится веку к XIV-му. По крайней мере, информация на стенде рядом говорит о том, что комплект пехотного вооружения сформировался именно в этом веке в Швейцарии, откуда разошелся по другим странам Европы. Алебарда в руках, капеллина на голове – правдиво. А на примере кинжала, висящего на поясе, наш прекрасный гид показывает, куда наносились удары поверженным рыцарям – на соседнем манекене! Со временем рыцарская конница сдаст поля сражений прекрасно вышколенной пехоте.Фото 7. Воин в бригантине.Бригантина подбита металлическими листами – Александр подробно показывает это. На голове у воина шлем-салад. За последние полтора года манекен был доработан – появился щит в ногах.Фото 8. Ливонский рыцарь.Брат-ливонец как будто сошел с киноэкрана во время просмотра картины «Александр Невский». Только что музыка Прокофьева не звучит за кадром, да лед не трещит. Станиславский бы сказал: «Верю!»Фото 9. Миланский доспех.Миланский доспех, пожалуй, является самой сложной работой в этом музее. Красиво!Фото 10. Воин в кольчугеВоин в кольчуге сжимает в руках кистень. Кистенем можно было нанести мощный удар по незащищенному противнику, либо оглушить врага в доспехах. Однако им нужно было уметь пользоваться, ибо в неумелых руках он мог представлять опасность и для своего владельца – не умеешь махать им, сам себя зашибешь ненароком! Обратите внимание — еще один кистень висит справа над аркой, и оцените заодно конструкцию ламп-светильников.Пройдя под аркой далее, мы окажемся в небольшом проходном помещении, на стенах которого висят чучела-головы животных, также небольшой арбалет и копье-сулица. Александр рассказывает и про метание сулицы. Отсюда же можно рассмотреть еще одну комнату – реплику темницы, и пройти в последний зал.Фото 10. Темница«А кто будет себя плохо вести, и ересь нести – останется без сладкого!» В смысле, на хлебе и воде, в лучшем случае. Если вообще жив останется… В темнице узнику обеспечены необходимые удобства в виде соломенной подстилки, есть развлечения – пыточные приспособления, и даже культурный досуг, в роли которого выступает икона.И, наконец, последний зал. Две фигуры рыцарей, гербы на стене, образцы средневекового оружия . Все – шикарно. «Жабья голова» — турнирный шлем — висит в центре.Фото 11. Последний зал.Герб в центре, над «жабьей головой» — герб Полоцка, герб справа от него – это символ поселка Ушачи, «столице партизанского края» во время Великой Отечественной войны. В этом поселке есть музей партизанского движения, а близ него – отличный санаторий «Лесные озера».Несмотря на небольшое количество экспонатов, и то, что они все – реплики, в музее очень хорошая атмосфера. Чувствуется, что люди отнеслись к своему увлечению со всей любовью и ответственностью. Пожалуй, не хватает только одного экспоната – доспеха русского воина. Но Полоцк, по сути, расположен практически на границе Руси и Европы, княжество переходило из рук в руки, поэтому рыцарская тема пришлась этому городу как нельзя кстати!Выйдя из музея, стоит зайти в дворик возле него. Там установлен памятник князю Андрею Ольгердовичу, сражавшемуся на Куликовом Поле, и погибшему позднее на Ворскле в битве с татарами в 1399 году. По словам Александра, они с соратниками по увлечению средневековыми рыцарями регулярно устраивают здесь бои-реконструкции. Наверняка интересно!Фото 12. Памятник князю Андрею.Фото не самое удачное, но в интернете можно найти и покрасивее. В любом случае, авторам удалось передать дух князя-воина.Распрощаемся с гостеприимным музеем и его не менее гостеприимным владельцем. Праздники скоро подойдут к концу, и, хоть и не хочется, но нужно ехать домой. На память с собой мы заберем икону Ефросиньи Полоцкой и игрушку ручной работы, купленную возле Спасо-Ефросиниевского монастыря, куда обязательно стоит заехать перед отъездом.Фото 13. На память из ПолоцкаЭтот веселый белый медведь всегда будет напоминать о прекрасной зимней поездке!Поездка эта принесла только хорошие чувства. Думаю, нам всем стоит пожелать Александру, его соратникам, этому музею дальнейшего счастливого развития, а также пожелать всем, кто вложил в музей душу, получения искреннего удовольствия от того процесса, которым они занимаются. Война всегда ужасна, но сохранение истории, реконструкция ее – прекрасное занятие, тесно переплетенное с человеческими увлечениями, человеческим творчеством. Пусть так и будет. Сражайтесь, храбрые рыцари, и пусть прекрасные дамы взирают на вас!