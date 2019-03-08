Импорт американского газа в ЕС вырос на 181%

ЕС и дальше готов продолжить упрощение импорта газа из США, если поставки будут соответствовать рыночным условиям и будут конкурентны по цене

Импорт американского сжиженного газа за период с конца июля 2018 года по начало марта 2019 года вырос на 181%, передает ТАСС сообщение представителя Еврокомиссии Александра Винтерштайна.Он пояснил, что 25 июля 2018 года было принято совместное заявление ЕС и США о расширении торговли. За это время поставки американского газа выросли на 181% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом и составили 7,9 млрд. кубов.– заявил Винтерштайн.По его данным, за первые 2 месяца текущего года американский экспорт в объеме общеевропейского импорта составил 12,6%.При этом чиновник не уточнил, что при торговле топливом указанный двухмесячный срок не является показательным, поскольку прибытие в Европу двух американских судов со сжиженным газом, который был просто перекачан в хранилища, дало пусть и значительный, но точечный скачок в цифрах экспорта. Тогда как поставки газа по трубопроводам осуществляются непрерывно и стабильными объемами.Кроме того, Еврокомиссия не приводит данных о ликвидности таких сделок: стоимость американского сжиженного газа, основным потребителем которого является Польша, по меньшей мере в 1,5 раза выше стоимости трубопроводного газа из России.Напомним, в условиях, когда американский газ не выдерживает ценовой конкуренции с российским, Вашингтон резко нарастил попытки остановить строительство «Северного потока-2». Оно и понятно: введение нового газопровода в эксплуатацию может поставить под сомнение всю торговлю американским сжиженным газом. Как недавно заявил вице-президент США Майк Пенс, Белый дом занимает жесткую позицию по отношению к «Северному потоку-2», и рекомендует европейским партнерам поступать так же.