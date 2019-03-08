Военнослужащие США готовы инвестировать в марихуану - командиры запрещают

Несмотря на отсутствие официальной политики Минобороны США на инвестиции в компании, законно производящие в стране марихуану, командиры на местах выпускают запреты и предупредительные письма, ссылаясь на федеральное законодательство. Вложения в производство канабиса может лишить военнослужащих допуска к секретным материалам и также привести на скамью подсудимых.У армейских командиров есть весомые полномочия по разработке самостоятельной местной политики, главным условием является то, что она не должна противоречить общим руководящим принципам министерства обороны. Ресурс Military.com, ссылаясь собственные источники, сообщает, что инструкции, издаваемые теми или иными командными структурами, не всегда могут являться официальной политикой военного ведомства.На данный момент марихуана в качестве "лечебного средства" легализована в шести американских штатах – Калифорнии, Вашингтоне, Колорадо, Орегоне, Неваде и на Аляске. Также канабис получил схожие права в Канаде, первой крупной стране, урегулировавшей его правовой статус. На биржах США торгуются ценные бумаге более чем 300 компаний.Отрасль, производящая этот "продукт", динамично развивается и привлекает инвестиции, стремясь получить средства в том числе и мелких вкладчиков. Однако, не урегулировав статус, министерство обороны Соединенных Штатов столкнулось с ситуацией, когда командиры на местах самостоятельно выпустили предупредительные письма и запреты на инвестиции в сферу.Владение акциями компаний, производящих канабис, может привести военнослужащего к лишению доступа к секретной информации, так как обладатель подобных ценных бумаг может быть подвергнут преследованию за незаконную деятельность.Дело в том, что марихуана легализована лишь в отдельных штатах, в то время как существует федеральный закон, и Министерство обороны, а также Директор Национальной разведки признают главенство федерального закона над местными решениями.Нынешнее руководство вытекает из меморандума 2014 года, подписанного тогдашним Директором Национальной разведки Джеймсом Клэппером.В меморандуме говорится, что любой государственный служащий, который игнорирует федеральный закон об «использовании, продаже или производстве марихуаны», остается под пристальным вниманием ведомства, и ему может быть отказано в допуске. В тоже время, в документе нет прямого упоминания о запрете на инвестиции в компании, распространяющие продукцию такого характера.