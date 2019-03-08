Украинская община Крыма пригласила Климкина навестить тестя

Очень странно слышать такие заявления от человека, чей родственник награжден медалью за освобождение Крыма. Я уверена, и Климкин с удовольствием получил бы российский паспорт и переехал жить в Крым, если бы ему его кто-то дал... Приглашаем господина Климкина в Крым. Пусть приедет и проведает родственников, заодно наглядно убедится в своей неправоте, а мы ему все покажем и обо всем расскажем

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина приехать на полуостров, чтобы проведать родственника, а заодно убедиться в своей неправоте насчет плохой ситуации в регионе.Накануне Климкин назвал Крым «худшей версией России», где многие люди просто боятся выходить на улицу. По его словам, крымчан ежедневно запугивают сотрудники ФСБ. Кроме того, Москва заселяет полуостров людьми, имеющими криминальное прошлое.– сказала Гридчина РИА Новости Она добавила, что глава украинского МИД – типичный представитель конъюнктурной политики.Ранее СМИ сообщали, что отец жены Климкина – генерал-майор в отставке Юрий Михайленко – в 2014 году награжден медалью «За возвращение Крыма».Сам Михайленко в разговоре с местными журналистами уточнил, что в 2014 году получил не одну, а сразу 3 медали: одну от Минобороны РФ, вторую – от крымских властей, и третью – от компартии.Он заявил, что гордится наградами, всегда носил их и будет носить. По словам Михайленко, он 23 года добивался возвращения Крыма в Россию, и всегда выступал в форме советского генерала.Мария Михайленко, младшая дочь генерала, взгляды отца не разделяет – она уехала в Киев, чтобы поддержать интеграцию Украины в Европу.