В Крыму ответили на обещание Тимошенко вернуть полуостров Украине
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, давшая письменное обязательство вернуть Крым и Донбасс, может пойти дальше в абсурдности своих действий и организовать украинскую экспедицию к центру Земли, приводит РИА Новости комментарий главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе.
Ранее Тимошенко дала письменное обязательство в случае победы на выборах «вернуть Крым и Донбасс» под контроль Киева. При этом она заявила, что если не выполнит обещания, то добровольно покинет пост президента.
– сказал Иоффе агентству.
По его словам, сейчас Тимошенко может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать, что создаст на Марсе украинскую колонию или организует экспедицию к центру Земли для завоевания Украиной прав на обладание всеми богатствами, хранящимися в земных глубинах.
Иоффе отметил, что ни один здравомыслящий человек не может обещать вернуть полуостров в состав Украины.
Все политические деятели, говорящие об аннексии Крыма, о войне России против киевских властей в Донбассе, лишь повторяют заученные фразы, на самом же деле все они понимают, что происходит: «Крым стал российским совершенно законно, а народ Донбасса ведет именно свою борьбу», подчеркнул он.
Напомним, ранее журналистка из Украины Олеся Медведева в ходе своего визита в Севастополь спела песню на украинском языке на площади им. Нахимова и удивилась, что правоохранители ее за это не задержали.
Ранее Тимошенко дала письменное обязательство в случае победы на выборах «вернуть Крым и Донбасс» под контроль Киева. При этом она заявила, что если не выполнит обещания, то добровольно покинет пост президента.
Раз она такое обещает, значит, уже знает, что не победит. Теперь ей море по колено – она может обещать что угодно, зная, что ничего для этого делать не будет
– сказал Иоффе агентству.
По его словам, сейчас Тимошенко может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать, что создаст на Марсе украинскую колонию или организует экспедицию к центру Земли для завоевания Украиной прав на обладание всеми богатствами, хранящимися в земных глубинах.
Иоффе отметил, что ни один здравомыслящий человек не может обещать вернуть полуостров в состав Украины.
Все политические деятели, говорящие об аннексии Крыма, о войне России против киевских властей в Донбассе, лишь повторяют заученные фразы, на самом же деле все они понимают, что происходит: «Крым стал российским совершенно законно, а народ Донбасса ведет именно свою борьбу», подчеркнул он.
Напомним, ранее журналистка из Украины Олеся Медведева в ходе своего визита в Севастополь спела песню на украинском языке на площади им. Нахимова и удивилась, что правоохранители ее за это не задержали.
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- https://24tv.ua
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