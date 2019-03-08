В Крыму ответили на обещание Тимошенко вернуть полуостров Украине

Раз она такое обещает, значит, уже знает, что не победит. Теперь ей море по колено – она может обещать что угодно, зная, что ничего для этого делать не будет

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, давшая письменное обязательство вернуть Крым и Донбасс, может пойти дальше в абсурдности своих действий и организовать украинскую экспедицию к центру Земли, приводит РИА Новости комментарий главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе.Ранее Тимошенко дала письменное обязательство в случае победы на выборах «вернуть Крым и Донбасс» под контроль Киева. При этом она заявила, что если не выполнит обещания, то добровольно покинет пост президента.– сказал Иоффе агентству.По его словам, сейчас Тимошенко может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать, что создаст на Марсе украинскую колонию или организует экспедицию к центру Земли для завоевания Украиной прав на обладание всеми богатствами, хранящимися в земных глубинах.Иоффе отметил, что ни один здравомыслящий человек не может обещать вернуть полуостров в состав Украины.Все политические деятели, говорящие об аннексии Крыма, о войне России против киевских властей в Донбассе, лишь повторяют заученные фразы, на самом же деле все они понимают, что происходит: «Крым стал российским совершенно законно, а народ Донбасса ведет именно свою борьбу», подчеркнул он.Напомним, ранее журналистка из Украины Олеся Медведева в ходе своего визита в Севастополь спела песню на украинском языке на площади им. Нахимова и удивилась, что правоохранители ее за это не задержали.