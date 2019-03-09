Рассказы об оружии. "Росомаха", ставшая "Ахиллесом"
Война часто нарушает наши представления о формальной логике. Согласитесь, даже самые невероятные вещи, которых просто не может быть, на войне вполне обыденное дело.
Артиллерийский расчет, который одним орудием целый день держал дорогу и не пропустил танковую колонну противника. Летчик, который в первом же боевом вылете сбивает вражеский самолет. Группа снайперов, которые не дают подняться батальону противника. Примеров множество.
Примерно так обстоит дело и с нашей героиней сегодня. Это машина для нас — известная незнакомка. С одной стороны, наша армия имела в своем составе два полка подобных САУ (1239-й и 1223-й), а с другой стороны, это были подобные, но все-таки другие машины. Вот и получается, знаем мы эту самоходку или не знаем? В какую серию материалов её включать?
Мы посчитали, что раз героиня все-таки отличается от машин, которые мы получали по ленд-лизу, то место ей именно в этой серии. Наша героиня сегодня — легкая противотанковая САУ Мk IC "Ахиллес"(Achilles).
Обычно эта САУ не вызывает интереса у обывателей. Ещё одна модификация танка "Шерман" для большинства. Английская модификация американской САУ М10 "Wolverine" (Росомаха) для знатоков. Что может быть интересного в модификации?
А между тем машину стоит "пощупать" внимательнее. Хотя бы для того, чтобы понять, что это все-таки САУ, причем противотанковая САУ, истребитель танков, а не танк.
Начнем с первой американской противотанковой самоходки с использованием танкового шасси САУ М10. Точнее, с моторной повозки для 3" пушки (3-inch Gun Motor Carriadge ) М10. Именно так (дословно) была стандартизирована противотанковая САУ М10 в американской армии в июне 1942 года.
Машина действительно создана на основе шасси "Шермана". Более того, она действительно напоминает этот танк. Но если поставить "Шерман" и "Росомаху" рядом, отличия становятся заметны даже не специалисту.
Прежде всего отметим: «Росомаха» меньше "ростом". Как и положено особе "женского" пола. И отсюда несколько другая "фигура". В отличие от мужской квадратности «Шермана», «Росомаха» имеет наклонные борта, позволяющие уменьшить толщину бронирования при сохранении необходимых защитных свойств брони. Корпус сварной.
Кроме этого, «Росомаха» имеет другую голову-башню. Это не округлая литая шермановская, а сварная пятигранная башня с открытым верхом. Такие башни более подходят зенитным установкам. Кстати, на их основе она и создана.
Пушка, установленная в башне, стандартная 76,2-мм М7. С длиной ствола 50 калибров. Снаряды бронебойные, с начальной скоростью 793 м/с. Боекомплект 54 снаряда. Кроме этого, на кормовой части башни расположен зенитный пулемет 12,7-мм Browning M2HB. Боекомплект пулемета 1000 патронов.
Многие любители и знатоки военной техники времен Второй Мировой войны сомневаются в необходимости такого вооружения для САУ. Действительно, сложно представить себе в танковом бою номер расчета, который поливает позиции противника из пулемета, когда остальной экипаж громит танки.
Считаем необходимым ответить на этот вопрос. Отвечать будем не доводами, логикой или рассуждениями. Мы не зря начали рассказ с рассуждений о войне. Лучшим ответом будет всего один эпизод войны. Эпизод, в котором участвовали советские воины.
Итак, 1-й Белорусский фронт. 30 июля 1944 года. Уже упомянутый выше, 1239-й самоходно-артиллерийский полк из состава 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии выдвигается в направлении Александрува из Демблина. Задача — помочь танкистам в наступлении на Александрув. Для усиления полку придали Су-85 из соседнего 1441-го полка.
Скрыть передвижение достаточно большого количества самоходок от вражеской авиации не удалось. Авиаразведчики немцев прекрасно видели столбы пыли и даже сами машины в движении. Естественно, полк подвергся сразу нескольким налетам немецкой авиации. В итоге несколько машин были выведены из строя.
Но что характерно, немецкие летчики повредили и уничтожили советские Су-85! И ни одной «Росомахи»! Более того, в ходе одного из налетов наводчик М10 старшина Лендовский из пулемета Browning M2HB сбил бомбардировщик Ju-88. Остудил рвение немцев в выполнении поставленной задачи.
Наверное, этого достаточно (ну мы так считаем) для того, чтобы вопросов о необходимости зенитного пулемета на САУ больше не возникало. Способность машины вести бой с авиацией противника — это не прихоть конструкторов, а суровая необходимость той войны. Впрочем, как и ведение боя этим вооружением с пехотой противника в случаях, когда отход машины с позиций невозможен по каким-то причинам.
Но вернемся к М10. Башня М10 очень похожа на башню другой американской САУ – «Адского Кота» (М18 Hellcat). Ответ прост. Башню «Росомахи» просто использовали при создании «Кота».
Силовая установка состояла из двух шестицилиндровых рядных дизельных двигателей жидкостного охлаждения GMC 6046 G71 фирмы «Дженерал моторс», расположенных параллельно и соединенных в один агрегат: крутящий момент с обоих передавался на один карданный вал. Каждый из дизелей развивал мощность 375 л. с. при 2100 об/мин
Разница машин, «Шермана» и «Росомахи» видна и в "мышечной массе" — бронировании. Как и положено "девушке", «Росомаха» имеет существенно меньшее бронирование. По лбу толщина брони составляет 50,8 мм, по бортам и корме — 25,4 мм, днище – 12,7 мм, верх корпуса — от 9,5 до 19 мм.
Такие характеристики были вполне нормальны, если принять во внимание американскую концепцию боя САУ, «hit and run». Наскок-отход, или, если уж совсем вдаваться в перевод, «бей-и-беги». Такая тактика подразумевала для САУ большую скорость перемещения по полю боя. Уменьшение бронирования «Росомахи» было сделано именно в целях ускорения машины. Однако почему-то желаемого результата это не принесло. Скорости «Шермана» и «Росомахи» оказались практически равны — 48 км/ч.
Остаются два важных момента для любой САУ. Экипаж и запас хода. Тут все просто. Экипаж машины традиционный для американских САУ — 5 человек. Запас хода несколько больше, чем у «Шермана». Но достигнут он простым увеличением емкости топливных баков. И составляет 320 км против танковых 290.
Нас, для понимания дальнейшего повествования, интересуют всего два варианта М10. Собственно, сама М10, в основу которой положен танк М4А2 и М10А1 на шасси М4А3. Интересуют потому, что и в истории «Ахиллеса» они обозначены по-разному. На базе М10 «Ахиллес» назывался Мk IC, а на базе М10А1 — Мk IIC.
Как вы поняли, мы добрались до Британии. Именно туда был направлен основной поток «Росомах». Ленд-лиз действовал и для Британии. М10 была машиной с вполне удовлетворительным баллистическим профилем и относительно низким силуэтом. Англичане брали её с удовольствием.
Однако, было ясно, что в современной войне архаичная, созданная ещё в 1918 году, пушка М7 совершенно бесполезна как противотанковое средство. А у британцев к этому времени была создана прекрасная 17-фунтовая (76,2 мм) противотанковая пушка (Ordnance QF 17-pounde).
Решение было принято и с февраля 1944 года «Росомахи» стали оснащать именно этими орудиями версии Mark V. И машина заиграла новыми гранями.
Именно установка нового орудия и превратила опасное животное в античного героя, "владыку земли скифской", как сказал античный поэт. Теперь «Ахиллес» мог справиться с любым немецким танком. Если сравнить эффективность М10 и Мk-IC, то «Ахиллес» превосходит «Росомаху» по всем статьям.
17-фунтовка была хорошо уравновешена. Имела легкий ствол и тяжелый, но компактный казенник, что позволило практически без переделки устанавливать её в цапфах прежнего орудия.
Для стрельбы использовались два вида бронебойных снарядов. Один из которых был бронебойным с баллистическом наконечником и начальной скоростью 908 м/с. Это обеспечивало пробиваемость броневой плиты толщиной 130 мм под углом в 30 градусов на дистанции 900 метров.
Появление же в августе 1944 года подкалиберных снарядов SVDS или APDS вообще сделало орудие «Ахиллеса» самым мощным противотанковым самоходным оружием. Снаряды массой 3,5 кг и 2,5-килограммовым вольфрамовым сердечником с начальной скоростью 1200 м/с на тех же 900 метрах дистанции пробивали уже 193-мм бронеплиты!
Единственным танком, кто мог похвастаться более мощной пушкой, был немецкий "Королевский тигр". Его 88-мм пушка KwK 43 значительно превосходила британскую 17-фунтовку.
«Ахиллесы» активно использовались британцами и даже были предложены американцам. Но американский снобизм победил американскую практичность. США отказались от установки «Ordnance QF 17-pounde» на машины, предназначенные для себя. Хотя и использовали потом британские наработки в собственных пушках.
Как ни парадоксально, но не М10, а именно «Ахиллесы» активно использовались в Европе. Так при высадке в Нормандии участвовали целых 11 полков «Ахиллесов». Причем под руководством маршала Монтгомери были части не только британской армии (8 полков Мk-I (II)C), но также канадской армии (2 полка) и польской армии (1 полк).
Лучшей машиной из «Ахиллесов» является Мk-IIC. САУ на базе танка М4А3. Именно это и обусловило сохранение именно таких машин на вооружении достаточно долгое время. «Ахиллесы» же на базе М4А2 сразу после войны были разоружены, лишены башни и превращены в артиллерийские тягачи. Одна машина даже использовалась в качестве самоходного плужного минного трала.
Ну и традиционные тактико-технические данные героя:
Масса: 29,5 т.
Габаритные размеры:
— длина 6,828 м;
— ширина 3,05 м;
— высота 2,896 м.
Экипаж: 5 чел.
Бронирование: от 19 до 57 мм.
Вооружение:
— 76,2-мм нарезная пушка Ordnance QF 17-pounde Mark V;
— 12,7-мм пулемет.
Боекомплект: 50 снарядов, 1000 патронов.
Двигатель: двухрядный 12 цилиндровый дизельный жидкостного охлаждения мощностью 375 л.с.
Максимальная скорость: по шоссе – 48 км/час
Запас хода: по шоссе – 320 км.
Артиллерийский расчет, который одним орудием целый день держал дорогу и не пропустил танковую колонну противника. Летчик, который в первом же боевом вылете сбивает вражеский самолет. Группа снайперов, которые не дают подняться батальону противника. Примеров множество.
Примерно так обстоит дело и с нашей героиней сегодня. Это машина для нас — известная незнакомка. С одной стороны, наша армия имела в своем составе два полка подобных САУ (1239-й и 1223-й), а с другой стороны, это были подобные, но все-таки другие машины. Вот и получается, знаем мы эту самоходку или не знаем? В какую серию материалов её включать?
Мы посчитали, что раз героиня все-таки отличается от машин, которые мы получали по ленд-лизу, то место ей именно в этой серии. Наша героиня сегодня — легкая противотанковая САУ Мk IC "Ахиллес"(Achilles).
Обычно эта САУ не вызывает интереса у обывателей. Ещё одна модификация танка "Шерман" для большинства. Английская модификация американской САУ М10 "Wolverine" (Росомаха) для знатоков. Что может быть интересного в модификации?
А между тем машину стоит "пощупать" внимательнее. Хотя бы для того, чтобы понять, что это все-таки САУ, причем противотанковая САУ, истребитель танков, а не танк.
Начнем с первой американской противотанковой самоходки с использованием танкового шасси САУ М10. Точнее, с моторной повозки для 3" пушки (3-inch Gun Motor Carriadge ) М10. Именно так (дословно) была стандартизирована противотанковая САУ М10 в американской армии в июне 1942 года.
Машина действительно создана на основе шасси "Шермана". Более того, она действительно напоминает этот танк. Но если поставить "Шерман" и "Росомаху" рядом, отличия становятся заметны даже не специалисту.
Прежде всего отметим: «Росомаха» меньше "ростом". Как и положено особе "женского" пола. И отсюда несколько другая "фигура". В отличие от мужской квадратности «Шермана», «Росомаха» имеет наклонные борта, позволяющие уменьшить толщину бронирования при сохранении необходимых защитных свойств брони. Корпус сварной.
Кроме этого, «Росомаха» имеет другую голову-башню. Это не округлая литая шермановская, а сварная пятигранная башня с открытым верхом. Такие башни более подходят зенитным установкам. Кстати, на их основе она и создана.
Пушка, установленная в башне, стандартная 76,2-мм М7. С длиной ствола 50 калибров. Снаряды бронебойные, с начальной скоростью 793 м/с. Боекомплект 54 снаряда. Кроме этого, на кормовой части башни расположен зенитный пулемет 12,7-мм Browning M2HB. Боекомплект пулемета 1000 патронов.
Многие любители и знатоки военной техники времен Второй Мировой войны сомневаются в необходимости такого вооружения для САУ. Действительно, сложно представить себе в танковом бою номер расчета, который поливает позиции противника из пулемета, когда остальной экипаж громит танки.
Считаем необходимым ответить на этот вопрос. Отвечать будем не доводами, логикой или рассуждениями. Мы не зря начали рассказ с рассуждений о войне. Лучшим ответом будет всего один эпизод войны. Эпизод, в котором участвовали советские воины.
Итак, 1-й Белорусский фронт. 30 июля 1944 года. Уже упомянутый выше, 1239-й самоходно-артиллерийский полк из состава 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии выдвигается в направлении Александрува из Демблина. Задача — помочь танкистам в наступлении на Александрув. Для усиления полку придали Су-85 из соседнего 1441-го полка.
Скрыть передвижение достаточно большого количества самоходок от вражеской авиации не удалось. Авиаразведчики немцев прекрасно видели столбы пыли и даже сами машины в движении. Естественно, полк подвергся сразу нескольким налетам немецкой авиации. В итоге несколько машин были выведены из строя.
Но что характерно, немецкие летчики повредили и уничтожили советские Су-85! И ни одной «Росомахи»! Более того, в ходе одного из налетов наводчик М10 старшина Лендовский из пулемета Browning M2HB сбил бомбардировщик Ju-88. Остудил рвение немцев в выполнении поставленной задачи.
Наверное, этого достаточно (ну мы так считаем) для того, чтобы вопросов о необходимости зенитного пулемета на САУ больше не возникало. Способность машины вести бой с авиацией противника — это не прихоть конструкторов, а суровая необходимость той войны. Впрочем, как и ведение боя этим вооружением с пехотой противника в случаях, когда отход машины с позиций невозможен по каким-то причинам.
Но вернемся к М10. Башня М10 очень похожа на башню другой американской САУ – «Адского Кота» (М18 Hellcat). Ответ прост. Башню «Росомахи» просто использовали при создании «Кота».
Силовая установка состояла из двух шестицилиндровых рядных дизельных двигателей жидкостного охлаждения GMC 6046 G71 фирмы «Дженерал моторс», расположенных параллельно и соединенных в один агрегат: крутящий момент с обоих передавался на один карданный вал. Каждый из дизелей развивал мощность 375 л. с. при 2100 об/мин
Разница машин, «Шермана» и «Росомахи» видна и в "мышечной массе" — бронировании. Как и положено "девушке", «Росомаха» имеет существенно меньшее бронирование. По лбу толщина брони составляет 50,8 мм, по бортам и корме — 25,4 мм, днище – 12,7 мм, верх корпуса — от 9,5 до 19 мм.
Такие характеристики были вполне нормальны, если принять во внимание американскую концепцию боя САУ, «hit and run». Наскок-отход, или, если уж совсем вдаваться в перевод, «бей-и-беги». Такая тактика подразумевала для САУ большую скорость перемещения по полю боя. Уменьшение бронирования «Росомахи» было сделано именно в целях ускорения машины. Однако почему-то желаемого результата это не принесло. Скорости «Шермана» и «Росомахи» оказались практически равны — 48 км/ч.
Остаются два важных момента для любой САУ. Экипаж и запас хода. Тут все просто. Экипаж машины традиционный для американских САУ — 5 человек. Запас хода несколько больше, чем у «Шермана». Но достигнут он простым увеличением емкости топливных баков. И составляет 320 км против танковых 290.
Нас, для понимания дальнейшего повествования, интересуют всего два варианта М10. Собственно, сама М10, в основу которой положен танк М4А2 и М10А1 на шасси М4А3. Интересуют потому, что и в истории «Ахиллеса» они обозначены по-разному. На базе М10 «Ахиллес» назывался Мk IC, а на базе М10А1 — Мk IIC.
Как вы поняли, мы добрались до Британии. Именно туда был направлен основной поток «Росомах». Ленд-лиз действовал и для Британии. М10 была машиной с вполне удовлетворительным баллистическим профилем и относительно низким силуэтом. Англичане брали её с удовольствием.
Однако, было ясно, что в современной войне архаичная, созданная ещё в 1918 году, пушка М7 совершенно бесполезна как противотанковое средство. А у британцев к этому времени была создана прекрасная 17-фунтовая (76,2 мм) противотанковая пушка (Ordnance QF 17-pounde).
Решение было принято и с февраля 1944 года «Росомахи» стали оснащать именно этими орудиями версии Mark V. И машина заиграла новыми гранями.
Именно установка нового орудия и превратила опасное животное в античного героя, "владыку земли скифской", как сказал античный поэт. Теперь «Ахиллес» мог справиться с любым немецким танком. Если сравнить эффективность М10 и Мk-IC, то «Ахиллес» превосходит «Росомаху» по всем статьям.
17-фунтовка была хорошо уравновешена. Имела легкий ствол и тяжелый, но компактный казенник, что позволило практически без переделки устанавливать её в цапфах прежнего орудия.
Для стрельбы использовались два вида бронебойных снарядов. Один из которых был бронебойным с баллистическом наконечником и начальной скоростью 908 м/с. Это обеспечивало пробиваемость броневой плиты толщиной 130 мм под углом в 30 градусов на дистанции 900 метров.
Появление же в августе 1944 года подкалиберных снарядов SVDS или APDS вообще сделало орудие «Ахиллеса» самым мощным противотанковым самоходным оружием. Снаряды массой 3,5 кг и 2,5-килограммовым вольфрамовым сердечником с начальной скоростью 1200 м/с на тех же 900 метрах дистанции пробивали уже 193-мм бронеплиты!
Единственным танком, кто мог похвастаться более мощной пушкой, был немецкий "Королевский тигр". Его 88-мм пушка KwK 43 значительно превосходила британскую 17-фунтовку.
«Ахиллесы» активно использовались британцами и даже были предложены американцам. Но американский снобизм победил американскую практичность. США отказались от установки «Ordnance QF 17-pounde» на машины, предназначенные для себя. Хотя и использовали потом британские наработки в собственных пушках.
Как ни парадоксально, но не М10, а именно «Ахиллесы» активно использовались в Европе. Так при высадке в Нормандии участвовали целых 11 полков «Ахиллесов». Причем под руководством маршала Монтгомери были части не только британской армии (8 полков Мk-I (II)C), но также канадской армии (2 полка) и польской армии (1 полк).
Лучшей машиной из «Ахиллесов» является Мk-IIC. САУ на базе танка М4А3. Именно это и обусловило сохранение именно таких машин на вооружении достаточно долгое время. «Ахиллесы» же на базе М4А2 сразу после войны были разоружены, лишены башни и превращены в артиллерийские тягачи. Одна машина даже использовалась в качестве самоходного плужного минного трала.
Ну и традиционные тактико-технические данные героя:
Масса: 29,5 т.
Габаритные размеры:
— длина 6,828 м;
— ширина 3,05 м;
— высота 2,896 м.
Экипаж: 5 чел.
Бронирование: от 19 до 57 мм.
Вооружение:
— 76,2-мм нарезная пушка Ordnance QF 17-pounde Mark V;
— 12,7-мм пулемет.
Боекомплект: 50 снарядов, 1000 патронов.
Двигатель: двухрядный 12 цилиндровый дизельный жидкостного охлаждения мощностью 375 л.с.
Максимальная скорость: по шоссе – 48 км/час
Запас хода: по шоссе – 320 км.
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