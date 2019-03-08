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Минобороны США ищет боевой модуль для пушки будущего

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Министерство обороны США заинтересовано в дистанционно управляемом боевом модуле для своих бронемашин. Новая башня должна обеспечить повышенный боевой потенциал и дальность поражения по сравнению с имеющимися образцами.

Модуль должен стать вспомогательным элементом для перспективной пушки XM813, которая является усовершенствованием 30-мм пушки МК-44, разработанной для программы Боевых систем будущего (FCS).


Целью этой программы является повышение летальности 30-мм орудия, удовлетворение основных требований к оружию БМП, а также поддержка пороговых требований при одновременной разработке системы с интегрированным ростом для удовлетворения противодействия будущим угрозам.



Текущая XM813 - это 30-мм пушка, сконструированная на базе Mk-44 фирмы Bushmaster. Орудие имеет более длинный ствол по сравнению с предшественником, компенсацию отдачи для повышения точности и систему двойного питания.

Пушка способна вести огонь снарядами с дистанционным подрывом, а также может быть установлена на самый широкий спектр платформ.

Система должна соответствовать следующим критериям:

Основное вооружение: автоматическая пушка XM813 30x173мм;
дополнительное вооружение: пулемет 7,62 мм (например, M240B или MK52);
датчики: тепловизионная камера с 70% идентификацией на дальности до 4 км;
интеграция платформы: совместимость с платформой боевых машин среднего размера (например, Stryker, M113 и AMPV).

В уведомлении подчеркивается, что оно не является обязательством правительства США на поставку или заключение контракта.
Использованы фотографии:
Boeing
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