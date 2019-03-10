Гора мускулов: какими будут боевые корабли через 50 лет. Часть 1
Эволюция без революций
Развитие военно-морских сил ведущих мировых держав сейчас, в целом, несложно спрогнозировать. Революция пока не намечается. Но это впечатление может быть обманчивым. Достаточно посмотреть вглубь истории и увидеть, как часто представление об «идеальном» флоте кардинально менялось. Вспомнить хотя бы Вторую мировую, когда теория и практика применения флота претерпели невероятные метаморфозы. Конечно, о потенциале авианосцев знали и ранее, однако только WW II дала четкие ответы на то, кто хозяин моря, и гигантские линкоры, такие как японский «Ямато», ушли в небытие. Ставка на атомные подлодки в годы холодной войны также себя не полностью оправдала. Вернее сказать, что в очередной раз показала, что сами по себе субмарины не смогут заменить крупный надводный флот, хотя и останутся одним из важнейших элементов ядерной триады еще, как минимум, полвека.
Основой же тактического потенциала есть и будут упомянутые выше авианесущие корабли, облик которых, в целом, хорошо известен. Рассмотрим вопрос более детально. Будущее флота США теперь неразрывно связано с новыми авианосцами типа «Джеральд Р. Форд», которых хотят построить десять единиц и которые сменят авианосцы типа «Нимиц». Скорее всего, даже в середине века корабли типа «Джеральд Р. Форд» будут главной силой Америки на океанских рубежах.
Авианосцы этого типа стали развитием кораблей типа «Нимиц»: каких-то супер революционных идей в его конструкции нет. Нужно, впрочем, отметить выбор электромагнитной катапульты EMALS для запуска самолетов и новейший аэрофинишер AAG. Напомним, что на «Нимице» применена паровая катапульта, которая себя тоже, в целом, неплохо проявила. Что же касается EMALS, то если говорить кратко, она позволяет разгонять боевые самолеты плавней, избегая тем самым слишком сильных нагрузок на их конструкцию. Это важно. Дело в том, что ВМС США активно вводят в строй новейшие истребители пятого поколения F-35C, которые, хоть и отличаются относительной простотой в пилотировании, но имеют очень высокую как для истребителя массу. Максимальная взлетная масса палубного F-35, напомним, превышает 30 тонн. У истребителя F/A-18C/D, который он должен сменить, данный показатель почти на треть меньше.
Развитие стелс-технологий неизменно скажется на облике военно-морских сил. В принципе, оно уже дает о себе знать: F-35 относят к числу наименее заметных самолетов в мире, а по мнению некоторых специалистов, они могут даже превосходить по уровню радиолокационной (однако, очевидно, не инфракрасной из-за конструкции сопел) малозаметности F-22. Постепенно такие машины будут вытеснять истребители четвертого поколения, определяя ударный потенциал флотов великих мировых держав. Не только Америки.
Малозаметными постепенно становятся не только палубные самолеты, но и сами носители. По крайней мере, ранее было завялено, что «Джеральд Р. Форд» тоже видят «малозаметным». По крайней мере, настолько, насколько это возможно для столь крупного корабля. Самой же лучшей демонстрацией стелс-технологий на море нужно считать новейший американский эсминец «Замволт», утюгообразная форма которого позволяет уменьшить его эффективную площадь рассеяния (мера, определяющая радиолокационную заметность объекта), в 50 раз в сравнении с другими крупными боевыми кораблями больших размеров.
Но не все так просто и здесь «обожглись» уже сами американцы, так что эсминец будущего стал на каком-то этапе эсминцем прошлого. Все дело в цене: сейчас стоимость одного «Замволта» составляет примерно четыре миллиарда долларов. Это гигантская сумма даже для США. Для сравнения, стоимость эсминца «Арли Бёрк» составляет примерно полтора миллиарда долларов, а тактический ударный потенциал у этих кораблей сопоставим. В конечном счете, флот США заказал не 32 «Замволта», а всего лишь три, что, в свою очередь, привело к еще большему удорожанию эсминца. Такой вот замкнутый круг.
Эсминцы «Замволт» могли бы стать прообразом корабля будущего еще по одной причине. Ранее руководство ВМС США испытывало и хотело принять на вооружение так называемый рельсотрон, который видели в качестве штатного артиллерийского орудия «Замволта». Напомним, что рельсотрон — это устройство, состоящее из двух параллельных электродов (рельсов), которые подключены к источнику мощного постоянного тока. Условный «снаряд» находится между рельсами и в нужный момент может выстреливать, разгоняясь из-за силы Ампера, действующей на замкнутый проводник с током в его собственном магнитном поле. Сила Ампера влияет на рельсы, приводя их к взаимному отталкиванию.
Такая нехитрая схема в теории позволяет стрелять на расстояние на 400 километров, что недостижимо обычным корабельным орудиям, у которых дальность ведения огня зачастую ограничена примерно сотней километров. Кстати, в 2011 году ВМС США испытали перспективную пушку AGS с управляемыми снарядами с GPS-наведением: она поразила цели на дальности 81 километр. Однако потом и от этих снарядов отказались, так как цена одного составила примерно миллион долларов.
Так что же стало причиной отказа от рельсотрона? Главной, опять же, можно назвать цену. Испытания, доработки, обслуживание — все это стоило огромных денег, которые сейчас никто не возьмется подсчитать. При этом дальность ведения огня у рельсотрона все равно меньше, чем дальность пуска крылатой ракеты, которая может превышать 2500 километров (хотя и цена крылатой ракеты нередко выше миллиона долларов США).
Интересно, что неудача американцев не испугала Китай. Еще в марте прошлого года стала известно, что Поднебесная, вероятно, первой в мире испытала рельсотрон, установленный на палубе судна. Оружие смонтировали на десантном корабле «Хайяншань», относящемуся к типу Type 072-III. Что будет дальше — сказать сложно. Дело в том, что Китай — очень закрытая страна, если говорить о военных технологиях. И очень многие «достижения» китайского ВПК нередко оказываются обычным пропагандистским ходом (что, впрочем, не должно давать оснований недооценивать Китай).
Вкратце мы рассмотрели текущие реалии военно-морских сил, которые, очевидно, будут актуальны и через полвека. В следующей части мы коснемся вопроса создания принципиально новых, революционных конструкций кораблей, которые могут прийти на смену современным авианосцами, эсминцам и фрегатам.
Развитие военно-морских сил ведущих мировых держав сейчас, в целом, несложно спрогнозировать. Революция пока не намечается. Но это впечатление может быть обманчивым. Достаточно посмотреть вглубь истории и увидеть, как часто представление об «идеальном» флоте кардинально менялось. Вспомнить хотя бы Вторую мировую, когда теория и практика применения флота претерпели невероятные метаморфозы. Конечно, о потенциале авианосцев знали и ранее, однако только WW II дала четкие ответы на то, кто хозяин моря, и гигантские линкоры, такие как японский «Ямато», ушли в небытие. Ставка на атомные подлодки в годы холодной войны также себя не полностью оправдала. Вернее сказать, что в очередной раз показала, что сами по себе субмарины не смогут заменить крупный надводный флот, хотя и останутся одним из важнейших элементов ядерной триады еще, как минимум, полвека.
Основой же тактического потенциала есть и будут упомянутые выше авианесущие корабли, облик которых, в целом, хорошо известен. Рассмотрим вопрос более детально. Будущее флота США теперь неразрывно связано с новыми авианосцами типа «Джеральд Р. Форд», которых хотят построить десять единиц и которые сменят авианосцы типа «Нимиц». Скорее всего, даже в середине века корабли типа «Джеральд Р. Форд» будут главной силой Америки на океанских рубежах.
Авианосцы этого типа стали развитием кораблей типа «Нимиц»: каких-то супер революционных идей в его конструкции нет. Нужно, впрочем, отметить выбор электромагнитной катапульты EMALS для запуска самолетов и новейший аэрофинишер AAG. Напомним, что на «Нимице» применена паровая катапульта, которая себя тоже, в целом, неплохо проявила. Что же касается EMALS, то если говорить кратко, она позволяет разгонять боевые самолеты плавней, избегая тем самым слишком сильных нагрузок на их конструкцию. Это важно. Дело в том, что ВМС США активно вводят в строй новейшие истребители пятого поколения F-35C, которые, хоть и отличаются относительной простотой в пилотировании, но имеют очень высокую как для истребителя массу. Максимальная взлетная масса палубного F-35, напомним, превышает 30 тонн. У истребителя F/A-18C/D, который он должен сменить, данный показатель почти на треть меньше.
Развитие стелс-технологий неизменно скажется на облике военно-морских сил. В принципе, оно уже дает о себе знать: F-35 относят к числу наименее заметных самолетов в мире, а по мнению некоторых специалистов, они могут даже превосходить по уровню радиолокационной (однако, очевидно, не инфракрасной из-за конструкции сопел) малозаметности F-22. Постепенно такие машины будут вытеснять истребители четвертого поколения, определяя ударный потенциал флотов великих мировых держав. Не только Америки.
Малозаметными постепенно становятся не только палубные самолеты, но и сами носители. По крайней мере, ранее было завялено, что «Джеральд Р. Форд» тоже видят «малозаметным». По крайней мере, настолько, насколько это возможно для столь крупного корабля. Самой же лучшей демонстрацией стелс-технологий на море нужно считать новейший американский эсминец «Замволт», утюгообразная форма которого позволяет уменьшить его эффективную площадь рассеяния (мера, определяющая радиолокационную заметность объекта), в 50 раз в сравнении с другими крупными боевыми кораблями больших размеров.
Но не все так просто и здесь «обожглись» уже сами американцы, так что эсминец будущего стал на каком-то этапе эсминцем прошлого. Все дело в цене: сейчас стоимость одного «Замволта» составляет примерно четыре миллиарда долларов. Это гигантская сумма даже для США. Для сравнения, стоимость эсминца «Арли Бёрк» составляет примерно полтора миллиарда долларов, а тактический ударный потенциал у этих кораблей сопоставим. В конечном счете, флот США заказал не 32 «Замволта», а всего лишь три, что, в свою очередь, привело к еще большему удорожанию эсминца. Такой вот замкнутый круг.
Эсминцы «Замволт» могли бы стать прообразом корабля будущего еще по одной причине. Ранее руководство ВМС США испытывало и хотело принять на вооружение так называемый рельсотрон, который видели в качестве штатного артиллерийского орудия «Замволта». Напомним, что рельсотрон — это устройство, состоящее из двух параллельных электродов (рельсов), которые подключены к источнику мощного постоянного тока. Условный «снаряд» находится между рельсами и в нужный момент может выстреливать, разгоняясь из-за силы Ампера, действующей на замкнутый проводник с током в его собственном магнитном поле. Сила Ампера влияет на рельсы, приводя их к взаимному отталкиванию.
Такая нехитрая схема в теории позволяет стрелять на расстояние на 400 километров, что недостижимо обычным корабельным орудиям, у которых дальность ведения огня зачастую ограничена примерно сотней километров. Кстати, в 2011 году ВМС США испытали перспективную пушку AGS с управляемыми снарядами с GPS-наведением: она поразила цели на дальности 81 километр. Однако потом и от этих снарядов отказались, так как цена одного составила примерно миллион долларов.
Так что же стало причиной отказа от рельсотрона? Главной, опять же, можно назвать цену. Испытания, доработки, обслуживание — все это стоило огромных денег, которые сейчас никто не возьмется подсчитать. При этом дальность ведения огня у рельсотрона все равно меньше, чем дальность пуска крылатой ракеты, которая может превышать 2500 километров (хотя и цена крылатой ракеты нередко выше миллиона долларов США).
Интересно, что неудача американцев не испугала Китай. Еще в марте прошлого года стала известно, что Поднебесная, вероятно, первой в мире испытала рельсотрон, установленный на палубе судна. Оружие смонтировали на десантном корабле «Хайяншань», относящемуся к типу Type 072-III. Что будет дальше — сказать сложно. Дело в том, что Китай — очень закрытая страна, если говорить о военных технологиях. И очень многие «достижения» китайского ВПК нередко оказываются обычным пропагандистским ходом (что, впрочем, не должно давать оснований недооценивать Китай).
Вкратце мы рассмотрели текущие реалии военно-морских сил, которые, очевидно, будут актуальны и через полвека. В следующей части мы коснемся вопроса создания принципиально новых, революционных конструкций кораблей, которые могут прийти на смену современным авианосцами, эсминцам и фрегатам.
- Автор:
- Илья Легат
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