Steyr-Solothurn S1-100. Пистолет-пулемёт, опередивший своё время
Новый тип патронов, более мощных, чем пистолетные, но не таких мощных, как винтовочные, позволил создать оружие, отличающееся легкостью, надежностью и высокой эффективностью. Речь идет об автоматах (штурмовых винтовках).
Когда в Германии ко власти пришли нацисты, это стало толчком к стремительному развитию военно-промышленного комплекса. Вермахт ждало перевооружение с учетом имеющихся на тот час концептов решения главной задачи: вывести немецкую армию на лидирующую позицию во всем мире. Высшее командование тщательно проанализировало перспективы развития техники, оружия и разработало стратегию переоснащения германских вооруженных сил так, чтобы они смогли в будущем вести широкомасштабные наступательные операции, имели вооружение более эффективное, чем у потенциального противника.
Создание и развитие автомата
По военным фильмам немецко-фашистские захватчики представляются нам как солдаты вермахта, одетые в нацистскую форму, каску и держащие в руках MP.
МР.38, а также МР.40 (более позднего образца) выдались хорошими ПП, по своим характеристикам опередившими ту эпоху, что и определило их необыкновенную популярность. Появлению этого однозначно удачного оружия предшествовал ПП S1-100 (MP.34). Впервые ПП, имеющий такую маркировку, выпустили в 1919 году.
Автором создания ПП S1-100 (позже — MP.34) был талантливый немецкий оружейный мастер Луис Штанге. Этому человеку удалось сделать первый в мире пистолет-пулемет, получивший название MP.19. Ранее подобного оружия не существовало. Были лишь пистолеты, винтовки и пулеметы.
Согласно условиям Версальского договора, у Германии не было права на серийное производство оружия в своей стране. Это и обусловило тот факт, что очень интересную разработку без малого на десяток лет положили под сукно…
Что показательно, концепт Штанге образца одна тысяча девятьсот девятнадцатого года оставался актуальным десятки лет спустя. В то время состоялось объединение германской компании Rheinmetall со швейцарской Wafenfabrik Solothurn. Немцы купили производство швейцарцев и на их территории, законно, получили возможность делать оружие.
В очень короткие сроки имеющиеся разработки концепта S1-100 были усовершенствованы, а техдокументация актуализирована с учетом научно-технического прогресса. Нужно было только запустить требуемые мощности, после чего можно приступать к массовому производству вооружения. Так, с австрийской компанией Steyr создали компанию, получившую название Steyr-Solothurn Waffen AG. Буквально спустя год была выпущена начальная партия автоматов. Что ни говори, темпы рекордные!
Первыми на вооружение пистолет-пулемет с маркировкой МР.30 получила полиция Австрии. Вскоре ПП стали экспортировать в Латинскую Америку и Европу. Охотно покупали его и некоторые страны Азии. Очень важно: потребитель мог приобрести модели оружия с возможностью использования разного калибра боеприпасов. Steyr-Solothurn S1-100 стал очень популярным благодаря высокой степени поражения противника и неприхотливости в эксплуатации в разных климатических условиях.
Эту модель пистолета-пулемета производили вплоть до 1942 года, когда Австрия и Германия уже были объединены. Единственно, что изменилось – под ПП делали измененные боеприпасы 9х19, получившие маркировочное обозначение MP.34(b).
Конструктивные особенности ПП
Конечно, если сегодня сравнить Steyr-Solothurn S1-100 с теми образцами стрелкового оружия, которые существуют сейчас, сразу будут видны слабые места «старика». Идеальным его назвать нельзя. Но ведь не стоит забывать, что речь идет об оружии, сконструированном в начале прошлого века. Именно благодаря этому концепту другие оружейные конструкторы стали эксплуатировать и развивать идею пистолета-пулемета. Многие годы Steyr-Solothurn S1-100 был образцом для подражания.
Отметим, S1-100 делали, опираясь на принцип работы автоматики со свободным затвором. Выстрел производился при открытом затворе. Такой подход позволял выпускать оружие с возможностью использовать патроны с различными характеристиками. Для этого было достаточно установить другой ствол и адаптировать затвор.
Особенным в пистолете-пулемете было то, как располагалась возвратная пружина. Ее вложили в деревянный приклад, что позволило уменьшить размер ствольной коробки, но исключило возможность использовать в S1-100 откидной приклад.
Тридцать два патрона подавались в ствольную коробку ПП с левой стороны. Горловина патронника была с секретом. Так, как обойма входила в прорезное отверстие в горловине снизу, появилась возможность сократить время на замену магазина.
Оригинально сделали крепление штык-ножа — сбоку. Правда, следует признать, что при рукопашной пользоваться им было непросто, так как мешал магазин и переводчик режима огня, расположенные с левой стороны.
Огневые характеристики
Главная особенность пистолетов-пулеметов, которые есть сейчас, — их компактный размер. Но более ста лет тому назад ПП были совсем другими. Ствол тогда имел длину около 200 миллиметров. Общая длина такого оружия составляла 85 сантиметров, вес без боеприпасов — 4,2 кг.
Темп стрельбы первых ПП в целом был стабильным, но зависел от использованных боеприпасов. Огонь велся со скоростью 400-500 выстрелов, опять-таки с учетом того, какие патроны использовались. Наибольшую эффективность в дальности стрельбы демонстрировал ПП Steyr-Solothurn S1-100, рассчитанный на патроны Маузера (9х25). Они могли поразить противника, находящегося на расстоянии почти триста метров. Понятно, что прицельный огонь в этом случае было вести сложно.
По весу и габаритам Steyr-Solothurn S1-100 был сопоставим с карабином, а то и винтовкой. Однако тот факт, что он имел 32 патрона и позволял вести автоматический огонь, делал его незаменимым при ведении ближнего боя.
Плюсы и минусы пистолета-пулемета
Главным достоинством Steyr-Solothurn S1-100 была его надежность и возможность применять разные патроны. Безусловно, интересно и конструктивное решение, связанное со снаряжением магазина из обойм.
Важно, что пистолет-пулемет был прост в обслуживании и легок для чистки. Поднял крышку ствола и получил доступ ко всем основным механизмам.
Как таковых принципиальных недостатков у пистолета-пулемета не наблюдалось. В принципе, даже большой вес оружия может считаться положительным моментом, если учесть, что это помогало стабильности ведения огня.
Однозначным минусом стала длина ПП и расположение штык-ножа. Уж точно это было не оружие для рукопашного боя.
Подводя итог, следует сказать: ПП Steyr-Solothurn S1-100 — выдающаяся разработка, во многом определившая дальнейшее развитие стрелкового оружия.
Когда в Германии ко власти пришли нацисты, это стало толчком к стремительному развитию военно-промышленного комплекса. Вермахт ждало перевооружение с учетом имеющихся на тот час концептов решения главной задачи: вывести немецкую армию на лидирующую позицию во всем мире. Высшее командование тщательно проанализировало перспективы развития техники, оружия и разработало стратегию переоснащения германских вооруженных сил так, чтобы они смогли в будущем вести широкомасштабные наступательные операции, имели вооружение более эффективное, чем у потенциального противника.
Создание и развитие автомата
По военным фильмам немецко-фашистские захватчики представляются нам как солдаты вермахта, одетые в нацистскую форму, каску и держащие в руках MP.
МР.38, а также МР.40 (более позднего образца) выдались хорошими ПП, по своим характеристикам опередившими ту эпоху, что и определило их необыкновенную популярность. Появлению этого однозначно удачного оружия предшествовал ПП S1-100 (MP.34). Впервые ПП, имеющий такую маркировку, выпустили в 1919 году.
Автором создания ПП S1-100 (позже — MP.34) был талантливый немецкий оружейный мастер Луис Штанге. Этому человеку удалось сделать первый в мире пистолет-пулемет, получивший название MP.19. Ранее подобного оружия не существовало. Были лишь пистолеты, винтовки и пулеметы.
Согласно условиям Версальского договора, у Германии не было права на серийное производство оружия в своей стране. Это и обусловило тот факт, что очень интересную разработку без малого на десяток лет положили под сукно…
Что показательно, концепт Штанге образца одна тысяча девятьсот девятнадцатого года оставался актуальным десятки лет спустя. В то время состоялось объединение германской компании Rheinmetall со швейцарской Wafenfabrik Solothurn. Немцы купили производство швейцарцев и на их территории, законно, получили возможность делать оружие.
В очень короткие сроки имеющиеся разработки концепта S1-100 были усовершенствованы, а техдокументация актуализирована с учетом научно-технического прогресса. Нужно было только запустить требуемые мощности, после чего можно приступать к массовому производству вооружения. Так, с австрийской компанией Steyr создали компанию, получившую название Steyr-Solothurn Waffen AG. Буквально спустя год была выпущена начальная партия автоматов. Что ни говори, темпы рекордные!
Первыми на вооружение пистолет-пулемет с маркировкой МР.30 получила полиция Австрии. Вскоре ПП стали экспортировать в Латинскую Америку и Европу. Охотно покупали его и некоторые страны Азии. Очень важно: потребитель мог приобрести модели оружия с возможностью использования разного калибра боеприпасов. Steyr-Solothurn S1-100 стал очень популярным благодаря высокой степени поражения противника и неприхотливости в эксплуатации в разных климатических условиях.
Эту модель пистолета-пулемета производили вплоть до 1942 года, когда Австрия и Германия уже были объединены. Единственно, что изменилось – под ПП делали измененные боеприпасы 9х19, получившие маркировочное обозначение MP.34(b).
Конструктивные особенности ПП
Конечно, если сегодня сравнить Steyr-Solothurn S1-100 с теми образцами стрелкового оружия, которые существуют сейчас, сразу будут видны слабые места «старика». Идеальным его назвать нельзя. Но ведь не стоит забывать, что речь идет об оружии, сконструированном в начале прошлого века. Именно благодаря этому концепту другие оружейные конструкторы стали эксплуатировать и развивать идею пистолета-пулемета. Многие годы Steyr-Solothurn S1-100 был образцом для подражания.
Отметим, S1-100 делали, опираясь на принцип работы автоматики со свободным затвором. Выстрел производился при открытом затворе. Такой подход позволял выпускать оружие с возможностью использовать патроны с различными характеристиками. Для этого было достаточно установить другой ствол и адаптировать затвор.
Особенным в пистолете-пулемете было то, как располагалась возвратная пружина. Ее вложили в деревянный приклад, что позволило уменьшить размер ствольной коробки, но исключило возможность использовать в S1-100 откидной приклад.
Тридцать два патрона подавались в ствольную коробку ПП с левой стороны. Горловина патронника была с секретом. Так, как обойма входила в прорезное отверстие в горловине снизу, появилась возможность сократить время на замену магазина.
Оригинально сделали крепление штык-ножа — сбоку. Правда, следует признать, что при рукопашной пользоваться им было непросто, так как мешал магазин и переводчик режима огня, расположенные с левой стороны.
Огневые характеристики
Главная особенность пистолетов-пулеметов, которые есть сейчас, — их компактный размер. Но более ста лет тому назад ПП были совсем другими. Ствол тогда имел длину около 200 миллиметров. Общая длина такого оружия составляла 85 сантиметров, вес без боеприпасов — 4,2 кг.
Темп стрельбы первых ПП в целом был стабильным, но зависел от использованных боеприпасов. Огонь велся со скоростью 400-500 выстрелов, опять-таки с учетом того, какие патроны использовались. Наибольшую эффективность в дальности стрельбы демонстрировал ПП Steyr-Solothurn S1-100, рассчитанный на патроны Маузера (9х25). Они могли поразить противника, находящегося на расстоянии почти триста метров. Понятно, что прицельный огонь в этом случае было вести сложно.
По весу и габаритам Steyr-Solothurn S1-100 был сопоставим с карабином, а то и винтовкой. Однако тот факт, что он имел 32 патрона и позволял вести автоматический огонь, делал его незаменимым при ведении ближнего боя.
Плюсы и минусы пистолета-пулемета
Главным достоинством Steyr-Solothurn S1-100 была его надежность и возможность применять разные патроны. Безусловно, интересно и конструктивное решение, связанное со снаряжением магазина из обойм.
Важно, что пистолет-пулемет был прост в обслуживании и легок для чистки. Поднял крышку ствола и получил доступ ко всем основным механизмам.
Как таковых принципиальных недостатков у пистолета-пулемета не наблюдалось. В принципе, даже большой вес оружия может считаться положительным моментом, если учесть, что это помогало стабильности ведения огня.
Однозначным минусом стала длина ПП и расположение штык-ножа. Уж точно это было не оружие для рукопашного боя.
Подводя итог, следует сказать: ПП Steyr-Solothurn S1-100 — выдающаяся разработка, во многом определившая дальнейшее развитие стрелкового оружия.
- Автор:
- Петр Сердюк
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