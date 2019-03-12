Советский «супертяж» Ми-26. Часть 1

По материалам:

Е. Бобков. Тяжелый вертолет Ми-26.

И. Величко. Изящный грузовоз.

В. Михеев. МВЗ им. М. Л. Миля 50 лет.

К. Аносов. Для Ми-26 ничего неподъемного нет.

Если бы Ми-26 не существовало в СССР, его следовало бы придумать. С появлением винтокрылой машины такого класса оказалось, что она нужна всем: пограничникам и армейской авиации, спасателям и строителям, гражданской авиации и пожарным. Ми-26 прошел Афганистан, чеченские конфликты, ликвидацию Чернобыльской катастрофы и освоение месторождений углеводородов Западной Сибири.Идея появления Ми-26 пришла после тщательного анализа работы предшественника Ми-6, который поднялся в небо 1957 году и к началу 70-х уже слабо соответствовал запросам как военных, так и хозяйственников.Ми-26 в последней модификацииНа первый план встали задачи переброски крупногабаритных грузов массой 15-20 тонн на 500-800 километров. Среди всего прочего, это было обусловлено появлением в СССР тяжелого транспортного Ан-22, который габаритный груз до грунтового аэродрома доставлял, а вот к месту назначения перебрасывать было особо нечем — проект сверхтяжелого вертолета В-12 свернули еще до выхода в серию. По расчетам, около 85% всех грузов для перспективного вертолета должны были составлять новые и перспективные образцы техники мотострелковых войск, которые в некоторых случаях требовалось доставлять на местность, находящуюся на 1000-1500 метрах над уровнем моря.Естественно, первой мыслью у конструкторского штаба была идея модернизировать старичка Ми-6, установив более тяговитые двигатели Д-25ВФ. Каждый такой мотор выдавал 6500 л.с., но в итоге коммерческая нагрузка увеличивалась только до 13-14 тонн. Основной причиной был потолок возможностей пятилопастного винта Ми-6, что, собственно, и поставило крест на модернизации старого вертолета.Выбор концепции новой машины совпал с трагическим событием: 31 января 1970 года скончался Михаил Леонтьевич Миль. Главный конструктор Марат Николаевич Тищенко собрал вокруг себя команду, перед которой встала проблема схемы тяжелого вертолета. Компоновки рассматривали три: классическую одновинтовую (визитная карточка КБ Миля), двухвинтовую поперечную и продольную. К примеру, машина с поперечно расположенными несущими винтами должна была иметь лопасти от Ми-8. Двухвинтовой вертолет продольной компоновки предполагалось оснастить винтами диаметров 23 и 35 метров. Но такие схемы были с парой минусов – низкой весовой отдачей и большой взлетной массой, что не укладывалось в техзадание. Столь любимая американцами в те времена продольная схема вертолета, кроме вышесказанного, не удовлетворяла инженеров сложностью трансмиссии и производства, а также вибрациями, которые неизбежны для такой компоновки. Приоритетной стала классическая для Миля одновинтовая схема с рулевым винтом в хвостовой балке и массой инноваций в проектировании. Проект получил индекс Ми-6М, но в 1970 году до окончательного определения компоновки было далеко. Интересно, что по предварительным расчетам масса машины во всех вариантах приближалась к 70 тоннам, а инженерам требовалось снизить этот параметр сразу на 20 тонн. Как это делать, не знал никто ни в КБ Миля, ни в одной другой вертолетостроительной конторе мира.Решение проблемы поручили О. П. Бахову. Работа в КБ закипела. Были созданы конкурирующие группы инженеров, работающие над одними и теми же узлами, схемами и агрегатами. Главным были поставлены ключевые критерии: скорость полета, весовая отдача и приведенная производительность. Последний критерий был предложен лично Тищенко. Были разработаны специальные методы оценки массы динамическим агрегатов – лопастей, втулок и трансмиссии. В общей сложности за год с небольшим было проработано девять схем компоновок с привлечением новых приемов проектирования.ТВД Д-136 (модификация АИ136Т) на авиасалоне МАКС-2009Летом 1971 года все решилось — в воздух должна было подняться все-таки одновинтовая машина с диаметром винта в 32 метра и нормальной взлетной массой в 48 тонн. На Запорожском моторостроительном заводе в КБ «Прогресс» под руководством Ф. М. Муравченко приступили к разработке газотурбинного мотора Д-136, пара которых в Ми-26 должна была развивать около 20000 л. с. Такая мощь требовалась, чтобы поднять в небо 20 тонн груза при статическом потолке в 1500 метров. Базой для Д-136 стал двухконтурный Д-36, использующийся на самолетах. Несомненным плюсом нового силового агрегата стал низкий удельный расход топлива – всего 0,196 г/(л.с.*ч), что стало фундаментов многих будущих успехов тяжелой машины.К концу лета 1971 года перспективная машины получила имя Ми-26, заводское обозначение «изделие 90», и конструкторский штаб МВЗ им. Миля приступил к разработке аванпроекта. На тот момент вертолет был первым изделием третьего поколения, выделяясь прежде всего транспортной эффективностью, превосходя по этому параметру все существующие машины. Весовая отдача достигала неимоверных 50% — у предшественника Ми-6 было всего 34%, а грузоподъёмность вообще выросла в два раза. К концу декабря 71-го года аванпроект был одобрен, для дальнейшей работы пришлось привлечь ЦАГИ, ЛИИ, ВИАМ, НИАТ, ЦИАМ с массой других мелких контор.Готовый эскизный проект презентовали в конце 1972 года, предварительно обойдя в соревновании винтокрыл, разрабатываемый на Ухтомском вертолетном заводе. Отличительной особенностью стала разработка внешней обшивки фюзеляжа методом задания поверхностей кривыми второго порядка — так появился узнаваемый «дельфиноподобный» облик Ми-26. Важным компоновочным моментом стало расположение силовой установки над кабиной экипажа впереди главного редуктора, что позволили уравновесить немаленький хвост вертолета. Инженерам удалось убедить заказчика в лице МО отказаться от тяжелого вооружения, привода колес, герметичной кабины, а также фантастической способности моторов работать на некачественном дизельном топливе. Практически одновременно с защитой «эскиза» принялись собирать первый макет машины в главном сборочном цеху МВЗ под началом заместителя главного конструктора И. С. Дмитриева. При этом некоторые моменты плана пришлось корректировать — турбоагрегат запуска моторов перенесли с потолка под пол кабины экипажа, изменили конструкцию киля и «пробили» проход к хвостовому редуктору. В основной кабине разместили командира, летчика, штурмана, борттехника, а во втором отсеке располагались четыре человека, сопровождающие груз, и бортмеханик.Ми-26 несет на внешний подвеске вертолет Ми-10 "летающий кран"Грузовая кабина имела длину в 12,1 м, ширину — 3,2 м и высоту от 2,95 до 3,17 м. В чрево Ми-26 свободно входила любая военная техника массой до 20 тонн, причем аналогичная масса крепилась к внешней подвеске. Десантный вариант вмещал в себя 82 солдата или 68 парашютистов, а санитарный уносил с поля боя 60 раненых на носилках и троих медиков.Отдельным фрагментом работы над Ми-26 стала разработка стендов для испытаний деталей и узлов перспективного вертолета. Вообще, объем предварительных расчетов, которые провели специалисты МВЗ, был беспрецедентным для отечественной авиапромышленности. Только таким путем удалось создать действительно выдающийся вертолет.Продолжение следует…