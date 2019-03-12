Пути модернизации СУО существующего поколения танков

Повышение основных характеристик танка может решаться двумя путями: разработкой и производством новых танков с более высокими характеристиками и модернизацией ранее выпущенных, которая обеспечивает существенное повышение характеристик танка.Какой путь предпочтительнее, определяется соотношением затраты — эффективность, и по нему оцениваются перспективы производства или модернизации танков. Выпуск новых машин связан с большими финансовыми и производственными затратами, поэтому, если более дешевыми средствами при модернизации достигаются те же самые характеристики, более выгодно делать упор на модернизацию парка танков.В данном материале, не касаясь вопроса модернизации танков по защищенности и подвижности, автор рассмотрел вопрос повышения огневой мощи ранее выпущенных танков при их модернизации путем внедрения современных элементов систем управления огнем танка и встраивание их в единую автоматизированную систему управления войсками на уровне тактического звена.На Западе производство новых танков сведено к минимуму. Основные усилия сосредоточены на модернизации существующего поколения машин. Примером успешной реализации такой концепции может служить модернизация поколения танков М1А4 по программам SEP и танка «Леопард» 2А2 до уровня «Леопард» 2А7. При этом серьезное внимание уделяется созданию «сетецентрического танка» и достижение превосходства и увеличения огневой мощи за счет объединения информации, средств управления и средств поражения в единую информационно-коммуникационную сеть, обеспечивающую быстрое доведение до экипажа танка объективной информации о тактической обстановке на поле боя и команд управления по поражению наиболее опасных целей.В России продолжается серийное производство модификаций танка Т-72 (Т-90) без существенного отрыва по огневой мощи и уже не первый год обсуждается вопрос, сколько необходимо произвести танков нового поколения Армата, при том, что он до сих пор не принят на вооружение. Модернизация танков Т-72 направлена на доведение их до уровня Т-72Б3, несмотря на то, что по огневой мощи этот танк значительно уступает существующим зарубежным танкам, таким как М1А4, «Леопард» 2А7 и «Леклерк». Только на модификации Т-90СМ появились отдельные элементы СУО, отвечающие современным требованиям и не уступающие зарубежным образцам. Но стройной концепции оснащения танков этими образцами не просматривается.После развала Союза в российской армии осталось несколько десятков тысяч танков различных модификаций, часть из которых была утилизирована, часть находится на базах хранения и часть эксплуатируется в армии. Из этого поколения танков интерес могут представлять модификации танков, начиная с Т-72Б. Т-64Б, Т-80Б, Т-80У, Т-80УД, Т-90. Ни один из них по огневой мощи не отвечает современным требованиям.На всех танках установлены практически одинаковые пушки и используются однотипные боеприпасы. Танки отличаются в основном прицелами и приборами, обеспечивающими поиск, обнаружения и поражения целей. Поэтому одним из направлений повышения огневой мощи танков при их модернизации может быть оснащение современными приборами и системами, обеспечивающими повышение характеристик выше уровня Т-90СМ и сопоставимыми с уровнем современных западных танков.Вкратце о том, что из себя представляют системы управления огнем ранее выпущенных российских танков.Наиболее совершенная СУО — на танках Т-80У, Т-80УД и Т-90. Они оснащены одинаковыми прицельными комплексами наводчика и командира, у наводчика установлен прицельный комплекс 1А45 на базе дневного прицела «Иртыш» с независимой стабилизацией поля зрения, оптическим каналом, лазерным дальномером и каналом лазерного наведения ракеты «Рефлекс» («Инвар»), обеспечивающий стрельбу с места и сходу артиллерийскими снарядами и управляемой ракетой надальности до 5000м. В комплексе с прицелом «Иртыш» используется тепловизионный прицел «Агава-2» или «Эсса» («Плиса»).У командира прицельный комплекс на базе дневно-ночного прицела «Агат С», на некоторых партиях танков Т-90 установлены прицельные комплексы на базе прицела ПК5 с независимой стабилизацией поля зрения и теле-тепловизионным каналом.На танках Т-80У и Т-80УД башни изготавливались по одной документации и были взаимозаменяемы.На танках Т-80Б и Т-64Б прицельный комплекс наводчика на основе прицела «Обь» с независимой стабилизацией поля зрения, оптическим каналом, лазерным дальномером и каналом определения координат управляемой ракеты «Кобра» и ночного прицела ТПН-3. Вместе со станцией наведения обеспечивается стрельба днем с места и сходу артиллерийскими снарядами и управляемой ракетой с радиокомандной системой наведения на дальности до 4000м. У командира устанавливался древний дневно-ночной прицел ТКН-3. На этих танках башни также взаимозаменяемы. Прицел «Обь» уже снят с производства, также прекращено производство станции наведения управляемой ракеты «Кобра» и производство самой ракеты.На модификациях танков семейства Т-72Б сначала устанавливался дневной прицел 1А40 с зависимой стабилизацией поля зрения по горизонту и ночной прицел ТПН3, в дальнейшем прицел ТПН3 был заменен на ночной прицел 1К13 с каналом лазерного наведения управляемой ракеты «Свирь», обеспечивающий стрельбу днем с места управляемой ракетой на дальности до 4000м, а прицел 1А40 был оставлен в качестве прицела-дублера. На последних партиях танка Т-72Б3 вместо прицела 1К13 устанавливается многоканальный прицел «Сосна У». У командира устанавливался древний дневно-ночной прицел ТКН-3.На этом поколении танков с точки зрения огневой мощи была решена проблема создания прицельного комплекса наводчика, обеспечивающего эффективную стрельбу днем с места и сходу артиллерийскими снарядами и управляемыми ракетами, который по своим характеристикам превосходил западные образцы. Эффективное ведения огня ночью не было обеспечено, прослеживалась тенденция серьезного отставания в создании приборов ночного видения.Прицельный комплекс командира с панорамным прицелом так и не был реализован, характеристики прицелов командира по обнаружению целей были намного ниже характеристик прицелов наводчика. Дублированное управление огнем из пушки с места командира на некоторых типах танков было обеспечено, но из-за отсутствия лазерного дальномера в прицелах командира и возможности использования баллистического вычислителя при стрельбе из пушки, эффективность огня с места командира была низкой.Танки никак не могли быть адаптированы для включения их в единую автоматизированную систему управление войсками тактического звена, цифровая сеть управления системами танка отсутствовала, были разработаны и внедрены только отдельные элементы ТИУС.В последнее время промышленностью были разработаны и внедрены в производство ряд прицелов с высокими характеристиками по всесуточному и всепогодному обнаружению целей. Для командира разработан панорамный прицел «Соколиный глаз» с независимой стабилизацией поля зрения, теле-тепловизионным каналом, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. Для наводчика многоканальный прицел «Сосна У» с независимой стабилизацией поля зрения, оптическим и теле-тепловизионным каналами, лазерным дальномером, каналом управления по лучу лазера ракетой и автоматом сопровождения цели. Для замены тепловизоров первого и второго поколений разработан тепловизионный прицел «Ирбис». Все прицелы обеспечивают всепогодную и всесуточную дальность обнаружения целей до 3500м и могут быть встроены в цифровую танковую информационно-управляющую систему.Для повышения огневой мощи существующего поколения танков при их модернизации необходимо обеспечить эффективное всесуточное и всепогодное ведение огня от наводчика, обеспечить командира танка всесуточным и всепогодным панорамным прицелом с лазерным дальномером и характеристиками не хуже, чем в прицельном комплексе наводчика. Также необходимо будет внедрить на танки цифровую ТИУС с комплексной навигационной системой и помехоустойчивым каналом связи, обеспечивающим включение танков в единую систему управления войсками тактического звена.Учитывая, что по основным элементам СУО и ТИУС уже имеются разработки, часть из которых внедрена в производство, появляется возможность провести успешную модернизацию ранее выпущенных танков с существенным повышением огневой мощи. Модернизация танков может производиться с использованием различной конфигурации СУО, построенных по модульному принципу.Прицельный комплекс командира всех модернизируемых танков целесообразно строить на основе панорамного прицела «Соколиный глаз», обеспечив унификацию при производстве прицелов и при эксплуатации танков.При модернизации танков Т-80У, Т-80УД, Т-90 прицельный комплекс наводчика может быть в двух модификациях: бюджетный вариант с прицелом «Иртыш» и тепловизионным прицелом «Ирбис» вместо тепловизионных прицелов предыдущих поколений. Более совершенная модификация прицельного комплекса наводчика может быть построена на основе многоканального прицела «Сосна У» вместо дневного и тепловизионного прицелов.При модернизации танков Т80Б и Т-64Б прицельный комплекс наводчика может быть на основе многоканального прицела «Сосна У» вместо дневного прицела «Обь» и ночного прицела ТПН-3.При модернизации танков семейства Т-72Б прицельный комплекс наводчика также может быть на основе многоканального прицела «Сосна У» вместо прицелов 1А40 и 1К13.Следовательно, для модернизации существующего поколения танков может быть использована унифицированная СУО, построенная на базе одних и тех же прицелов по модульному принципу с модификациями для каждого типа танка.Прицельные комплексы должны объединяться в единую цифровую сеть с помощью ТИУС, также построенной по модульному принципу. Все прицелы и аппаратура управления танка должны иметь унифицированные цифровые выходы для обмена информацией и командами управления по согласованному протоколу.Для включения танков в единую автоматизированную систему управления войсками тактического звена при модернизации они должны оснащаться унифицированной комплексной навигационной системой, помехоустойчивыми и криптостойкими каналами связи и мониторами предоставления информации членам экипажа.Проведенная таким образом модернизация СУО танков Т-72Б, Т-80Б, Т-64Б, Т-80У, Т-80УД, Т-90 обеспечит поднятие их огневой мощи до уровня последних модификаций западных танков, позволит создать линейку «сетецентрических танков», способных взаимодействовать с танком Армата в рамках единой автоматизированной системы управления войсками тактического звена.Для модернизации танков необходима четкая программа, какие танки, в каком количестве и когда модернизировать, а также какими производственными мощностями будет реализовываться эта программа. Одномоментно ее провести невозможно, это длительный процесс, требующий подготовки производства не только на танковых заводах, а и на предприятиях производителях приборов и электроники для массового оснащения танков.Для эксплуатации в армии возможно и не надо модернизировать все приведенные танки, но на «особый период» такие танки в большом количестве могут потребоваться. Для этого должна быть разработана документация на их модернизацию, изготовлены и испытаны опытные образцы танков и организовано производство прицелов для их накопления на ремонтных базах. При наступлении «особого периода» необходимое количество танков можно будет быстро переоснастить и направить в войска.Модернизация танков с целью повышения их огневой мощи намного эффективнее серийного изготовления новых танков с такими же характеристиками и требует значительно меньших затрат при достижении такого же результата.Следует отметить, что модернизированные танки могут иметь спрос на международном рынке вооружений. Доведенные до уровня «сетецентрического танка», они могут составить серьезную конкуренцию западным танкам и потеснить их на рынке вооружений.