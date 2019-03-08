В Австрии заявили, что Украина не созрела для вступления в ЕС

Этот несовместимый с фундаментальными европейскими ценностями шаг и мы требуем его незамедлительной отмены. Кристиан Вершюц является известным и уважаемым за пределами Австрии журналистом. Репрессии Украины против журналистов абсолютно неприемлемы

Своими «антидемократическими действиями» Украина показала, что еще не готова к вступлению в Евросоюз, передает РИА Новости заявление Председателя Австрийского союза журналистов Фреда Турнхайма.Это заявление связано с запретом украинских властей на въезд для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца.По словам Турнхайма, такими действиями киевские власти ясно показывают, что «еще не созрели для вступления в Европейское сообщество». Он также призвал Киев «немедленно обеспечить Вершюцу необходимые условия для независимой журналистской работы».В свою очередь МИД Австрии заявил о принятом решении вызывать на следующей неделе для дачи объяснений украинского посла в Вене Александра Щербу. По словам представителя ведомства, беседу с послом проведет генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик.Действия Киева осудила и глава МИД Карин Кнайсль. Она обвинила украинские власти в цензуре и призвала немедленно снять запрет на въезд австрийского журналиста.– заявил депутат австрийского парламента, представитель по СМИ Австрийской партии свободы Ханс-Йорг Йеневайн.«Такой подход – позор для любой цивилизованной страны», – добавил он.Напомним, о запрете на въезд сроком на один год для Вершюца МИД Украины уведомил австрийское посольство в Киеве 7 марта. Журналиста обвинили в оправдании воссоединения Крыма с РФ, нарушении государственной границы и антиукраинской пропаганде.