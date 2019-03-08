Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане
Новый американский космический корабль Dragon-2, несколько часов назад покинувший МКС, благополучно приводнился в Атлантическом океане, передает РИА Новости.
Таким образом, первый испытательный полет корабля в беспилотном режиме завершился успешно, констатировали в NASA.
Аппарат приводнился в пятницу в 16:45 по московскому времени в 200 милях от побережья штата Флорида. За несколько часов до этого он в автоматическом режиме отстыковался от американского сегмента МКС и сошел с орбиты. Трансляция этих двух этапов транслировалась на сайте NASA.
Сообщается, что из воды космический корабль извлекут с помощью кранов специалисты, находящиеся на борту спасательного судна Go Searcher, которое несло дежурство близ района посадки.
По данным NASA, аппарат привез с собой около 136 кг груза, в том числе результаты экспериментов, проведенных на станции. В корабле находится также совершивший путешествие на орбиту манекен Рипли, названный так в честь героини фантастического фильма «Чужой».
Напомним, космический корабль Dragon-2 прибыл к МКС третьего марта после успешного запуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка со станцией прошла также в автоматическом режиме. Это первое испытание новейшего корабля в рамках программы пилотируемых полетов, прерванной в США в 2011 году после отказа от эксплуатации кораблей типа «Шаттл».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил американских коллег с «успешным окончанием летных испытаний нового корабля».
Таким образом, первый испытательный полет корабля в беспилотном режиме завершился успешно, констатировали в NASA.
Аппарат приводнился в пятницу в 16:45 по московскому времени в 200 милях от побережья штата Флорида. За несколько часов до этого он в автоматическом режиме отстыковался от американского сегмента МКС и сошел с орбиты. Трансляция этих двух этапов транслировалась на сайте NASA.
Сообщается, что из воды космический корабль извлекут с помощью кранов специалисты, находящиеся на борту спасательного судна Go Searcher, которое несло дежурство близ района посадки.
По данным NASA, аппарат привез с собой около 136 кг груза, в том числе результаты экспериментов, проведенных на станции. В корабле находится также совершивший путешествие на орбиту манекен Рипли, названный так в честь героини фантастического фильма «Чужой».
Напомним, космический корабль Dragon-2 прибыл к МКС третьего марта после успешного запуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка со станцией прошла также в автоматическом режиме. Это первое испытание новейшего корабля в рамках программы пилотируемых полетов, прерванной в США в 2011 году после отказа от эксплуатации кораблей типа «Шаттл».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил американских коллег с «успешным окончанием летных испытаний нового корабля».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/NASA
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