Минобороны США ищет боевой модуль для пушки будущего
Министерство обороны США заинтересовано в дистанционно управляемом боевом модуле для своих бронемашин. Новая башня должна обеспечить повышенный боевой потенциал и дальность поражения по сравнению с имеющимися образцами.
Модуль должен стать вспомогательным элементом для перспективной пушки XM813, которая является усовершенствованием 30-мм пушки МК-44, разработанной для программы Боевых систем будущего (FCS).
Целью этой программы является повышение летальности 30-мм орудия, удовлетворение основных требований к оружию БМП, а также поддержка пороговых требований при одновременной разработке системы с интегрированным ростом для удовлетворения противодействия будущим угрозам.
Текущая XM813 - это 30-мм пушка, сконструированная на базе Mk-44 фирмы Bushmaster. Орудие имеет более длинный ствол по сравнению с предшественником, компенсацию отдачи для повышения точности и систему двойного питания.
Пушка способна вести огонь снарядами с дистанционным подрывом, а также может быть установлена на самый широкий спектр платформ.
Система должна соответствовать следующим критериям:
Основное вооружение: автоматическая пушка XM813 30x173мм;
дополнительное вооружение: пулемет 7,62 мм (например, M240B или MK52);
датчики: тепловизионная камера с 70% идентификацией на дальности до 4 км;
интеграция платформы: совместимость с платформой боевых машин среднего размера (например, Stryker, M113 и AMPV).
В уведомлении подчеркивается, что оно не является обязательством правительства США на поставку или заключение контракта.
Модуль должен стать вспомогательным элементом для перспективной пушки XM813, которая является усовершенствованием 30-мм пушки МК-44, разработанной для программы Боевых систем будущего (FCS).
Целью этой программы является повышение летальности 30-мм орудия, удовлетворение основных требований к оружию БМП, а также поддержка пороговых требований при одновременной разработке системы с интегрированным ростом для удовлетворения противодействия будущим угрозам.
Текущая XM813 - это 30-мм пушка, сконструированная на базе Mk-44 фирмы Bushmaster. Орудие имеет более длинный ствол по сравнению с предшественником, компенсацию отдачи для повышения точности и систему двойного питания.
Пушка способна вести огонь снарядами с дистанционным подрывом, а также может быть установлена на самый широкий спектр платформ.
Система должна соответствовать следующим критериям:
Основное вооружение: автоматическая пушка XM813 30x173мм;
дополнительное вооружение: пулемет 7,62 мм (например, M240B или MK52);
датчики: тепловизионная камера с 70% идентификацией на дальности до 4 км;
интеграция платформы: совместимость с платформой боевых машин среднего размера (например, Stryker, M113 и AMPV).
В уведомлении подчеркивается, что оно не является обязательством правительства США на поставку или заключение контракта.
- Использованы фотографии:
- Boeing
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